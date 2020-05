Unreal Engine 5 : la PS5 s’offre une première démo vraiment next gen

Epic Games profite du Summer Game Fest pour dévoiler le moteur graphique qui accompagnera la PS5 et la Xbox Series X, l'Unreal Engine 5.

Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, vous avez sans aucun doute joué à des jeux développés avec le moteur graphique Unreal Engine. La grande majorité des studios de jeux vidéo utilisent aujourd’hui ce moteur développé par Epic Games à qui l’on doit l’Epic Game Store et le jeu Fortnite.

Avec chaque nouvelle génération de console, Epic a pris l’habitude de développer une nouvelle version majeure de son moteur graphique. Après l’Unreal Engine 4 qui a accompagné la PS4 et la Xbox One, voici donc venu l’Unreal Engine 5.

Une démonstration impressionnante sur PS5

Pour marquer les esprits, Epic Games a développé une démo réalisée avec son nouveau moteur graphique. La firme annonce que la démo est capable de tourner en temps réel sur une PlayStation 5 de Sony.

Attention, il s’agit d’une démonstration d’un moteur graphique et non d’un jeu qui sera un jour commercialisé. De plus, il faut imaginer que les performances sont ici optimisées entièrement pour le visuel, sans vraiment intégrer des éléments classiques d’un jeu comme une intelligence artificielle pour les personnages.

Elle permet d’avoir un premier regard sur le niveau de fidélité graphique que l’on peut attendre sur les prochaines consoles. Un regard que Microsoft n’avait pas vraiment réussi à offrir avec son propre événement.

Epic met en avant deux nouveautés pour son moteur dont on peut découvrir l’intégration dans cette démo. Nanite d’abord qui permet aux développeurs de travailler plus facilement avec la géométrie des environnements sans les contraintes en termes d’affichage des polygones. Lumen surtout qui propose un nouveau système de gestion des éclairages complètement dynamique et réactif en temps réel aux modifications des développeurs. Cela permet aux artistes de pouvoir immédiatement se rendre compte de leurs modifications.

Un moteur universel

Comme son prédécesseur, l’Unreal Engine ne s’adresse pas qu’aux consoles de jeux. Epic annonce que l’Unreal Engine 5 permettra de développer des titres pour les consoles actuelles, la PS5, la Xbox Series X, mais aussi les PC et les appareils sous iOS et Android.

L’Unreal Engine 5 sera disponible en preview dès le début de l’année 2021, et sortira en version stable à la fin de l’année 2021. Il faudra donc attendre quelque temps avant de voir les premiers jeux utiliser pleinement ce nouveau moteur. Epic indique que l’Unreal Engine 4.25, la version actuelle, prend déjà en charge les nouvelles consoles de jeux, et que les développeurs pourront facilement faire une transition vers l’Unreal Engine 5 quand ils seront prêts.

À ce titre, Epic annonce que Fortnite sera disponible dès le lancement des Xbox Series X et PS5 avant de faire basculer le jeu vers l’Unreal Engine 5 en 2021. On imagine que ce sera alors l’occasion de dévoiler Fortnite Chapitre 3.

Un moteur gratuit jusqu’au premier million de dollars

Pour être sûr de ne pas perdre du terrain face aux autres moteurs graphiques, comme Unity, Epic annonce une nouvelle politique tarifaire rétroactive depuis le 1er janvier 2020. Désormais, le moteur graphique est gratuit pour développer des jeux, et la firme ne demande aucune commission sur le chiffre d’affaires sous la barre de 1 million de dollars.

Ce n’est pas tout, l’annonce marque aussi le lancement de Epic Online Services qui entre en concurrence frontale avec Steamworks de Valve ou le Xbox Live et le PlayStation Network. Il permet aux développeurs d’intégrer facilement un système de gestion de matchmaking, de tournois ou encore de salon de connexion comme ses concurrents le proposent. Bien sûr ici, Epic pourra convaincre les développeurs en se servant de la base utilisateur énorme de Fortnite. La firme rappelle d’ailleurs que 350 millions de joueurs ont un compte Epic Games.