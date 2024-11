Insta 360 X3 : cette caméra d’action qui filme en 5,7 K est à moitié prix à l’occasion du Single Day

Si vous êtes à la recherche d’une caméra d’action capable de filmer vos exploits sportifs de façon bien nette, et à 360° en prime, vous pourrez vous tourner vers l’Insta 360 X3. Une action cam de 2022 que l’on retrouve, deux ans après, pendant le Single Day, à 263 euros au lieu de 539 euros.

Le Single Day est l’occasion idéale pour mettre la main sur des produits tech assez coûteux de base qui présentent cette fois-ci des prix bien plus accessibles. C’est par exemple le cas de l’action cam Insta 360 X3, l’héritière de l’Insta 360 One X2, qui a profité d’améliorations bienvenues, notamment au niveau de son capteur. Une référence idéale pour les sportifs qui souhaitent pouvoir filmer leurs performances à 360° avec une belle qualité d’image, et que l’on retrouve surtout à un prix bien différent de celui qui était le sien à sa sortie.

Les points essentiels de l’Insta 360 X3

Un grand écran pratique

Des images jusqu’en 5,7K

Une multitude de prises de vue automatiques

Lancée à 539 euros, puis réduite à 303 euros, la caméra d’action Insta 360 X3 est aujourd’hui disponible en promotion à 263 euros sur AliExpress grâce au code promo 11FR40.

Une caméra toujours aussi légère, avec un plus grand écran

Le premier atout de l’Insta 360 X3 est évidemment son petit gabarit, qui lui permet d’être facilement emporté partout en vadrouille. Cette caméra d’action mesure précisément 11,4 x 4,6 x 3,3 cm, contre 11,3 x 4,6 x 2,9 cm pour sa prédécesseure One X2. Et avec un poids plume de 180 g, l’Insta 360 X3 compte parmi les modèles les plus légers. Et puisque cette caméra devait pouvoir vous suivre lors de vos exploits sportifs sur terre ou sur l’eau, la marque a bien sûr pensé à la certification IPX8 : l’appareil peut donc être immergé dans l’eau douce pendant plusieurs minutes sans rendre l’âme après.

L’autre très bon point de son design, c’est son écran, bien plus grand que celui tout rond qui équipait le modèle précédent. Ici, on a droit à un dalle couleur tactile de 2,29 pouces, qui aide grandement au cadrage, même si pour une caméra qui filme à 360°, ce n’est pas hyper important. Il offre surtout aux utilisateurs une ergonomie autrement meilleure pour tout ce qui concerne la configuration des modes photo et vidéo, et on peut même se passer de l’application mobile de temps en temps.

Des modes de prise de vue bien pratiques

L’Insta 360 X3 intègre par ailleurs un capteur 1/2″ de 18 Mpx, plus grand que celui de la One X2. L’action cam peut capturer des clichés en 5952 x 2976 pixels et 11 968 x 5984 pixels par interpolation pour le mode 360 degrés et filmer des images en 5,7K à 30, 25 ou 4 IPS. Un mode dit 4K (3 840 x 1 920 pixels) à 60 ou 30 IPS est aussi de la partie, mais pour de la vraie 4K (3 840 x 2 160 pixels), on ne peut pas aller au-delà des 30 IPS. Si cette caméra n’a pas les mêmes appétences pour les hautes fréquences d’image que peuvent avoir les action cams de chez GoPro par exemple, la vidéo à 360 degrés pourra tout de même amplement convenir aux sportifs qui s’en équiperont. On regrette tout de même l’absence d’un mode Ultra HD à 60 Hz ou encore un mode 1080p à 120 IPS.

Les sous-modes vidéo comme Active HDR, TimeLapse et TimeShift sont par ailleurs bel et bien disponibles, de même qu’une multitude de fonctionnalités et de prises de vue automatiques qui permettent de réaliser des séquences bien plus complexes. Par exemple, la fonction Bullet Time permet de faire tournoyer la caméra au-dessus de votre tête, à côté de vous pendant que vous marchez, ou encore au-dessus d’un objet. La production de contenus verticaux pour les réseaux sociaux, TikTok et Instagram en tête, est naturellement mise en avant, et cela dès les menus de la caméra. Enfin, côté endurance, l’Insta 360 X3 renferme une batterie de 1 800 mAh, qui, selon la marque, promet une autonomie de 81 min en mode 5,7 K à 30 IPS.

Caméras d’action (GoPro, DJI) : les meilleurs modèles d’Action Cam en 2024

