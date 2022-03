La prochaine saga The Witcher s’annonce sous Unreal Engine 5

Sept ans après la dernière sortie du sorceleur, la franchise The Witcher prépare le prochain épisode. Avec la promesse d'une "nouvelle saga" et une nouvelle aventure qui commence pour CD PROJEKT RED qui abandonne son outil maison pour passer sous Unreal Engine 5, l'impressionnant moteur d'Epic Games.

Du prochain The Witcher, vous ne verrez pas une image. Un simple artwork d’annonce et la promesse qu’« une nouvelle saga commence ». Et à plus d’un titre même !

On peut certes décortiquer le visuel qui a accompagné l’information dévoilée lundi soir par CD PROJEKT RED, mais nous n’en tirerons pas grand-chose concernant cette suite tant attendue, sept ans après The Witcher 3 : Wild Hunt. À peine peut-on imaginer un 4 symboliquement représenté par ce médaillon dans la neige. Un médaillon qui n’est pas celui de Geralt de Riv, héros emblématique de la saga. Celle-ci va visiblement prendre une nouvelle tournure, comme l’annonce le sous-titre de ce prochain opus de la franchise The Witcher.

Un partenariat avec Epic Games

Une nouvelle saga avec très probablement un nouveau héros ou une nouvelle héroïne, et pourquoi pas aux prémices de Kaer Morhen, l’antre des sorceleurs (si vous n’avez jamais fait le jeu ou avez oublié, vous pouvez toujours rattraper la série sur Netflix). L’avenir nous le dira.

L’avenir en tout cas pour le studio polonais, il sera sous Unreal Engine 5, l’impressionnant moteur développé par Epic Games qui avait bluffé l’assistance avec sa première démo sur PS5, puis avec celle de The Matrix Awakens. Car cette nouvelle saga prend aussi cette direction avec le choix d’un moteur autre que REDengine, conçu en interne par CD PROJEKT RED et qui a servi, avec plus ou moins de réussite, à concevoir Cyberpunk 2077 ainsi que les jeux précédents.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La transition vers Unreal Engine 5 débute donc avec le prochain The Witcher et se veut le signe « d’une stratégie de partenariat sur plusieurs années avec Epic Games », explique le studio. Mais cela va au-delà de la simple utilisation du moteur et CD PROJEKT RED évoque « un partenariat technologique » et « un travail main dans la main » avec développement technique du moteur et de futures versions pour l’adapter le mieux possible à des expériences dans de vastes mondes ouverts. Le tout pour « des bénéfices mutuels ». Tout ce que les joueurs sont désormais en droit d’espérer, c’est un jeu vaste, beau et ambitieux.

Cyberpunk 2077 n’aura pas droit à UE5

« Par le passé, nous avons dépensé beaucoup de ressources et d’énergie pour évoluer et adapter le REDengine à chaque nouvelle sortie de jeu », explique Paweł Zawodny, directeur technique de CD PROJEKT RED. Autant dire que l’arrivée d’un moteur externe aussi puissant, avec pléthore d’outils et de possibilités va grandement faciliter la tâche des développeurs tout en limitant les coûts en interne pour rattraper le niveau technique espéré.

Le studio n’abandonne pas pour autant son moteur et a confirmé qu’il sera toujours utilisé pour développer les extensions de Cyberpunk 2077. Dans un premier temps en tout cas, car il paraît peu probable qu’à terme, tous les projets ne profitent pas d’Unreal Engine 5 pour devenir vraiment next-gen.

CD PROJEKT rejoint donc la liste des studios qui abandonnent leur moteur (en partie) pour basculer sur Unreal Engine 5. Le futur The Witcher est le dernier jeu en date à l’annoncer après le prochain Mass Effect 4, pour lequel BioWare délaisse son moteur Frostbite, le nouveau BioShock ou encore Fortnite, qui tourne déjà sous Unreal Engine 4 et fera rapidement la bascule mi-2022. D’autres jeux comme The Outer Worlds 2, State of Decay 3 et Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard ne l’ont pas confirmé. Mais à voir les images de gameplay de ce dernier, on a peu de doutes…

La liste des jeux confirmés sous Unreal Engine 5 :

ArcheAge II

ARK II

Ashes of Creation

Le prochain BioShock

Black Myth : Wukong

Dragon Quest XII : The Flames of Fate

Dreamhouse : The game

Echoes of the End

Le prochain eFootball

Fortnite

Le prochain Gears of War

Ill

Into the Echo

Le prochain Mass Effect

Mortal Online 2

Quantum Error

Redfall

Senua’s Saga : Hellblade II

Stalker 2 : Heart of Chernobyl

Le prochain The Witcher

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.