OnePlus abandonne-t-il les smartphones pliants ? Sa nouvelle stratégie inquiète

OnePlus a annoncé officiellement l’absence d’un successeur à son smartphone pliant Open en 2025. Une décision qui contraste avec le lancement imminent du Find N5 par Oppo, faisant partie du même consortium, prévu le 20 février.

À la surprise générale, dans un communiqué publié sur son forum, OnePlus explique avoir choisi de ne pas commercialiser de modèle « Open 2 » cette année, bien que des rumeurs évoquaient un appareil semblable au Find N5 d’Oppo.

OnePlus précise néanmoins ne pas quitter définitivement le segment des pliants, mais souhaite prendre du recul pour « redéfinir plusieurs catégories » en accord avec son slogan « Never Settle ». Vale Gu, responsable produit, a confirmé qu’Oppo mènerait la danse sur ce marché en 2025.

Pour aller plus loin

Un port USB-C à peine visible, ce smartphone pliable repousse les limites de la finesse

Lancé en 2023, le OnePlus Open avait pourtant marqué les esprits. Plus léger, plus fin et mieux équipé que le Galaxy Z Fold 5 de Samsung, il proposait un rapport qualité-prix attractif. Son absence cette année laisse le champ libre au géant coréen dans des marchés clés comme l’Europe, où Oppo ne prévoit pas de distribuer son Find N5.

Oppo en première ligne face à Samsung ?

Avec le Find N5, Oppo misait pourtant sur l’innovation technique. Présenté comme le pliant au format livre le plus fin au monde (8,93 mm), il intègre un Snapdragon 8 Elite à 7 cœurs, une batterie de 5600 mAh avec charge 80 W et une triple caméra dominée par un capteur principal de 50 mégapixels. Malgré une résistance à la poussière limitée (IPX9), son design compact (229 g) et ses écrans de 6,62 et 8,12 pouces en font pourtant un concurrent sérieux pour le prochain Galaxy Z Fold 7.

Pour aller plus loin

OnePlus Open 2 : découvrez en images le smartphone pliable le plus fin au monde

Samsung, qui a perdu son avance technologique face aux marques chinoises, devrait réagir en affinant son prochain pliant et en améliorant ses capteurs photo. Toutefois, le coréen ne risquera pas de croiser le fer avec OnePlus cette année, ce qui pourrait lui laisser un répit temporaire sur certains marchés.

Si OnePlus garde secrètes ses futures ambitions concernant les téléphones pliants, la marque assure toutefois vouloir intégrer les avancées matérielles développées par Oppo. En attendant, les utilisateurs devront se tourner vers le Find N5, ou du moins l’importer chez nous, ou vers la future réponse de Samsung attendue cet été.