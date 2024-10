Test de l’Insta360 X4 : une caméra 360 inégalée… en attendant la concurrence

Dans le monde des camĂ©ras 360 degrĂ©s, il y a Insta360. La phrase est courte, je sais, mais c’est Ă peu prĂšs tout. MĂȘme les habituels modĂšles chinois d’entrĂ©e de gamme sont introuvables sur les sites marchands traditionnels. Et GoPro alors ? Les fans attendent depuis plusieurs annĂ©es une seconde version de la GoPro Max, dĂ©voilĂ©e en 2019 et dĂ©sormais largement dĂ©passĂ©e. La marque assure travailler sur le projet, mais dĂ©cale encore un peu plus chaque annĂ©e son lancement. Selon les derniĂšres rumeurs, DJI devrait quant Ă lui se lançait prochainement dans la bataille.

Il faut dire que les camĂ©ras 360 degrĂ©s sont des sacrĂ©s challenges techniques. En plus de la qualitĂ© d’image, du traitement des deux images, de l’autonomie et des fonctionnalitĂ©s, ces produits demandent une application d’Ă©dition complĂšte et surtout facile Ă utiliser par monsieur tout le monde.

Si 2025 sera peut-ĂȘtre l’annĂ©e de la GoPro Max 2, 2024 est sans aucun doute celle de l’Insta360 X4, comme 2022 Ă©tait celle de l’Insta360 X3 et comme 2020 Ă©tait l’annĂ©e de l’Insta360 X2. Eh oui, la marque chinoise s’est rapidement imposĂ©e comme l’unique offre complĂšte et de qualitĂ© sur le marchĂ© des camĂ©ras 360 degrĂ©s grand public.

La X4 promet des images 8K, une stabilisation Ă toute Ă©preuve, une autonomie amĂ©liorĂ©e de 67 %, montage par intelligence artificielle et une myriade de fonctionnalitĂ©s et d’options de prises de vue. En voilĂ des buzzwords.

Nous utilisons cette camĂ©ra depuis plusieurs mois et nous avons un tas de choses Ă vous raconter. C’est parti pour notre test et avis complet de l’Insta360 X4.

Insta360 X4 Fiche technique

Ce test a été réalisé avec une Insta360 X4 fournie par Insta360.

Insta360 X4 Design et interface

Design

Les camĂ©ras 360 degrĂ©s d’Insta360 se distinguent par leur verticalitĂ©, et la X4 ne dĂ©roge pas Ă la rĂšgle. On retrouve un produit de 4,6 × 12,36 × 3,76 cm, qui a d’ailleurs pris un peu de poids par rapport Ă la X3 : comptez 203 g contre 180 g. À titre de comparaison, une camĂ©ra d’action pĂšse entre 150 g et 180 g.

L’Insta360 X4 et son Ă©cran tactile // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Les deux lentilles sont logiquement situĂ©es en haut et de part et d’autre de la X4, l’Ă©cran est sur la partie basse de l’une des faces et le pas de vis se cache la tranche infĂ©rieure. Nous les dĂ©taillerons un peu plus tard, mais nous comptons quatre boutons physiques sur la camĂ©ra : deux sous l’Ă©cran et deux sur la tranche droite.

Deux des quatre boutons de la X4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

L’autre tranche cache quant Ă elle la trappe pour la batterie. Cette derniĂšre est intelligemment pensĂ©e, puisqu’elle complĂšte le chĂąssis du produit. Enfin, les deux faces de la camĂ©ra abritent chacune une LED d’Ă©tat et un microphone. On compte deux autres microphones sur les deux tranches de la X4.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Si la X4 est mis en avant comme Ă©tant faite pour l’action, la fragilitĂ© des deux lentilles et leur prĂ©sence des deux cĂŽtĂ©s du produit rendent le tout particuliĂšrement vulnĂ©rable. Et croyez-moi, vous et votre portefeuille n’avez pas envie de voir l’une des deux lentilles se fissurer.

Utilisateur de la GoPro Max pendant un temps, j’avais pourtant oubliĂ© ce problĂšme de fragilitĂ© inhĂ©rent aux camĂ©ras 360 degrĂ©s. Mes premiers jours de test de la X4 me l’ont vite rappelĂ©. Voici quelques exemples d’utilisation assez bĂȘtes d’une camĂ©ra d’action, rendus plus compliquĂ©s avec une camĂ©ra 360°.

