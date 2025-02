Un port USB-C à peine visible, ce smartphone pliable repousse les limites de la finesse

La course à la finesse dans le monde des smartphones pliables avec l’Oppo Find N5 et le OnePlus Open 2.

Oppo Find N5 // Source : The Verge

Le groupe BBK Electronics prépare le lancement du OnePlus Open 2 et de l’Oppo Find N5, ces smartphones représentent deux faces d’une même pièce. Ils n’ont pas encore été annoncés officiellement, mais Oppo l’a déjà montré à beaucoup de mone.

Ils sont très très très fins

L’innovation technique de ces nouveaux modèles réside dans leur finesse exceptionnelle.

Le port USB-C semble presque suspendu, relié au corps par une fine bande métallique qui représente probablement la limite physique de ce qu’il est possible d’atteindre tout en conservant cette connectique.

Source : Ice Universe

Notez que le Find N5 n’est pas aussi fin que le Mate XT à trois volets de Huawei, lorsqu’il est ouvert. Une fois refermé, il est plus fin.

L’écran change un peu : 8,12 pouces de diagonale et surtout, un pli central presque invisible. Il faut vraiment chercher sous un certain angle de lumière pour le voir selon les premiers retours. Mieux encore, quand on passe le doigt dessus, on le sentirait à peine.

Sous ce design ultra-fin se cache pourtant le dernier processeur de Qualcomm. Le processeur Snapdragon 8 Elite a été spécialement modifié pour ces modèles pliables : 7 cœurs au lieu des 8 habituels, pour mieux gérer la chaleur dans un si petit espace.

La batterie fait aussi des miracles : 5 600 mAh dans un corps si fin, avec une charge rapide qui monte à 80 W en filaire. Et cerise sur le gâteau, ces téléphones sont étanches (certification IPX9).

D’après les rumeurs, le système photo pourrait décevoir. Si le capteur principal et le téléobjectif périscopique seraient équipés de capteurs 50 MP, les autres capteurs feraient pâle figure : seulement 8 MP pour l’ultra grand-angle et les deux caméras selfie.

Un choix qui pourrait s’expliquer par les contraintes d’espace dans ce design ultra-fin. Les premiers tests nous diront si ces compromis impactent réellement la qualité des clichés.

Et ça sort quand ?

Le Find N5 sera officiellement dévoilé le 20 février 2025, avec une possible présentation plus détaillée lors du Mobile World Congress de Barcelone début mars. Le OnePlus Open 2 serait également annoncé dans la foulée.

Les deux smartphones arriveraient bien en France, mais nous n’avons eu confirmation.