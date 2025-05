Cette nouvelle caméra DJI pourrait bien faire trembler Insta360

Après Insta360, Samsung ou GoPro, la marque chinoise DJI compterait à son tour se lancer sur le segment des caméras 360 degrés avec sa DJI Osmo 360 déjà certifiée aux États-Unis.

Rendu de la DJI Osmo 360 par intelligence artificielle // Source : DroneXL

Actuellement, DJI propose déjà de nombreuses caméras d’action. On peut notamment compter sur la DJI Osmo Pocket 3, avec sa propre nacelle, pour le vlogging ou sur la DJI Osmo Action 5 Pro pour les séquences sportives.

Cependant, il y a un domaine dans lequel la marque chinoise ne s’était pas encore lancée, les caméras à 360 degrés. En effet, si Samsung et GoPro ont proposé, par le passé, leurs caméras 360 degrés, la Samsung Gear 360 et la GoPro Max, le secteur est désormais le pré carré d’Insta360 avec son dernier modèle, l’Insta360 X5.

La DJI Osmo 360 // Source : DroneXL

DJI ne compterait néanmoins pas laisser ce segment à son compatriote chinois et s’apprêterait à lancer sa propre caméra 360 degrés comme le révèle le site DroneXL. En effet, la marque a déjà fait certifier aux États-Unis sa propre caméra d’action à 360 degrés, la DJI Osmo 360. Des photos ont ainsi été partagées par le site de la FCC permettant de découvrir une caméra de forme relativement carrée avec un objectif 180 degrés de part et d’autre. On peut également découvrir une batterie similaire à celle de l’Osmo Action 5 Pro.

Un manuel d’utilisation déjà dans la nature

Par ailleurs, le site indique avoir reçu un extrait du manuel d’utilisation de la DJI Osmo 360. De quoi découvrir notamment les différents usages du bouton de mise sous tension, le fait que l’écran soit tactile ou que la caméra puisse se monter sur « différents accessoires ». Elle devrait aussi être compatible avec les normes sans fil Wi-Fi et Bluetooth.

Le manuel de la DJI Osmo 360 // Source : DroneXL

Pour rappel, les caméras 360 degrés vont permettre différents usages. D’abord, elles peuvent enregistrer des vidéos classiques, mais particulièrement bien stabilisées de manière électronique pour compenser les mouvements. Ensuite, elles peuvent proposer des rendus très originaux avec des effets permettant de voir l’ensemble de la scène. Surtout, ces caméras vont permettre de filmer toute une séquence sans faire attention au cadre, puis de modifier le cadrage a posteriori, en post-production.

On devrait en savoir plus prochainement sur la DJI Osmo 360. En effet, si le constructeur a déjà fait certifier sa caméra et produire son guide d’utilisation, cela signifie sans doute qu’elle devrait être présentée dans les prochains mois.