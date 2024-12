Test de la DJI Osmo Action 5 Pro : du coup d’État au couronnement

Cette année, DJI n’a pas essayé de voler la vedette à GoPro, et a attendu deux semaines après la sortie de la Hero 13 Black pour dévoiler sa nouvelle caméra d’action. Nouveau capteur, nouveaux écrans et batterie améliorée : l’Osmo Action 5 Pro mérite-t-elle sa nouvelle dénomination Pro ?

Nous l’avons utilisée en parallèle de la GoPro Hero 13 Black pendant plusieurs semaines et nos réponses seront on ne peut plus claires. Voici notre test complet avis sur la DJI Osmo Action 5 Pro.

DJI Osmo Action 5 Pro Fiche technique

Ce test a été réalisé avec une DJI Osmo Action 5 Pro prêtée par la marque.

DJI Osmo Action 5 Pro Design inchangé, composants améliorés

La DJI Osmo Action 5 Pro reprend exactement le même châssis que la Osmo Action 4 et Osmo Action 3. Les 70,5 × 44,2 × 32,8 mm rendent la caméra très agréable en main. Les dernières GoPro sont plus longues, plus larges et plus épaisses (71,8 mm x 50,8 mm x 33,6 mm). Côté masse, l’Osmo Action 5 Pro reste aux alentours de 145 g, ce qui est là aussi plus léger que la GoPro Hero 13 Black (13 g).

La DJI Osmo Action 5 Pro à gauche et la GoPro Hero 13 Black en arrière-plan à droite // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si DJI avait déjà de l’avance avec ses deux écrans tactiles, la marque ne se repose pas sur ses lauriers et améliore le tout. Les écrans de l’Osmo Action 5 Pro sont un peu plus grands qu’auparavant, plus lumineux et passent du LCD à l’OLED.

On se retrouve alors avec un écran arrière quasi bords à bords et encore plus agréable à utiliser. Nous nous sommes même surpris à nous satisfaire de 50 % de luminosité pendant nos sorties vélo.

La protection de la lentille est toujours dévissable et remplaçable, et le « O » de « Osmo » cache toujours un capteur de température de couleurs. La caméra est désormais étanche à 20 mètres, sans caisson supplémentaire. C’est 2 mètres de plus que l’année dernière avec l’Osmo Action 4, mais c’est surtout deux fois plus que la GoPro Hero 13 Black. C’est un certain avantage pour les plongeurs.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Et voici un autre bonus pour les plongeurs, mais aussi pour les randonneurs et parachutistes : la DJI Osmo Action 5 Pro intègre un manomètre, qui affiche en temps réel la profondeur et l’altitude lorsque les conditions le permettent — sous l’eau ou dans les airs, si vous avez bien suivi. Nous n’avons pas pu tester ces modes, mais les exemples que nous avons trouvés en ligne semblent concluants. C’est ici une super idée de DJI. La caméra n’embarque cependant pas de GPS, contrairement à la GoPro Hero 13 Black. La marque chinoise s’appuie sur la compatibilité avec les Apple Watch et les Garmin pour laisser les utilisateurs afficher leurs données sportives sur les vidéos.

La GoPro Hero 13 Black à gauche, la DJI Osmo Action 5 Pro à droite // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

DJI conserve son approche à deux trappes pour son Osmo Action 5 Pro : une à gauche pour le port USB-C et une à droite pour la batterie et l’emplacement microSD. En parlant de stockage, la marque a eu la très bonne idée d’intégrer quelque 47 Go internes, de quoi permettre 3 heures d’enregistrement en 1080p 30 fps ou 1 h 50 en 4K 30 fps.

Fini les sessions annulées car vous avez oublié la carte microSD dans le tiroir à la maison. On a subitement envie que tous les concurrents s’alignent.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Comme GoPro, DJI augmente cette année la capacité de la batterie sur sa dernière caméra d’action, qui passe de 1 770 à 1 950 mAh. Devinez quoi ? Cela n’a pas empêché la marque de rendre les deux batteries compatibles et rétrocompatibles avec les Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 et Osmo Action 3. Les utilisateurs de ces deux dernières caméras pourront donc utiliser leurs « vieilles batteries » sur la nouvelle Osmo Action 5 Pro. Joli geste, bel effort.

Insistons sur ce qui est sûrement la seule note négative de cette sous-partie dédiée au design de la caméra. Nous avons l’impression d’être les seuls à le dire depuis l’Osmo Action 3, mais nous trouvons les boutons trop durs à presser dans des conditions dites difficiles, mais courantes lorsqu’on utilise des caméras d’action.