La pochette de transport de l’Insta360 X4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

AprĂšs avoir filmĂ©, je ne peux pas balancer vulgairement la camĂ©ra dans mon sac de randonnĂ©e, comme je pourrais le faire avec une camĂ©ra d’action classique. En plein combat de paint ball, je peux poser la camĂ©ra sur le terrain pour filmer tous les cĂŽtĂ©s de l’action, mais si quelqu’un poussait ou tirait par inadvertance sur la camĂ©ra ? Plus simple mĂȘme, il est rare de pouvoir poser sereinement la camĂ©ra Ă mĂȘme le sol, par peur qu’elle tombe de sa hauteur. Il faut donc penser Ă prendre le petit trĂ©pied avec soi.

Le pas de vis sous la camĂ©ra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La marque a pensé à deux solutions pour protéger sa caméra :

des protĂšge-objectifs transparents (fournis dans la boĂźte) : attention aux traces de doigts et aux gouttes d’eau qui peuvent ruiner toutes vos vidĂ©os ;

(fournis dans la boĂźte) : attention aux traces de doigts et aux gouttes d’eau qui peuvent ruiner toutes vos vidĂ©os ; un capuchon d’objectif en silicone : Ă enfiler sur le haut de la camĂ©ra avant de la ranger, sans retirer les protĂšge-objectifs, mais en faisant attention qu’aucune saletĂ© ne soit logĂ©e dans le capuchon au risque de rayer les lentilles.

Les frictions que nous venons de dĂ©crire sont inhĂ©rentes Ă ce genre de produit et Insta360 fait son maximum pour les rĂ©duire. Il faut simplement en ĂȘtre conscient avant de se procurer une camĂ©ra 360°.

Le protĂšge-objectif en caoutchouc // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Si le reste de l’Insta360 X4 est rassurant de soliditĂ©, n’oublions pas la prĂ©sence d’un bel Ă©cran tactile, qui nous fait lui aussi redouter une mauvaise chute. La camĂ©ra est Ă©tanche Ă 10 mĂštres, mais il vous faudra impĂ©rativement un boĂźtier dĂ©diĂ© pour rĂ©cupĂ©rer des plans exploitables — la rĂ©fraction de la lumiĂšre rend le stitching des deux lentilles sous l’eau trĂšs compliquĂ©.

La taille de l’Insta360 X4 face Ă un iPhone 13 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Rappelons, Ă toutes fins utiles, que les camĂ©ras 360° permettent de filmer tout ce qu’il se passe dans une scĂšne (devant, derriĂšre, sur les cĂŽtĂ©s, en bas et en haut), sans besoin particulier de cadrage. C’est ensuite Ă l’utilisateur de choisir les parties qui l’intĂ©ressent via l’application mobile ou ordinateur, que nous dĂ©crirons un peu plus tard dans ce test.

Interface

L’Ă©cran de la X4 est une belle rĂ©ussite. Au-delĂ de passer de 2,29″ Ă 2,5″, il s’appuie surtout sur une interface on ne peut plus rĂ©active, donc agrĂ©able Ă utiliser.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

HabituĂ©s aux certaines lenteurs des interfaces des camĂ©ras GoPro, nous avons en effet Ă©tĂ© surpris par la fluiditĂ© de l’Insta360 X4. C’est simple, on se rapproche de l’expĂ©rience que l’on a avec un tĂ©lĂ©phone. Mieux, nous n’avons subi aucun bug ou redĂ©marrage forcĂ© de la camĂ©ra en plusieurs mois d’utilisation.

Insta360 rejoint ici la fluiditĂ© des camĂ©ras d’action DJI et par extension, fait mieux que GoPro. Le changement de mode de prise de vue et la modification des paramĂštres vidĂ©o (frĂ©quence d’image et dĂ©finition) sont bien plus rapides que chez les concurrence. Chaque clic ou appui fonctionne dans la seconde.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En plus de modifier les diffĂ©rents rĂ©glages et prises de vue, l’utilisateur peut profiter du retour de la camĂ©ra pendant la prise d’une vidĂ©o et consulter les vidĂ©os enregistrĂ©es. Il suffit d’ailleurs de faire glisser son doigt sur l’Ă©cran pour naviguer dans les contenus 360°.

