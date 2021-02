Unreal Engine MetaHuman : les visages des jeux next-gen seront bluffants et simples à créer

Le très populaire Unreal Engine va se doter d'un nouvel outil. L'objectif ? Rendre l'animation et les graphismes d'un jeu comme The Last Of Us Part 2 beaucoup plus accessibles.

Certains jeux de la fin de génération PS4 ont marqué le monde par la prouesse de leur réalisation technique. On pense notamment à The Last Of Us Part 2 et ses scènes de dialogues parfaitement maitrisées, et dans une moindre mesure, Red Dead Redemption 2. Problème, pour réaliser de telles scènes et avec un si grand niveau de détail, cela demande un budget astronomique que seuls Sony et Rockstar peuvent se permettre pour leurs blockbusters.

Avec sa nouvelle technologie, Epic Games entend bien rendre ces méthodes beaucoup plus accessibles dans l’Unreal Engine, et a pour cela annoncé MetaHumans. C’est bluffant. On vous laisse découvrir la vidéo de présentation qui donne un bon aperçu des capacités de la technologie.

Des humains crédibles, facile à créer

Cette technologie prend d’abord la forme de MetaHuman Creator, une application web accessible depuis un navigateur et tournant dans le cloud, et qui ressemble tout simplement à un menu de création de personnages comme on peut le trouver dans les Sims ou dans un RPG. D’après Epic Games, l’outil peut créer des modèles d’humains en quelques heures, là où cela pouvait prendre des semaines ou des mois auparavant. Le moteur semble tout de même assez poussé, avec de nombreux points de réglages pour modéliser avec précision le visage que l’on souhaite.

Une fois le travail terminé, le modèle est prêt à être importé dans l’Unreal Engine et utilisé : il a son squelette, ses textures et ses niveaux de détails déjà réglés. Il ne reste plus qu’à l’animer ou utiliser de la motion capture. Si l’on en croit ce que montre Epic Games ici, le travail des artistes serait réellement très facilité.

MetaHuman Creator est seulement disponible en early access pour le moment, mais Epic Games annonce une sortie dans les prochains mois pour tous les développeurs. On a hâte de voir ce que des jeux réalisés par de petites équipes pourront produire avec ce genre d’accès, en plus de l’Unreal Engine 5 déjà bluffant.