Le bouton de l’Osmo Action 4, pour illustration // Source : Frandroid – Brice Zerouk

Avec des gants en ski ou à moto, le bouton pour allumer la caméra et lancer une vidéo nous donne du fil à retordre. Lors d’une sortie à vélo, avec mes mains engourdies par le froid, j’ai dû me servir tant bien que mal de mon pouce pour lancer une vidéo — mon index était trop faible.

Côté système de fixation, DJI utilise sans surprise la même accroche magnétique que les précédentes années. Concrètement, un support magnétique vient se clipser sur la face inférieure de la caméra, puis c’est avec lui que vous accrocherez le tout à un accessoire sur un guidon, une perche, un casque, un sac à dos, etc.

Le but étant de posséder plusieurs de ces supports, chacun installé sur des accessoires différents, pour pouvoir clipser et déclipser facilement la caméra entre ces accessoires — sans avoir à visser ou dévisser quoi que ce soit.

Le support magnétique en action // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La marque aurait cependant pu améliorer son système, puisque GoPro a fini par rattraper son retard sur sa Hero 13 Black. L’Osmo Action 5 Pro de DJI perd ici l’avantage et voici pourquoi :

la GoPro possède un système magnétique, mais aussi un pas de vis classique et les pattes de fixation habituelles : c’est donc 3 méthodes qui sont disponibles directement sur la caméra américaine, contre une seule sur la DJI, qui est ainsi dépendante de son système magnétique ;

l’accroche magnétique de DJI ne fonctionne que dans un sens (aimants obligent), là où GoPro s’est débrouillé pour rendre son système utilisable des deux côtés : c’est franchement pratique dans certaines situations, par exemple si votre support est installé sur un guidon de vélo et que vous voulez changer de plan entre la route et vous-même ;

les petits crochets du support DJI (qui sécurisent la partie magnétique) sont légèrement plus durs à utiliser.

DJI Osmo Action 5 Pro Une caméra encore plus agréable à utiliser

Si le placement des menus est une affaire de goût, on ne peut que souligner la réactivité de l’interface DJI. C’est simple, l’expérience se rapproche de celle d’un smartphone. Comme depuis la première version de sa caméra d’action, DJI propose une interface bien plus réactive que celle de GoPro. La puce de 4 nm utilisée par DJI y est sans aucun doute pour quelque chose.

L’interface de l’Osmo Action 5 Pro se prend très simplement en main. C’est surtout à l’allumage que DJI gagne haut la main le combat contre GoPro. Si la première mise en route de la journée demande quelques secondes, les suivantes sont impressionnantes de rapidité. On dirait même que la caméra reste volontairement dans un état de demi-veille, prête à lancer une vidéo en un instant.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Comptez tout juste une seconde pour que l’Osmo Action 5 Pro s’allume et commence à filmer, contre 4 secondes pour la GoPro Hero 13 Black. Croyez-moi, ces toutes petites secondes font souvent la différence lorsqu’on souhaite capturer un événement avant qu’il ne soit trop tard.

Le bouton physique latéral de l’Osmo Action 5 Pro est quant à lui toujours aussi pratique : un clic ou plusieurs clics permettent de naviguer entre les modes (vidéo, photo, ralenti…), mais aussi entre des profils d’enregistrement préchargés par l’utilisateur. Il est par exemple possible de créer un profil vélo avec les paramètres 4K 60 fps en grand angle avec la stabilisation élevée, et un profil vlog avec du 4K 30 fps en angle standard et la stabilisation normale. Un appui sur le bouton latéral de la caméra permet ainsi de basculer rapidement d’un profil à l’autre.

DJI Osmo Action 5 Pro Qualité vidéo : GoPro dépassé, ça y est

Si le capteur de l’Osmo Action 5 Pro a la même taille que celui de l’Osmo Action 4, DJI indique qu’il s’agit d’une nouvelle génération en précisant la taille de pixel (2,4 microns) et la plage dynmaique (jusqu’à 13,5 stops).

Aussi, retenez que le capteur de l’Osmo Action 5 Pro est plus grande que celui des dernières GoPro : 1/1,3 pouce contre 1/1,9 pouce. À titre informatif, la Insta360 Ace Pro 2 possède également un capteur de 1/1,3 pouce.

Voici déjà une rapide compilation de nos vidéos enregistrées avec la DJI Osmo Action 5 Pro — du trail et du vélo, pour changer. De quoi vous permettre de juger par vous-même.

Il y a un an nous écrivions dans notre test que la DJI Osmo Action 4 avait enfin égalé GoPro et sa Hero 12 Black sur la qualité d’image de jour. Nous précisions aussi que la caméra chinoise battait sa rivale américaine sur les vidéos à faibles lumières.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cette année, DJI confirme ce statut et va même plus loin en offrant une plus grande plage dynamique que celle de la GoPro Hero 13 Black. En journée, les images de l’Osmo Action 5 Pro sont plus chaleureuses, avec des ciels moins brûlés et plus bleus, dans les réglages de base. Les bords des vidéos affichent bien plus de détails que ceux des vidéos GoPro, mais certains préféreront le côté plus naturel de ces dernières.