CÎté boutons physiques, on retrouve :

un bouton d’allumage / d’extinction ;

un bouton pour lancer / couper les vidéos ou prendre une photo ;

un bouton pour changer de mode (bouton personnalisable) ;

un bouton pour basculer du mode mono-objectif au mode 360 (bouton personnalisable).

PressĂ©s longuement, certains boutons offrent des actions supplĂ©mentaires Ă l’utilisateur. Il est par exemple possible d’annuler et de supprimer rapidement la derniĂšre vidĂ©o lancĂ©e en restant appuyĂ© sur le troisiĂšme bouton dĂ©crit plus haut. C’est trĂšs malin et c’est personnellement une option que j’aimerais voir sur plus de camĂ©ras de poche.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En plus d’ĂȘtre fiable, l’interface est franchement bien pensĂ©e. On peut contrĂŽler la camĂ©ra via des commandes vocales en anglais (option disponible chez la concurrence), mais Ă©galement lancer une vidĂ©o en faisant un signe de la main. Cette commande gestuelle a Ă©tonnamment bien fonctionnĂ© lors de nos tests, mĂȘme si nous n’avons pas encore le rĂ©flexe de l’utiliser.

On regrette simplement l’absence d’un raccourci (via un des boutons) pour retourner rapidement Ă l’Ă©cran principal.

Insta360 X4 Facile Ă utiliser ok, mais le recadrage ?

Un sacrĂ© choix d’accessoires

Si la forme et la taille du produit rendent la X4 plus compliquĂ©e Ă installer que les camĂ©ras d’actions habituelles, Insta360 propose une floppĂ©e d’accessoires, bien pensĂ©s car ciblĂ©s sur des catĂ©gories de sport.

Ces accessoires sont souvent renouvelĂ©s, si bien que l’on s’y perd pour trouver la bonne version. Je pense par exemple aux nombreux packs suggĂ©rĂ©s Ă l’achat : plongĂ©e, moto pour guidon, moto MultiView, moto MultiView ultime, vĂ©lo, vĂ©lo de route, luxe, endurance, « No Drone No Problem », visite virtuelle, crĂ©ateur, snowboard, ski… SĂ»rement rĂ©pandue en Asie, cette technique de vente est assez dĂ©routante tant les options sont innombrables et peu claires.

La perche est quasiment indissociable des camĂ©ras 360° // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Il est bien entendu possible d’acheter des accessoires Ă l’unitĂ©. Au-delĂ des habituelles perches, poignĂ©es, trĂ©pieds et tĂ©lĂ©commandes, on trouve des supports compatibles avec les compteurs de vĂ©lo, des accessoires pour les planches de surf, des supports de voiture Ă triple ventouse (pour donner un effet drone), des accroches pour rĂ©troviseurs ou mĂȘme une fixation sur les cordes des sports nautiques comme le wakeboard ou le kitesurf.

Certains de ces accessoires sont uniques sur le marché et leur effort de conception se reflÚte logiquement dans le prix. Au moins, il y en a pour tous les goûts.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Toujours pour tirer parti de l’effet drone permis par les camĂ©ras 360°, la marque offre mĂȘme une perche extensible en carbone de 3 mĂštres. Nous avons pu l’essayer et, franchement 3 mĂštres, c’est grand. L’effet drone est plus que garanti ici, mais vous ne passerez pas inaperçu.

Bref, il faudrait presque un petit article dĂ©diĂ© aux principaux accessoires de l’Insta360 X4, comme nous avions pu le faire pour le kit d’accessoires GoPro Creator Edition.

L’Insta360 X4 Ă moto // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Une fois fixĂ©e, la camĂ©ra peut se retrouver hors de portĂ©e. Les voyants lumineux, disposĂ©s des deux cĂŽtĂ©s de la X4, permettent alors de vĂ©rifier en un coup d’Ɠil qu’elle est bien en train d’enregistrer. L’utilisateur peut lancer une vidĂ©o Ă la voix, avec un signe de la main ou via l’application. Eh justement, il est dĂ©sormais l’heure de parler de cette derniĂšre.

