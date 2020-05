Xbox Series X : voici ses 13 premiers jeux « next gen » en vidéos

Microsoft a dévoilé des détails supplémentaires sur sa prochaine console Xbox Series X lors d'un événement Xbox Inside diffusé en direct. Alors qu'avons-nous appris ? Nous avons pu voir le gameplay d'une dizaine de titres comme Bright Memory Infinite, Bloodlines, Scarlet Nexus ou encore Assasin's Creed: Valhalla d'Ubisoft.

Nous avons déjà une idée des caractéristiques, du logo et de la manette de la console, mais l’une des informations les plus attendues est de savoir quels titres exclusifs la console lancera pour exploiter son matériel impressionnant et s’ils seront suffisamment attrayants pour séduire ces consommateurs.

Xbox proposera un nouveau système (Smart Delivery) pour permettre aux utilisateurs d’acheter un jeu une fois et de pouvoir y jouer sur une console Xbox One ou Series X, ou encore sur de futures consoles. Microsoft a également dévoilé un nouveau badge Xbox Series X Optimized qu’il affichera sur les titres – existants ou nouveaux – qui sont disponibles en définition 4K jusqu’à 120 ips, et qui garantissent des temps de chargement rapides et une prise en charge du Ray Tracing.

Les premiers jeux Xbox Series X

Aujourd’hui Microsoft a montré quelques titres de lancement de la Xbox Series X, comme Assassin’s Creed Valhalla et Scarlet Nexus. Neuf d’entre eux prennent justement en charge la fonction cross-platform Smart Delivery.

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chorus

DiRT 5

Madden NFL 21

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

Est-ce que la Xbox Series X aura un line-up suffisant pour son lancement ou lui manque-t-il un jeu coup de foudre du type « The Legend of Zelda: Breath of the Wild » ? En tout cas, Microsoft en a encore sous le pied, rien qu’avec Cyberpunk 2077, Halo ou encore Senua’s Saga.

Vidéos de gameplay

Ci-dessous, vous trouverez quelques vidéos de gameplay des titres de studios tiers, notamment Bright Memory Infinite de FYQD-Studio, Bloodlines 2 de Paradox Interactive, Scarlet Nexus de Bandai Namco et Assasin’s Creed: Valhalla d’Ubisoft. En tout cas, il semble évident qu’aucun de ces jeux n’exploitent la puissance de la Series X qui est censée être supérieure à ce qu’une GeForce RTX 2080 peut fournir.

