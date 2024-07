Ce constructeur lance un projecteur ultra-courte focale certifié Xbox

Hisense dévoile le projecteur PX3-PRO. 4K, 240Hz, certification Xbox… Le tout pour 3 500 dollars.

Hisense PX3-PRO // Source : Hisense

Quand on pense « gaming », on pense généralement à des écrans PC ultra-réactifs ou, à la rigueur, à des TV haut de gamme. Les projecteurs ? Pas vraiment le premier choix des gamers. Hisense veut changer ça avec son PX3-PRO, un projecteur ultra courte focale qui cumule les superlatifs… et un prix salé.

Commençons par les bases : le PX3-PRO est capable de projeter une image allant de 80 à 150 pouces de diagonale, le tout en 4K. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Mais c’est quand on creuse un peu qu’on commence à lever un sourcil intrigué.

Des specs qui font rêver… et réfléchir

Premier argument choc : un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 240 Hz. Attention toutefois, c’est uniquement pour les définitions inférieures à la 2K. En 4K, on reste sur du plus classique. Mais avouez que l’idée de jouer sur un écran de 150 pouces à 240 Hz a de quoi faire saliver.

Autre point fort mis en avant par Hisense : la certification « Designed for Xbox Limited Series« . Une première pour un projecteur ultra courte focale. Concrètement, ça veut dire que le PX3-PRO a été développé en collaboration avec Xbox pour offrir la meilleure expérience possible. Marketing ou vrai plus ? Difficile à dire sans avoir testé la bête.

On sait qu’il est équipé de haut-parleurs Harman Kardon de 50 watts, de la technologie Dolby Atmos et du mode Auto Low Latency (ALLM).

Côté image, Hisense ne lésine pas sur les technologies. On a droit à du TriChroma Triple Laser Light, censé offrir une gamme de couleurs plus large que ce qui est nécessaire pour le HDR. Le constructeur va même jusqu’à parler d’expérience proche de l’IMAX à la maison. Rien que ça.

Hisense PX3-PRO // Source : Hisense

Avec trois lasers discrets rouge, vert et bleu pour créer une large gamme de couleurs : Hisense promet 110 % de l’ensemble de l’espace colorimétrique BT.2020 (environ 151 % DCI-P3).

Côté compatibilité, le PX3-PRO fait dans le haut de gamme : Dolby Vision, HDR 10+, HLG… Et pour brancher vos consoles ou PC, vous avez le choix : deux ports HDMI 2.1 (le must pour les consoles dernière gen) et un port HDMI 2.0. De quoi connecter votre PS5, votre Xbox Series X et votre PC gaming sans problème !

Le revers de la médaille

Tout ça, c’est bien joli sur le papier. Mais il y a un hic, et pas des moindres : le prix. 3 500 dollars, c’est une somme qui fait mal au portefeuille. Surtout quand on sait qu’on peut trouver des TV OLED de très haute qualité dans cette gamme de prix.

Et puis, il y a la question de l’usage. Certes, jouer sur un écran géant, c’est cool. Mais est-ce vraiment pratique au quotidien ? Sans parler du fait qu’il faut avoir la place pour projeter une image de cette taille.

Malgré ces réserves, il faut reconnaître que Hisense ose sortir des sentiers battus. Le PX3-PRO n’est pas qu’un énième projecteur 4K, c’est une tentative de réinventer l’expérience gaming sur grand écran. Et ça, on aime bien.