À chacun sa mĂ©thode de montage

Les camĂ©ras 360° rendent la capture de vidĂ©os on ne peut plus simple : puisque l’utilisateur n’a pas Ă se soucier du cadrage, il lui suffit de fixer la camĂ©ra et de lancer la vidĂ©o. Le travail se fait par la suite. Il faut en effet recadrer la vidĂ©o pour choisir l’angle voulu pour chaque passage. C’est ici qu’entrent en jeu les nombreux outils de recadrage d’Insta360.

Le Mode Me permet d’Ă©viter le recadrage aprĂšs avoir filmĂ© // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

DĂ©jĂ , il est possible de tricher dans certains cas en choisissant un mode spĂ©cial avant de lancer la vidĂ©o : le mode Me. Cette fonctionnalitĂ© dispense de recadrage en vous plaçant comme sujet principal et en essayant donc de vous centrer quoi qu’il arrive. Ce mode se trouve dans le menu « lentille unique » de la camĂ©ra et nĂ©cessite une perche Ă selfie pour fonctionner. Il est possible de choisir le ration (16:9 ou 9:16) avant de lancer l’enregistrement. La qualitĂ© d’image est plafonnĂ©e ici au 4K.

Cette premiÚre méthode est clairement à conseiller aux vloggeurs en herbe.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Vient ensuite l’approche classique, Ă savoir le montage sur logiciel : c’est l’utilisateur qui dĂ©termine, aprĂšs avoir filmĂ©, la partie de la vidĂ©o qu’il veut montrer Ă chaque instant. D’une seconde Ă l’autre, il peut basculer d’un angle Ă son opposĂ© pour montrer un fait marquant, ou tout simplement ajuster lĂ©gĂšrement un angle pour garder le sujet principal au centre de l’image. Le tout se fait en ajoutant ces fameuses keyframes.

Le logiciel de recadrage et de montage Insta360 Studio

Rappelons que le recadrage et l’export d’une vidĂ©o 360° est possible en 16:9 ou en 9:16 : tout le monde est servi.

La prĂ©visualisation permet de naviguer sur tous les angles de chaque vidĂ©o, puis de mettre en avant les plus intĂ©ressants. C’est bien lĂ tout l’intĂȘrĂȘt des camĂ©ras 360°. Le nerf de la guerre est alors le logiciel de montage : il faut un outil simple Ă utiliser pour les dĂ©butants, exhaustif pour les utilisateurs intensifs, le tout en restant fluide pour ne gĂącher l’expĂ©rience.

À ce jeu, je crois bien qu’Insta360 a gagnĂ©. Sur tĂ©lĂ©phone, la marque propose une application complĂšte, fluide et simple d’utilisation. Sur ordinateur, elle met Ă disposition un logiciel Ă©quivalent, gratuit.

L’Ă©lĂ©ment le plus important Ă bien maĂźtriser, selon nous, est la transition. Si vous dĂ©cidez de mettre deux points clĂ©s Ă plusieurs secondes d’Ă©cart, le passage entre la premiĂšre position et la seconde position va ĂȘtre Ă©talĂ© sur les secondes en question. Il est cependant possible de changer de mode de transition, pour qu’elle soit plus brusque ou qu’elle passe par telle ou telle direction.

Nous ne rentrerons pas dans les dĂ©tails de l’application mobile ou du logiciel, au risque de transformer ce test en tutoriel. Retenez que l’expĂ©rience est plaisante, du moins pour du montage. Si elle demande un lĂ©ger temps d’adaptation sur mobile, la version ordinateur offre logiquement plus de clartĂ© et de prĂ©cision avec la taille de l’Ă©cran, la souris et les raccourcis clavier. Les deux versions du logiciel permettent de « tracker » (suivre automatiquement) un sujet pour faciliter le travail de recadrage. Un petit carrĂ© vert s’affichait par exemple sur moi dans les vidĂ©os oĂč je tenais la perche, et il suffisait de cliquer dessus pour lancer le suivi. Ce dernier a toujours trĂšs bien fonctionnĂ© et il est possible de repasser par dessus avec des images clĂ©s.

