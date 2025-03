Boulanger baisse déjà le prix de la caméra Insta360 X4 notée 9/10 dans nos colonnes

Voguant seul sur le marché des caméras 360 degrés, Insta360 attend toujours la concurrence. Malgré le manque de compétition, l’Insta360 X4 a fait bonne impression lors de son test. Et aujourd’hui chez Boulanger, le tarif passe de 559,99 euros à 469,99 euros.

Seul fer de lance du marché de la caméra 360°, où peu de constructeur ose s’aventurer, Insta360 a lancé l’année dernière la quatrième version de son objectif à 360 degrés. La X4 a fait des émules lors de son test dans nos locaux, si bien que la note de 9 sur 10 lui a été attribuée. Cette notation est encore plus justifiée lorssque la caméra perd 90 euros de son prix.

L’Insta360 X4 en quelques mots

Qualité d’image 4K et une excellente capture audio

Une bonne autonomie

Une application bien pensée

Au lieu de 559,99 euros, l’Insta360 X4 est aujourd’hui disponible en promotion à 469 euros sur Boulanger.

Une caméra bien équipée et un format idéal

L’Insta360 X4 reprend le format vertical emblématique de la marque, un design qui allie un format compact et une ergonomie impeccable. Avec des dimensions de 4,6 x 12,36 x 3,76 cm, elle tient facilement dans une main ou dans une poche, ce qui en fait une caméra ultra-portable et adaptée aux créateurs de contenu en mouvement.

Bien qu’un peu plus lourde qu’une action cam traditionnelle comme la GoPro (environ 150 g), l’Insta360 X4 affiche un poids de 203 grammes. Cependant, ce n’est pas une caméra d’action, du moins pas à proprement parlé, elle est vendue comme tel, mais il convient d’être plus vigilant au niveau de sa robustesse. Les deux modules de capture placés sur chaque côté s’avèrent être assez fragile, ce qui nécessite d’être un brin soigneux pour faire durer la caméra dans le temps.

D’après notre test, la caméra se montre relativement robuste, elle est aussi étanche à 10 mètre, un boitier dédié à la plongée est tout de même une bonne assurance contre les aléas du direct, ainsi que pour récupérer des clichés utilisables. En effet, les reflets de la lumière rendant le stitching des deux lentilles sous l’eau contraignants, si bien que parfois les prises ne sont parfois pas exploitables.

Un bon écran et un système d’exploitation ultra-pratique

Si Insta360 est le leader du marché de la caméra 360°, c’est bien entendu parce qu’il est l’un des seuls constructeurs du marché à s’intéresser à cette niche. Mais aussi pour son savoir-faire, la X4 permet de ne plus se poser de question sur le cadrage lors d’un tournage. Il suffit de poser la caméra et d’activer l’enregistrement. Une fois la capture terminée, des options de recadrage et de montage seront disponibles directement sur l’écran afin de choisir l’angle parfait.

Pour gagner du temps, l’Insta360 X4 propose également des modes spéciaux, activables avant le tournage. Parmi eux, le mode Me place automatiquement l’utilisateur au centre de la vidéo, évitant ainsi tout besoin de recadrage manuel. C’est un atout évident pour les vlogs, les vidéos sportives ou encore les créateurs qui souhaitent un résultat immédiatement exploitable.

Pour la partie vidéo, Insta360 met en avant la capacité d’enregistrement en 8K de la X4, il est important de préciser que cette résolution prend en compte les deux lentilles. En théorie, une vidéo capturée en 8K sera exportée en équivalent 4K en format 16:9, ce qui représente tout de même une avancée pour les caméras 360°. Dans ce mode, la caméra peut filmer jusqu’à 30 images par seconde, offrant une restitution fluide et détaillée.

