PlayStation Store : Cyberpunk 2077 est de retour (avec des promesses)

Exclu en décembre après maintes polémiques sur la qualité de son expérience sur PS4, le jeu Cyberpunk 2077 est à nouveau disponible sur le PlayStation Store. Et CD Projekt Red promet que tout ira mieux, et bientôt en version PS5 gratuite même.

Aussi ambitieux que calamiteux à sa sortie, en tout cas sur PlayStation 4 et Xbox One, Cyberpunk 2077 avait été expédié dans le cyberespace des stores en décembre dernier, une semaine à peine après sa sortie. Trop de plainte des joueurs et exit du PlayStation Store jusqu’à revenir avec une copie (quasi) parfaite pour les consoles d’ancienne génération. Sur Xbox, un message d’avertissement avait été déployé et des remboursements proposés.

Le titre phare de CD Projekt Red avait connu là un démarrage qui avait rapidement tourné au fiasco si vous ne possédiez pas la machine capable de répondre à ses exigences techniques. Mais au-delà de ça, il a fallu plusieurs mois de patches pour corriger ses nombreux bugs sur les dernières consoles et sur PC.

Une mise à jour gratuite vers la PS5

Ce lundi, PlayStation a finalement annoncé que Cyberpunk 2077 pouvait désormais revenir en vitrine tout en recommandant de jouer sur PS4 Pro ou PS5 « pour une expérience de jeu optimale sur PlayStation. » La fiche du jeu sur PS4 est belle et bien de retour, avec un prix à 49,99 euros pour tenter de rattraper le coup.

« Le travail continue sur la version PS4 avec des correctifs et mises à jour à venir dans l’année », annonce PlayStation sur son compte Twitter. Le titre peut évidemment être joué sur PS5 et l’éditeur polonais a d’ores et déjà annoncé qu’une mise à jour gratuite vers la nouvelle génération serait proposée au second semestre 2021, pour les possesseurs du jeu en version numérique ou disque.

Les créateurs du jeu restent quand même prudents sur la version améliorée pour la PS4. « Les utilisateurs peuvent continuer à rencontrer des problèmes de performances avec l’édition PS4 alors que nous continuons d’améliorer la stabilité sur toutes les plateformes », préviennent-ils. Sur Xbox et PC, le jeu a déjà été en partie largement corrigé, tout comme sur Google Stadia qui n’avait pas manqué de faire savoir que c’était « le meilleur endroit pour jouer à Cyberpunk 2077 » avec une version rapidement patchée et stable. Nous avions d’ailleurs pu y tester le jeu via les versions du service en bêta sur iPhone et iPad sans rencontrer de soucis particuliers.

Beaucoup d’excuses et peu de remboursements

Après avoir tenté quelques excuses et accepté les remboursements fin 2020, CD Projekt Red avait fait amende honorable en janvier dernier sur son site et dévoilé sa feuille de route de mises à jour pour peaufiner son jeu après les nombreuses critiques reçues pour un jeu déjà largement décalé.

Reste que, malgré le tollé rencontré, les remboursements proposés et la mauvaise presse, CD Projekt Red avait indiqué que seulement 0,23 % des acheteurs du jeu avaient demandé à se faire rembourser leur achat. Selon la firme, cela correspondrait à un peu plus de 30 000 demandes sur près de 14 millions de jeux vendus.

Le signe aussi des espoirs placés dans le titre mettant aussi en scène Keanu Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand. Les joueurs attendent désormais de savoir ce que valent les promesses des papas de The Witcher III, qui avait également connu quelques ratés au démarrage avant de devenir un titre-phare et emblématique de la génération précédente.