Le suivi automatique sur Insta360 Studio

Aussi, la marque a pensé aux utilisateurs habitués au montage vidéo en proposant un pluglin Adobe Premiere, histoire de recadrer ses séquences 360° directement dans ledit logiciel.

L’application mobile offre tout un tas d’options pour le montage et le recadrage. Il est possible de ralentir ou d’accĂ©lĂ©rer la vidĂ©o, de modifier les couleurs, d’appliquer des transitions, de rajouter du flou de mouvement, de geler une image… et mĂȘme d’ajouter en surimpression des donnĂ©es provenant de votre tĂ©lĂ©phone, de votre montre connectĂ©e ou de votre compteur vĂ©lo. Via diffĂ©rents templates, l’utilisateur pourra donc afficher la vitesse qu’il avait, sa frĂ©quence cardiaque, la distance parcourue et bien d’autres mĂ©triques. Étant en plein dans cette cible d’utilisateurs, je ne peux que souligner ces efforts d’intĂ©gration.

Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Rassurez-vous, en se concentrant sur le principal, quelques minutes suffisent pour prĂ©parer et exporter une vidĂ©o, dans l’idĂ©e de la partager rapidement Ă ses proches ou sur les rĂ©seaux sociaux. De temps Ă autre, la marque n’hĂ©site d’ailleurs pas Ă revoir complĂ©tement son application pour amĂ©liorer l’expĂ©rience. Insta360 renvoie ici l’image d’une marque en pleine expansion et qui ne se repose pas sur ses lauriers.

À noter que l’application mobile Insta360 offre aussi un mode d’Ă©dition par intelligence artificielle. Pour avoir jouĂ© avec cette option sur plusieurs vidĂ©os, je dois bien avouer que je m’attendais Ă moins bon. Dans les faits, l’application comprend les scĂšnes (vue avant type selfie, vue arriĂšre type paysage, prĂ©sence d’animaux ou d’autres personnes…) et bascule assez dynamiquement entre ces plans. L’application n’hĂ©site pas Ă ajouter des effets de mouvements et des transitions franchement sĂ©duisantes.

Si je prĂ©fĂšre monter mes vidĂ©os de mon cĂŽtĂ© pour choisir les moments prĂ©cis Ă mettre en avant, je conseille aux autres utilisateurs de jeter un coup d’oeil Ă ce mode d’Ă©dition IA, quitte Ă garder le meilleur er jeter le moins bon par la suite.

Enfin, mention spĂ©ciale aux dizaines d’effets disponibles dans l’application. Certains demandent un minimum de prĂ©paration et affichent des instructions Ă suivre, d’autres s’appliquent rapidement sur des plans existants. Globalement, ils rendent trĂšs accessibles des effets qui demanderaient en temps normal beaucoup de temps et de maĂźtrise des logiciels de montage.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On parle de remplacement de ciels, d’effets bullet time, de changement d’horizon, de clonage et mĂȘme d’effets IA Ă la Cyberpunk. Pour avoir jouer quelques dizaines de minutes avec (il faut envoyer les fichiers sur les serveurs et attendre un peu le temps du traitement), j’ai Ă©tĂ© assez bluffĂ© par les rĂ©sultats. Avec un peu de patience et des bonnes vidĂ©os de base, les effets pourront ĂȘtre utilisĂ©s dans un montage plus global.

Voici quelques unes de nos oeuvres. Nous avons laissé les musiques automatiquement proposées par le montage. Attention les yeux, attention les oreilles.

Lien YouTube S'abonner Ă Frandroid

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂȘtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

Ces modes dits « Shot Lab » sont gratuits et donnent vraiment envie d’utiliser sa camĂ©ra Insta360.

Insta360 X4 Qualité vidéo : mais avec qui la comparer ?

Insta360 explique que sa camĂ©ra X4 offre « la meilleure qualitĂ© d’image jamais vue » avec une dĂ©finition 8K et une « nouvelle puce IA de 5 nm ». Bon, reprenons. Pour la puce de 5 nm, on est bons, et c’est ce qui explique en partie la fluidite de l’interface.

