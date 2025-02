L’Oppo Find N5 repousse les limites : voici le nouveau smartphone pliable le plus fin au monde, mais avec une mauvaise nouvelle

Oppo vient de lever le voile sur son nouveau smartphone pliable, le Find N5, qui s’impose comme le plus fin du marché. Avec une épaisseur de seulement 8,93 mm une fois replié et 4,21 mm déplié, ce modèle repousse les limites de la finesse pour un appareil de ce type.

Ça y est, après plusieurs semaines de teasing, le Find N5 d’Oppo est enfin lancé. Malgré sa minceur extrême de seulement 4,21 mm lorsqu’il est déplié — battant le record du Honor Magic V3 — le Find N5 ne fait aucun compromis sur les performances. Il embarque une version spéciale du dernier processeur Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM et une batterie conséquente de 5600 mAh compatible avec la charge rapide 80 W filaire et 50 W sans fil. L’écran interne de 8,12 pouces et l’écran externe de 6,62 pouces offrent tous deux un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz.

Pour atteindre cette finesse record, Oppo a développé une nouvelle charnière en alliage de titane imprimée en 3D, 26 % plus petite que celle du modèle précédent. Le constructeur a également utilisé des matériaux innovants comme la fibre de carbone pour alléger l’ensemble, qui ne pèse que 229 grammes.

Un smartphone pliable robuste et polyvalent

Côté durabilité, le Find N5 bénéficie d’une triple certification IPX6, IPX8 et IPX9, le rendant résistant aux jets d’eau à haute pression et à l’immersion, mais pas à la poussière. La partie photo n’est pas en reste avec un module principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x, et un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Le Find N5 tourne sous ColorOS 15 basé sur Android 15. Oppo promet 4 ans de mises à jour majeures d’Android et 6 ans de correctifs de sécurité. Le constructeur a également amélioré les fonctionnalités multitâches avec son interface « Boundless View », permettant d’utiliser facilement plusieurs applications simultanément.

Disponible dès le 28 février en noir, blanc et violet (exclusivité chinoise), le Find N5 sera commercialisé au prix de 2499 dollars singapouriens, soit environ 1789 euros.

Pas de sortie en France

Malheureusement, Oppo France nous a confirmé que ce smartphone ne verra pas le jour en Europe, et donc en France.

Pour rappel, OnePlus, qui appartient au même groupe que Oppo, a annoncé qu’aucun smartphone pliable ne sera lancé à l’international cette année.