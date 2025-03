L’action cam Insta360 Ace Pro 2, qui filme en 8K, profite enfin d’une baisse de prix

Dévoilée en octobre dernier, l’Insta360 Ace Pro 2 est un modèle haut de gamme bourré de fonctionnalités premium. Une action cam que l’on trouve en ce moment à 425,99 euros au lieu de 469,99 euros sur Amazon.

L’Insta360 Ace Pro 2 // Source : Insta360

Insta360 est davantage réputé pour ses caméras filmant à 360°. Mais la marque tente aussi de concurrencer GoPro et DJI avec des action cams plus traditionnelles. L’an dernier, elle a ainsi dévoilé son Ace Pro 2, qui a succédé aux Insta360 Ace et Insta360 Ace Pro. Une caméra capable de filmer en 8K et qui embarque notamment une optique grand-angle conçue avec Leica. Si tout cela vous intéresse, sachez que l’Ace Pro 2 bénéficie actuellement d’une réduction de 44 euros.

Les points essentiels de l’Insta360 Ace Pro 2

Un écran tactile de 2,5 pouces pivotant

Des images filmées en 8K à 30 ips

Une optique grand-angle signée Leica

Initialement affichée à 469,99 euros, l’Insta360 Ace Pro 2 (avec deux batteries) peut aujourd’hui vous revenir à 425,99 euros sur Amazon grâce à un coupon à cocher avant de glisser le produit dans le panier. Ce coupon est valide jusqu’au lundi 24 mars 2025.

Petite, mais bien équipée

L’Insta360 Ace Pro 2 est une petite caméra d’action compacte et rectangulaire, qui embarque deux écrans : un en façade, qui ne va servir qu’à afficher certains paramètres de prise de vue, et un tactile de 2,5 pouces, qui peut pivoter sur 180 degrés et ainsi permettre d’obtenir un retour bien utile. L’action cam marque aussi des points avec sa solidité, puisqu’elle est étanche jusqu’à 12 mètres et peut résister à des températures extrêmes, jusqu’à -20°C.

Cette action cam est par ailleurs équipée d’un capteur grand format de 1/1,3 pouce, qui va nous permettre de capturer des images de 50 millions de pixels et d’enregistrer jusqu’en 8K à 30 images par seconde. De quoi concurrencer sérieusement les GoPro Hero 13 Black et DJI Osmo Action 5 Pro, respectivement limitées à la 5,3K 60p et à la 4K 60p. Concrètement, cela offre la possibilité de zoomer davantage dans l’image en post-production sans trop perdre en qualité. Ajoutons à tout cela une optique grand-angle équivalent 13 mm ouvrant à f/2,6 conçue en partenariat avec Leica.

Une bonne endurance

L’Insta360 Ace Pro 2 est en outre apte à enregistrer des photos de 50 Mpx aux formats JPG et RAW ou des vidéos en h265. En revanche, aucun format vidéo logarithmique (dit log ou flat) n’est proposé ici. Dans les entrailles de la caméra, se niche par ailleurs une puce dédiée la réduction du bruit et au traitement d’image grâce à l’IA ; de quoi profiter d’images bien détaillées et nettes à tout moment. La marque met également à disposition plusieurs fonctionnalités permettant de donner un rendu plus pro aux contenus filmés, à l’image de la stabilisation FlowState ou encore le verrouillage de l’horizon à 360°.

Insta360 n’a pas non plus négligé la partie audio et a doté sa caméra d’un pare-vent clipsable pour minimiser le bruit du vent et ainsi produire des contenus bien audibles. Enfin, côté endurance, l’Ace Pro 2 renferme une batterie amovible de 1 800 mAh, qui fournit, selon la marque, jusqu’à 3 heures d’autonomie. La recharge s’opère quant à elle en 47 minutes grâce à la compatibilité charge rapide de 30 W.

