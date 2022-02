Cyberpunk 2077 : pour se faire pardonner, le jeu s’offre gratuitement en version next-gen

Il aura fallu près de 15 mois avant de voir arriver la version dont tous les joueurs rêvaient à la sortie. Pour accompagner le véritablement lancement de la version next-gen de Cyberpunk 2077, CD PROJEKT Red annonce un essai gratuit de 5 heures sur PS5 et Xbox Series X∣S.

Ça aurait dû être le jeu de l’année, le véritable feu d’artifice accompagnant l’arrivée des nouvelles consoles. Ce fut un fiasco monumental, ponctué d’un bad buzz absolu. De quoi angoisser tous les studios prêts à lancer leur blockbuster et autres jeux étiquetés « jeu de l’année » avant d’avoir pointé le bout de leur nez.

Pour aller plus loin

Cyberpunk 2077 : notre guide « 60 fps » pour optimiser les performances sur PC

Cyberpunk 2077 a continué bon an mal an sa route, notamment sur PC ou encore Google Stadia, les seules véritables versions dignes du projet fou du studio polonais. Sur PS4 et Xbox One X, les joueurs avaient rapidement hurlé leur désespoir et demandé –et obtenu — le remboursement de leur achat. Malgré quelques mises à jour pour stabiliser le tout, un retour sur le PlayStation Store après en avoir été expulsé, Cyberpunk 2077 est rapidement retombé dans l’anonymat. La situation idéale pour progresser, se bonifier tout en se faisant oublier.

Les véritables débuts next-gen

Et à force d’attendre, les joueurs qui n’étaient finalement pas si nombreux à avoir demandé le remboursement de leur achat, mais sans doute beaucoup à ne pas avoir investi du tout par peur, devraient être enfin récompensés.

Ce mardi, CD PROJEKT RED a organisé un live pour présenter de nombreuses améliorations. Fondamentalement, Cyberpunk 2077 ne change pas et garde son gameplay. Il va néanmoins profiter d’un patch 1.5 important. C’est lui qui amène notamment la véritable version next-gen du jeu sur les PlayStation 5 et les Xbox Series X∣S.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

« Enfin ! » serait-on tenté de dire. Le ray tracing arrive, tout comme la résolution dynamique en 4K sur les nouvelles consoles, de véritables temps de chargement réduits et de nombreuses améliorations techniques comme en termes de fidélité graphique. Le mode performance sera disponible en 60 fps. Les joueurs sur PS5 pourront également profiter de spécificités propres à la manette DualSense et à ses atouts (gâchettes adaptatives, retour haptique).

Les joueurs qui n’auraient malgré tout pas été refroidis par les mésaventures initiales sur Xbox One X et PS4 vont aussi avoir droit à leurs améliorations via ce même patch. Il s’agit surtout de fluidité et d’ergonomie apportées à l’interface utilisateur, aux interactions, à l’IA ou encore d’éléments de personnalisation, d’indices à trouver durant vos quêtes.

Du contenu supplémentaire gratuit est également au programme (nouvelles armes, nouveaux équipements, nouveaux appartements à louer et à customiser, relooking du personnage principal…).

À noter que les joueurs qui disposaient de la version PS4 ou Xbox One X peuvent passer gratuitement à la version PS5 ou Xbox Series grâce à cette mise à jour. Leur sauvegarde fait évidemment le transfert.

Un essai gratuit, mais limité

Pour inciter les joueurs à revenir dans Night City, CD PROJEKT RED met les petits plats dans les grands : un essai gratuit de 5h sur PS5 et Xbox Series pour découvrir le jeu, à télécharger respectivement sur le PlayStation Store et le Xbox Store.

Mais ne tardez pas trop à découvrir ou redécouvrir les aventures de V et de Johnny Silverhand alias Keanu Reeves. La version d’essai est disponible seulement jusqu’au 15 mars.

À l’issue de l’essai gratuit, vous pouvez choisir d’acheter le jeu (facilement trouvable à prix très réduit) et votre sauvegarde sera automatiquement transférée.

Preuve que l’on a de l’humour chez les créateurs aussi de The Witcher III : l’opération est baptisée « Tu l’aimes ou tu la brûles« . Vu la chasse aux sorcières initialement organisée, c’est courageux… ou un peu plus suicidaire. En tout cas, le studio aura le mérite de ne rien lâcher pour retrouver son aura pré-sortie.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.