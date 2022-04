Unreal Engine 5 : sortie, démo technique bluffante, The Witcher et Tomb Raider

Epic Games a annoncé la disponibilité de l'Unreal Engine 5 pour tous les développeurs et en a profité pour faire des démonstrations impressionnantes.

Un peu moins de deux ans après sa première présentation, le moteur Unreal Engine 5 d’Epic Games est désormais disponible pour tous les développeurs dans le monde en accès gratuit. Pour l’occasion, la firme avait préparé une série d’annonces.

Le moteur d’une nouvelle génération de jeu

L’Unreal Engine 5 était particulièrement attendu, car à travers ses nouveautés, il doit permettre d’enfin lancer pleinement la nouvelle génération de jeux qui accompagnent la PS5 ou les Xbox Series. Il ne faut toutefois pas le limiter à ces plateformes. L’UE 5 peut tout aussi bien viser un smartphone sous Android, qu’une console d’anciennes générations ou un PC.

Si le moteur introduit de nombreuses nouveautés, Epic Games concentre sa communication sur deux fonctions clés : Lumen et Nanite. La première est un système de Global Illumination (GI) dynamique, autrement dit un système d’éclairage réaliste clé en main pour les développeurs. Pour ces derniers, c’est surtout le caractère dynamique qui change la donne et qui devrait permettre la création de lightmaps à compiler en avance (bake) pour visualiser le rendu final. Un gain de temps qui devrait être appréciable.

Nanite est plutôt pensée pour la création de grands univers avec un niveau de détails dans les modèles très importants. Epic Games vise clairement les jeux en monde ouvert avec cette fonction qui doit permettre dynamiquement d’ajouter les modèles 3D les plus complexes qui soient sans se soucier du coût en triangle, le moteur gérant leur simplification à la volée (LOD).

Les studios du monde entier l’ont adopté

Cette présentation était aussi l’occasion pour Epic Games de rassurer ses investisseurs en montrant les muscles. La firme a ainsi dévoilé une impressionnante liste de studios déjà au travail sur des jeux Unreal Engine 5 grâce aux différents programmes de preview ou des partenariats précis.

On peut y voir plusieurs studios ou éditeurs majeurs de l’industrie comme 2K (Borderlands, XCOM, Civilization, Bioshock), le géant chinois Tencent Games, Xbox Game Studios et ses filiales (Hellblade 2, Avowed, State of Decay 3, Perfect Dark), mais aussi PlayStation Studio à travers le studio Haven et une mention du PlayStation VR 2.

Pour Epic Games, il y avait deux studios importants à mettre en avant. CDProjektRed d’une part, qui a dévoilé récemment travailler sur le prochain jeu The Witcher sous l’Unreal Engine 5. C’est une victoire importante pour Epic Games qui montre ici qu’il peut convaincre des développeurs de jeux en monde ouvert. Historiquement un genre de jeu où les studios préféraient créer leur propre moteur plutôt que d’utiliser l’Unreal Engine.

Le second studio mis en avant était Eidos Montreal, qui a ainsi pu annoncer être au travail sur un nouveau jeu Tomb Raider, une nouvelle fois sous Unreal Engine 5.

La démo bluffante de The Coalition

Qui dit présentation d’un moteur de jeu, dit aussi présentation d’une démo technique bluffante pour impressionner la galerie. Cette fois, elle ne vient pas d’Epic Games directement, mais plutôt du studio The Coalition. Vous connaissez ce studio de Microsoft pour son travail sur la série Gears of War. Il est aussi connu pour être l’un des studios maitrisant le mieux l’Unreal Engine dans le monde.

Le studio a donc présenté tour à tour son travail sur les metahumans de l’Unreal Engine 5, pour créer des visages très réalistes facilement, et sur de premiers essais d’environnement en monde ouvert. Microsoft promet qu’il est possible de faire un rendu temps réel de la démo « The Cavern », sans préciser le matériel nécessaire. Il faut aussi garder à l’esprit qu’il s’agit d’une simple démo technique et non de l’annonce d’un jeu.

D’après les rumeurs, The Coalition travaillerait toutefois bien sur un jeu avec une nouvelle licence, en attendant un projet plus ambitieux autour de la série Gears.

