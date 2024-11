Notre top 3 des meilleurs vidéoprojecteurs du mois pour se faire un bon film

Rien de tel qu’un bon vidéoprojecteur pour profiter d’une expérience cinéma ! Installez-vous sur votre canapé, voici notre top des modèles que nous avons testés.

Les fabricants multiplient les excellents modèles de vidéoprojecteurs. Les vidéoprojecteurs à ultra courte focale notamment sont de plus en plus nombreux. Comment s’y retrouver dans cette jungle d’appareils de projections ? Nous mettons régulièrement à l’épreuve les dernières sorties : voici notre top 3 des meilleurs vidéoprojecteurs testés le mois dernier par nos soins.

Hisense PX3-Pro Le projecteur DLP ultra lumineux

Le Hisense PX3-Pr est un projecteur à ultra courte focale résolument haut de gamme. Sa connectivité est complète, avec plusieurs entrées HDMI, une connectivité réseau filaire et sans fil, le Bluetooth, et des ports USB bien placés pour une utilisation pratique. Il offre une image de très haute qualité et particulièrement lumineuse, avec un contraste élevé (Dolby Vision est bien là). L’interface installée, Vidaa, est quant à elle bien fluide et propose toutes les applications nécessaires. Côté audio, le son est signé Harman Kardon, est s’avère bien équilibré mais manque un poil de chaleur. Pour tous les détails sur notre avis, rendez-vous sur le test du projecteur.

Hisense PX3-Pro // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Formovie Cinema Edge Un ultra courte focale compact

Un cran en dessous en termes de prix, mais aussi de qualité, se trouve le Formovie Cinema Edge, qui est également un modèle à ultra courte focale. Côté affichage, l’image est de belle qualité avec un rendu naturel, même si la plage dynamique reste inférieure aux modèles triple laser. Il n’offre pas de certification Dolby Vision. Si la luminosité est acceptable, elle reste moins haute que sur les modèles plus chers. Les possibilités de réglage sont très nombreuses, ce qui plaira aux plus pointilleux. L’intégration de Google TV est un vrai plus, avec un accès à Netflix et une gamme d’applications complète. Côté audio, on recommandera l’utilisation d’une petite barre de son.

Formovie Cinema Edge // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dangbei Mars Pro 2 Un vidéoproj’ compact

On descend encore d’un cran sur le prix, avec Dangbei et son Mars Pro 2. Celui-ci a l’avantage d’un design très compact, qui offre une simplicité d’installation bienvenue, accompagné d’une télécommande très ergonomique. Il propose une image Ultra HD simulée avec un piqué et des détails impressionnants, bien que le contraste, un peu faible, limite son bon rendu si les conditions lumineuses sont trop fortes. L’audio est puissant et équilibré, suffisant pour une pièce moyenne. Si le Dolby Vision est aux abonnés absents, il est en revanche compatible HDR10+ et tourne sous Google TV, un bon point.

Dangbei Mars Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