Pour ce qui est de la 8K, la marque prend en compte les deux lentilles. Dans les faits, retenez qu’une vidĂ©o 8K sur la X4 sera exportĂ©e en Ă©quivalent 4K en 16:9. Ne vous mĂ©prenez pas, c’est une trĂšs belle avancĂ©e dans le monde des camĂ©ras 360 degrĂ©s. Et c’est d’ailleurs une des majeures diffĂ©rences avec l’Insta360 X3. La vieillissante GoPro Max Ă©tait quant elle plafonnĂ©e Ă un (dĂ©sormais mĂ©diocre) 1080p une fois les vidĂ©os exportĂ©es.

Le menu pour choisir la dĂ©finition et la frĂ©quence d’images // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Dans ce mode 8K, la X4 peut atteindre 30 images par seconde. Ceux qui veulent réaliser de petits ralentis devront se tourner vers le mode 5,7K, qui débloque les 60 images par seconde, pour un export en 2,7K. Là aussi, beau progrÚs de la marque.

Et alors, cĂŽtĂ© qualitĂ© vidĂ©o, ça donne quoi cette X4 ? Insta360 maĂźtrise son sujet et c’est indĂ©niable. Le mode automatique offre de trĂšs belles vidĂ©os aux couleurs chatoyantes que l’on connaĂźt des camĂ©ras d’action. Si les bords de l’image courbĂ©s et moins dĂ©taillĂ©s trahissent la provenance des vidĂ©os (une camĂ©ra 360°), les utilisateurs classiques seront plus que conquis par le rendu final, surtout si ce dernier est simplement partagĂ© sur les rĂ©seaux sociaux ou stockĂ© sur un tĂ©lĂ©phone. Regardez donc Ă 02:45 de la vidĂ©o ci-dessous.

En d’autres termes, je n’aurai aucun problĂšme Ă intĂ©grer ces vidĂ©os dans des montages qui contiennent des plans d’autres camĂ©ras d’action.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Le mode HDR est quant Ă lui Ă utiliser avec prĂ©caution tant il peut sauver des plans et en gĂącher d’autres, en fonction des diffĂ©rences de lumiĂšres. AprĂšs quelques essais en dĂ©but de test, nous avons prĂ©fĂ©rĂ© filmer en mode classique par la suite.

Voici justement un florilĂšge de mes meilleures vidĂ©os d’Ă©tĂ© 2024. PrĂ©cisons que cette vidĂ©o de test a pour premier objectif de vous montrer des images produites par la camĂ©ra, et non de mettre en avant toutes les capacitĂ©s crĂ©atives qu’elle offre. En d’autres termes, le montage que je vous offre est trĂšs basique et abuse des transitions entre les deux lentilles.

Lien YouTube S'abonner Ă Frandroid

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂȘtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix

Attention, plus la dĂ©finition est Ă©levĂ©e, plus les vidĂ©os sont lourdes. Les 256 Go de base de mon MacBook Air M2 n’ont pas tenu longtemps face aux poids des vidĂ©os 8K de l’Insta360 X4. Il va falloir faire du tri, et souvent. Le juste milieu proposĂ© par la marque est le mode 5,7K+, positionnĂ© entre le 8K et le 5,7K. Assez pour se rapprocher un maximum de la qualitĂ© du premier et de la lĂ©geretĂ© du second.

Retenez qu’il faudra choisir le mode 8K ou 5,7K+ pour garder une image dĂ©taillĂ©e. Nous dĂ©conseillons les autres modes, sauf dans le cadre de ralentis.

En prĂ©sence de faible luminositĂ©, la camĂ©ra vous suggĂšre de basculer en mode 5,7K, et il faut l’Ă©couter. Encore une fois, la camĂ©ra nous a surpris en faisaint mieux que la GoPro Hero 13, tant sur la stabilisation (nous y reviendrons) que sur la qualitĂ© des images.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On ressent cependant parfois les limites de la plage dynamique inhĂ©rent Ă un si petit produit (donc capteur), mais sans se retrouver avec des vidĂ©os complĂštement gĂąchĂ©es, du moins en pleine journĂ©e avec de la lumiĂšre. Je pense par exemple Ă ce passage en moto Ă 06:20 de la vidĂ©o, avec un ciel bien cramĂ©. Les vidĂ©os capturĂ©es par notre GoPro Hero 13 Black au mĂȘme moment ont mieux gĂ©rĂ© ces apparitions du ciel entre les arbres.

