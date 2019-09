Microsoft a annoncé Project Scarlett lors de l’E3 2019, la Xbox de nouvelles générations qui marquera qui promet des jeux en 8K. Voici notre dossier complet sur la prochaine Xbox grâce aux annonces, rumeurs et fuites.

Microsoft prépare la prochaine génération de consoles Xbox sous le nom de code Project Scarlett. Cette nouvelle Xbox au nom inconnu devra succéder à la Xbox One X et faire face à la PlayStation 5 de Sony. Attendu pour la fin de l’année 2020, Scarlett va marquer un impressionnant bond en avant technologique.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Performance : 8K, ray tracing et SSD

Microsoft promet que la Xbox Scarlett sera le plus important des bonds en performance jamais réalisée entre deux générations de Xbox. La firme va même jusqu’à promettre que Scarlett sera 4 fois plus puissante que la Xbox One X en performance processeur.

Voici plus précisément les caractéristiques connues de Xbox Scarlett :

processeur basé sur AMD Zen 2

puce graphique basée sur AMD Navi

mémoire GDDR6

stockage SSD

lecteur de disque Blu-ray

D’après Microsoft, la console sera capable de faire tourner des jeux jusqu’à 120 images par seconde, avec un affichage 8K (7680 x 4320 pixels). Les jeux pourront également bénéficier du ray tracing en temps réel, c’est-à-dire des reflets et éclairages beaucoup plus réalistes. Comme toujours, les développeurs devront faire des choix et on ne s’attend pas à ce que tous les jeux de la console puissent tourner en 8K ou à 120 images par seconde, surtout si le ray tracing est activé.

Le stockage des jeux se fera désormais sur un SSD haute performance, en lieu et place d’un disque dur interne mécanique. Les performances du stockage seraient multipliées par 40 entre les deux générations de console. Cela permettra notamment des temps de chargement beaucoup plus court, ou des jeux beaucoup plus complexes.

Xbox Scarlett vs PS5 : quelle sera la console la plus puissante ?

On ne sait pas encore qui de la Xbox Scarlett ou de la PS5, sera la console la plus puissante du marché. Les deux fabricants espèrent bien obtenir la palme et essayeront de faire des ajustements jusqu’au dernier moment possible.

Le line-up de jeux et rétrocompatibilité

Grâce à de nombreux rachats, Microsoft possède 15 studios de développement au sein des Xbox Game Studios. Plusieurs d’entre eux travaillent d’ores et déjà sur les premiers jeux de la Xbox Scarlett.

Officiellement, seul Halo : Infinite a été dévoilé pour le moment comme exclusivité Xbox. Sa sortie est prévue pour sortir en même temps que la console.

Les éditeurs tiers préparent aussi leurs jeux. The Elder Scrolls VI et Starfield ont été confirmés comme étant prévus pour la nouvelle génération de console.

Tous les jeux Scarlett développés par les Xbox Game Studios seront proposés dès le premier jour dans l’abonnement Xbox Game Pass.

Microsoft a officiellement confirmé que la Xbox Scarlett serait rétrocompatible avec les jeux Xbox One, mais aussi les jeux Xbox 360 et Xbox déjà ajoutés au programme de rétrocompatibilité. Il est également fort probablement que certains jeux Xbox One comme Gears 5 bénéficient d’un patch tirant parti de la puissance de Xbox Scarlett, à l’image des patchs Xbox One X déjà sortis.

Les manettes et accessoires Xbox One seront-ils compatibles ?

Oui, comme les jeux, Microsoft a indiqué que tous les accessoires Xbox One seront compatibles avec Xbox Scarlett. En premier lieu, cela veut dire que les manettes de la Xbox One — et notamment le contrôleur Elite Serie 2 — seront compatibles.

Quand sort la prochaine Xbox ?

Microsoft a annoncé que la Xbox Scarlett serait lancée commercialement à la fin de l’année 2020. La Xbox One avait été lancée le 22 novembre 2013, et il faut s’attendre à une date similaire pour le lancement de Scarlett.

Quid de xCloud et du cloud gaming ?

Microsoft a annoncé xCloud, son projet pour le cloud gaming. Il s’agit pour rappel de faire tourner un jeu sur les serveurs de Microsoft, pour n’en streamer que l’affichage sur un appareil, qui n’a plus besoin d’être performant. Microsoft a été très claire, la firme ne lancera pas une console dédiée à xCloud, et vise plutôt les smartphones et tablettes sous Android.

La technologie xCloud n’est donc pas vraiment un concurrent de la Xbox Scarlett, mais plutôt une nouvelle pierre dans l’écosystème Xbox. On pourrait par exemple imaginer pouvoir streamer le début d’un jeu en attendant son installation sur la console, ou essayer un extrait du jeu en streaming comme démo jouable.

Les rumeurs et spéculations

Les jeux en rumeurs

Le développement de plusieurs jeux fait l’objet de rumeurs. Ils devraient être annoncés d’ici à la sortie de la console.

Fable, un reboot complet de la série de RPG de Microsoft développé par Playground Games à qui l’on doit la série des Forza Horizon. Il s’agirait d’un jeu en monde ouvert très ambitieux, avec l’idée d’avoir le même impact que la sortie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch.

Forza Motorsport 8, développé par Turn10, les créateurs de la saga de jeux de course automobile. Le studio a pu avoir un temps de développement plus long qu’à l’accoutumée pour relever l’ambition de la série.

Le design de la Xbox Scarlett

On ne connaît pas encore quel sera le design de la prochaine Xbox. De génération en génération, Microsoft a tenté de proposer des machines s’intégrant de mieux en mieux au salon. Avec la Xbox One X, la firme a fait un bond technologique en avant en proposant la console la plus puissante du marché dans un boîtier très compact qui intégrait également son alimentation, loin de la Xbox One première du nom et son look de magnétoscope. Surtout, la Xbox One X se montre très silencieuse face à sa concurrente directe, la PlayStation 4 Pro.

Il sera intéressant de voir si Microsoft peut garder ces bons points tout en augmenter les performances de la console.

La manette officielle de la prochaine Xbox

Si la Xbox Scarlett est compatible avec les manettes Xbox One, on peut imaginer que le nombre de boutons sur la manette officielle n’évoluera pas, d’autant qu’il s’agit désormais d’un quasi standard sur console. On s’attend donc à une manette avec deux joysticks asymétriques, 4 boutons d’actions, 4 boutons directionnels, trois boutons de navigation, et les habituels boutons et gâchettes sur la tranche arrière.

Sans changer radicalement le design de sa manette, Microsoft pourrait y apporter des améliorations significatives. La manette de la Scarlett devrait intégrer un port USB-C, en lieu et place du micro USB de la manette Xbox One, avec, pourquoi pas, une batterie intégrée. On peut également imaginer trouver un lecteur d’empreinte sous le bouton Xbox qui permettrait d’identifier instantanément le joueur sur sa session.

Le prix de la Xbox Scarlett

La Xbox One et la Xbox One X ont été lancées à 499 euros, un prix difficile à vendre surtout pour la première qui devait faire face à une PlayStation 4 à 399 euros plus puissants. Le lancement raté de la PS3 à 600 euros en France était suffisamment traumatisant pour que le retour d’une console à ce prix semble impossible à imaginer. Pourtant depuis le lancement de la Xbox One en 2013, le prix des objets high-tech a augmenté, notamment celui des produits haut de gamme comme la Xbox Scarlett.

Aujourd’hui le plus probable semble être un prix de lancement à 499 euros en France.