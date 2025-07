DJI lance sa première caméra 360 degrés pour faire trembler GoPro et Insta360

Après Insta360 et GoPro, c’est désormais au tour de DJI de présenter sa première caméra à 360 degrés, la DJI Osmo 360.

La DJI Osmo 360 // Source : DJI

L’annonce avait déjà fait l’objet de quelques fuites ces derniers mois, mais elle est désormais confirmée. Ce jeudi, la marque chinoise DJI vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc de caméras d’action avec son tout premier modèle à 360 degrés, la DJI Osmo 360.

Le constructeur vient ainsi se positionner face au leader du secteur, Insta 360, particulièrement reconnu pour ses caméras à 360 degrés, mais aussi face à GoPro. La marque américaine a déjà lancé par le passé sa GoPro Max et travaille désormais sur une nouvelle GoPro Max 2.

Une caméra 360 degrés équipée de larges capteurs

Pour sa Osmo 360, DJI a cependant intégré deux capteurs particulièrement larges d’un pouce — contre 1/1,28 pouce pour l’Insta360 X5 — pour une définition totale de 120 millions de pixels. La caméra peut par ailleurs enregistrer des vidéos panoramiques jusqu’en 8K 50p ou 4K 100p.

Comme sur la plupart des caméras à 360 degrés, la DJI Osmo va permettre non seulement d’enregistrer des séquences vidéos capturant l’ensemble de la scène, mais sera surtout pratique pour recadrer et affiner l’angle de vue en post-production à l’aide des logiciels DJI Mimo et DJI Studio.

La DJI Osmo 360 // Source : DJI La DJI Osmo 360 // Source : DJI

L’un des atouts des caméras 360 degrés réside par ailleurs dans leur stabilisation numérique. En l’occurrence, la DJI Osmo 360 intègre les modes de stabilisation HorizonSteady et RockSteady déjà bien connus sur les action cams du constructeur.

La DJI Osmo 360 peut par ailleurs être livrée avec une perche à selfie qui sera automatiquement retirée du cadre pour permettre de réaliser des plans à distance. Elle intègre en outre quatre microphones, une batterie de 1950 mAh, un écran tactile de 2 pouces et une connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

Prix et disponibilité de la DJI Osmo 360

La DJI Osmo 360 est d’ores et déjà disponible à la vente. La caméra 360 degrés est proposée à partir de 479,99 euros en bundle standard (avec batterie, pochette de protection, protection d’objectif et chiffon).

Le standard bundle de la DJI Osmo 360 // Source : DJI L’adventure bundle de la DJI Osmo 360 // Source : DJI

Un bundle « adventure » est quant à lui affiché à 629,99 euros, ajoutant deux batteries, un chargeur pour batterie, un adaptateur de montage à dégagement rapide et une perche à selfie de 1,2 m.