CamĂ©ra d’action ou camĂ©ra 360° ?

Cette comparaison avec la GoPro est volontaire, mais bĂȘte, puisque ces deux produits s’adressent Ă deux utilisations diffĂ©rents, donc Ă deux cibles diffĂ©rentes. Tout dĂ©pend de l’usage. Les camĂ©ras d’actions profiteront d’images lĂ©gĂšrement plus prĂ©cises, tout en offrant un produit plus robuste, et les camĂ©ras 360° permettent une crĂ©ativitĂ© accrue, moins de prise de tĂȘte pendant le tournage et un champ de vision bien plus large. En tendant une perche, une camĂ©ra 360° vous cadrera de la tĂȘte au pied, alors qu’une camĂ©ra d’action sera concentrĂ©e sur votre buste.

À titre de comparaison pour les tailles, l’Insta360 X4 Ă cĂŽtĂ© d’un iPhone 13 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Si nous dĂ©conseillons sans surprise l’Insta360 X4 pour quelqu’un qui cherche une simple camĂ©ra d’action, ceux qui veulent une camĂ©ra 360° seront bien contents d’apprendre que la X4 peut Ă©galement dĂ©panner en mode lentille unique. Reste que la forme de la X4 la rend plus compliquĂ©e Ă utiliser dans des scĂ©narios d’action, en plus d’ĂȘtre bien plus fragile qu’une GoPro. Concernant la qualitĂ© vidĂ©o ici, les derniĂšres camĂ©ras d’action GoPro ou DJI gardent l’avantage.

On remarque Ă 03:06 de notre vidĂ©o l’exemple, parfait du problĂšme de saletĂ© des lentilles (traces de doigt), de double explosition des lentilles (une vers le haut au soleil et une vers la bas moins exposĂ©e) et de stitching (l’assemblage automatique des deux vidĂ©os).

Un exemple de gouttes d’eau sur les lentilles // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Eh oui, mĂȘme si la camĂ©ra enregistre Ă 360°, il est toujours mieux de lui faciliter le travail en limitant ses mouvements, c’est-Ă -dire en Ă©vitant de trop changer l’angle des lentilles. C’est en faisant attention pendant le tournage que la qualitĂ© finale de la vidĂ©o sera meilleure. Il faut aussi faire en sorte de tenir la camĂ©ra d’une maniĂšre Ă ce que le sujet ne soit pas proche de la ligne de stictching. Enfin, nous le rĂ©pĂ©tons une nouvelle fois : attention aux traces de doigts et aux gouttes d’eau sur les lentilles. Les nĂ©ophytes risquent rapidement de se retrouver avec des vidĂ©os gĂąchĂ©es par l’un ou plusieurs de ces problĂšmes.

Qualité audio

Et le son alors ? Nous avons Ă©tĂ© lĂ aussi agrĂ©ablement surpris. J’ai toujours pu entendre trĂšs clairement mes propos et ceux de mes compagnons dans mes diffĂ©rentes vidĂ©os type vlog, c’est Ă dire avec la camĂ©ra fixĂ©e au bout d’une perche. À 03:58 par exemple, avec un faible vent, tout le monde est parfaitement audible.

La vitesse plus élevée à moto est bien géré par la réduction du bruit de vent, que nous avons laissé en mode automatique pour toute la durée du test.

Un mode stĂ©rĂ©o est disponible pour le vlog et il est d’ailleurs possible de connecter ses AirPods Ă la X4 pour enregistrer le son.

Stabilisation

Les vidĂ©os enregistrĂ©es par l’Insta360 X4 sont bien entendu stabilisĂ©es. Pour avoir utilisĂ© toutes les camĂ©ras d’action GoPro et DJI ces derniĂšres annĂ©es, je suis plus que satisfait du travail de stabilisation de la X4. Il faut dire qu’Insta360 a l’avantage de recadrer autant qu’il le souhaite grĂące au format 360° des vidĂ©os. C’est aussi pour cela que la stabilisation reste excellente en conditions de faible lumiĂšre, lĂ oĂč les camĂ©ras d’action classique ont bien plus de peine.

Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Bref, les conducteurs fous ou les fans de VTT n’auront aucun problĂšme de tremblements sur leurs vidĂ©os.

La forme longiline de la camĂ©ra la rend cependant parfois plus compliquĂ© Ă installer et subit ainsi plus de vibrations qu’avec une camĂ©ra d’action classique. Certains passages techniques en gravel ont par exemple gardĂ© quelques secousses Ă l’image.

Insta360 X4 Les autres modes

À l’instar des camĂ©ras d’action, l’Insta360 propose d’autres modes que la vidĂ©o. On retrouve les habituelles options photo, intervalle, rafale, Time Lapse et consorts Star Lapse et Time Shift, mais aussi des options d’enregistrements programmĂ©s et d’enregistrements en boucle.

Nous n’avons pas testĂ© ces modes, Ă l’exception d’un ou deux Time Lapse — rien de particulier Ă signaler.

Insta360 X4 Une autonomie confortable

L’Insta360 X4 embarque une batterie de 2 290 mAh, contre 1 800mAh pour la X3. La marque annonce un temps d’enregistrement de 135 minutes en 5,7K Ă 30 images par seconde, ce qui serait 67 % de plus que la X3.

Nous avons menĂ© ce (bĂȘte) test et sommes tombĂ©s sur un rĂ©sultat de 143 minutes, avec l’Ă©cran en veille la majoritĂ© du temps. Pour ĂȘtre un peu plus dans le concret, sachez que nous avons pu enregistrer un set DJ de cinquante minutes, d’affilĂ©e et en intĂ©rieur, sans surchauffe de la camĂ©ra en 5,7K Ă 30 images par seconde.

La batterie de l’Insta360 X4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En 8K Ă 30 images par seconde, Insta360 annonce 75 minutes d’autonomie, contre 70 minutes d’aprĂšs nos tests. Cette dĂ©finition Ă©levĂ©e fait logiquement chauffer plus vite la camĂ©ra, mais rappelons que ces produits sont majoritairement utilisĂ©s pour de multiples courtes vidĂ©os, plutĂŽt qu’en un seul bloc d’une heure d’enregistrement.

Pour vous donner un exemple d’utilisation rĂ©lle : l’Insta360 X4 est passĂ©e de 79 % Ă 47 % aprĂšs une heure de moto, pendant laquelle nous avons filmĂ© en 8K un total de 11 minutes de vidĂ©o. La camĂ©ra Ă©tait en permanence connectĂ©e au tĂ©lĂ©phone pour afficher la prĂ©visualisation et pour rĂ©cupĂ©rer les donnĂ©es GPS.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En sortie randonnĂ©e de trois jours, la camĂ©ra a largement survĂ©cu Ă mon utilisation sporadique de quelques vidĂ©os ici et lĂ . Elle a terminĂ© les trois jours avec 40 % d’autonomie restante et quelques 17 minutes de vidĂ©o, sans trop de consultation des vidĂ©os sur la camĂ©ra ou de connexions Ă l’application.

Et oui, lorsque vous connectez la camĂ©ra Ă votre tĂ©lĂ©phone pour monter des vidĂ©os, sa batterie est mise Ă rude Ă©preuve. Notre Insta360 X4 a par exemple perdu 25 % d’autonomie en un peu plus de 30 minutes de montage.

Une trappe abrite le port USB de la X4 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On conseillera toujours aux utilisateurs les plus intensifs de passer Ă la caisse en ajoutant une batterie supplĂ©mentaire, vendue plus de 50 euros tout de mĂȘme.

Bonne nouvelle, lors de nos tests, la camĂ©ra mettait tout juste 59 minutes Ă se recharger entiĂšrement. C’est un trĂšs bon point pour les tĂȘtes en l’air.

L’Insta360 X4 est disponible au prix de 559,99 euros, lĂ oĂč l’Insta360 X3 avait Ă©tĂ© lancĂ©e Ă 540 euros — et dĂ©sormais proposĂ©e autour de 430 euros.

Rappelons que la marque propose une multitude de packs avec des accessoires selon vos besoins et votre sport de prĂ©dilection. Il est bien Ă©videmment possible de les sĂ©lectionner Ă l’unitĂ©.