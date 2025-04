Cette caméra 360 degrés repousse les limites : plus intuitive, plus performante

Leader du marché des caméras 360 degrés, Insta360 présente sa X5, une caméra plus performante avec des nouveautés bienvenues dans sa forme comme ses performances.

L’Insta360 X5 // Source : Insta360

Face à GoPro et DJI, la marque chinoise Insta360 accelère la cadence sur le marché qu’elle maîtrise le mieux, celui des caméras à 360 degrés. Alors que les lancements précédents de sa game Insta360 X étaient jusqu’à présent espacés de deux ans, le constructeur a dévoilé ce mardi sa nouvelle Insta360 X5, tout juste un an après la précédente Insta360 X4.

Pour aller plus loin

Guide d’achat : les meilleures caméras sphériques pour filmer à 360 degrés en 2019

Comme les précédents modèles, la Insta360 X5 est avant tout conçue pour réaliser des vidéos à 360 degrés. De quoi proposer ainsi des contenus adaptés notamment aux casques de réalité virtuelle. Mais au-delà même de ce gimmick, le fait de filmer à 360 degrés va permettre aux vidéastes de recadrer leurs plans facilement en post-production, voire de profiter d’une stabilisation électronique bien plus poussée.

L’Insta360 X5 // Source : Insta360

En un an, Insta360 n’a logiquement pas tout remis à plat sur sa caméra 360 degrés, mais propose ici des innovations plus que bienvenues. C’est particulièrement le cas des verres de protection des objectifs, désormais amovibles et remplaçables. Un bon point tant ils étaient fragiles et sensibles aux rayures en raison de leur taille. Les verres sont par ailleurs annoncés comme conçus à l’aide d’un verre plus résistant.

Micros, capteurs, autonomie et étanchéité améliorés

Outre les verres de protection, l’Insta360 X5 se distingue aussi par un nouveau système anti-vent pour la captation audio afin de mieux réduire les effets de souffle, notamment lors de déplacement à grande vitesse.

L’Insta360 X5 // Source : Insta360

La caméra profite aussi de nouveaux capteurs plus larges — au format 1/1,28″ — contre 1/1,2″ pour l’Insta360 X4. De quoi profiter d’une plage dynamique étendue en HDR lors d’enregistrement en 5,7K à 60p. Le mode classique en 8K reste par ailleurs disponible.

Pour aller plus loin

H.265, 4:2:2, 10 bits, UHD ou 60p : tout comprendre aux formats et à la compression vidéo

Du côté de l’autonomie, Insta360 a amélioré la formule en permettant jusqu’à 180 minutes d’enregistrement en 5,7K 30p, contre 135 minutes sur le modèle de 2024. Il en va de même pour l’étanchéité, qui passe de 10 à 15 mètres de profondeur.

L’Insta360 X5 // Source : Insta360

Enfin, dernière nouveauté, le nouveau mode InstaFrame va permettre aux vidéastes d’enregistrer nativement une vidéo au format plat classique, avec suivi du sujet, en parallèle de la vidéo à 360 degrés. Pratique pour ne pas avoir à se prendre la tête au montage et partager ses fichiers rapidement.

Prix et disponibilité de l’Insta360 X5

L’Insta360 X5 est disponible dès ce mardi au prix de 589 euros.