Une chose est sûre, la DJI Osmo Action 5 Pro ne déçoit pas et sera l’allié idéal du grand public qui ne veut pas s’embêter avec les réglages pour avoir une excellente qualité d’image.

La nuit, du moins en conditions lumineuses compliquées, la caméra de DJI l’emporte largement sur GoPro. Regardez donc à 01:54 secondes de la vidéo ci-dessus. Alors que la marque américaine tente de limiter le bruit numérique en sous-exposant son image, DJI profite de son plus large capteur et de sa nouvelle puce pour pousser les curseurs avec son mode dit SuperNight. Les images de notre test (à partir de à 02:06) parlent d’elles-même : on ne voit rien sur les vidéos GoPro, alors que les vidéos DJI sont bien plus éclairées, sans non plus être exploitables dans un projet pro.

DJI reste cependant derrière GoPro quant à la définition maximale proposée : du « simple » 4K contre le 5,3K des dernières GoPro, qui permettent donc un certain zoom sans trop de perte de qualité. Le « Pro » d’Osmo Action 5 Pro peut donc faire sourire. Aussi, la GoPro reste devant sur les possibilités de recadrage grâce à son format 8:7.

DJI Osmo Action 5 Pro Stabilisation impeccable

À l’instar de GoPro, DJI ne communique pas cette année sur une amélioration de sa stabilisation dite RockSteady. Il faut dire que les deux marques offrent des vidéos on ne peut plus stables et que les dernières mises à jour étaient marginales.

Les images de la GoPro Hero 13 Black seront parfois légèrement plus stables que celles de la DJI Osmo Action 5 Pro, et vice versa. Dans des conditions difficiles, on remarque cependant dans nos tests que les vidéos de la DJI sont moins tremblantes et mieux définies que les vidéos de la GoPro. Arrêtez-vous un instant sur le passage à 05:50 secondes de la vidéo ci-dessus.

Autrement, les deux caméras offrent des résultats similaires (cf vidéo à partir de 03:00) et satisferont largement le grand public et les sportifs.

DJI Osmo Action 5 Pro Le suivi du sujet

L’Osmo Action 5 Pro propose les habituels modes Timelapse, Hyperlapse et ralentis en 4K à 120 images par seconde. La caméra peut enregistrer des photos de 40 MP (normal, retardateur ou rafale).

Si les options classiques sont bien là , GoPro reste devant en offrant des modes créatifs plus poussés. DJI tente tout de même la nouveauté cette année avec une option dite de suivi de sujet.

Concrètement, la caméra détecte automatiquement les sujets (et les encadre en vert sur l’écran, comme avec ses autres produits) et ajuste le plan final pour garder la personne au centre de l’image.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Attention,ce mode abaisse sans surprise la qualité finale de la vidéo, qui passe ici en 2,7K à 60 ips. Et oui, il ne s’agit pas d’un suivi à proprement parler, puisque la caméra est dépourvue de nacelle motorisée. Il faut donc toujours cadrer un minimum son sujet s’il est en mouvement. Ce mode a bien fonctionné lors de nos tests et sera utile dans certains cas et pour certaines personnes, pour un export rapide sur les réseaux sociaux par exemple.

Pour mieux comprendre, voici quelques exemples lors de nos tests.

DJI Osmo Action 5 Pro Autonomie en nette progression

L’Osmo Action 5 Pro bénéficie d’une nouvelle batterie, qui passe de 1 770 mAh à 1 950 mAh. La marque annonce au passage une autonomie prolongée de 4 heures en continu, sans préciser que le test a été mené en 1080p à 24 images par seconde. Nous avons mené ce test pour vérifier et oui, la caméra a tenu un peu moins de 3 heures, en 1080p à 30 images par seconde, en utilisant parfois les écrans.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est un bon résultat, au niveau de la GoPro Hero 13 Black dans les mêmes conditions. Mieux, DJI indique que son Osmo Action 5 Pro offrirait 50 % de durée de fonctionnement de plus par rapport à l’Osmo Action 4. C’est le cas : lors de nos tests, la caméra a tenu pile 2 heures en 4K 30 images par seconde, contre 1 heure et 20 minute pour la précédente version. La Hero 13 Black est ici largement battue.

DJI Osmo Action 4 DJI Osmo Action 5 Pro GoPro Hero 12 Black GoPro Hero 13 Black 5,3K à 60 fps x x 72 minutes 77 minutes 5,3K à 30 fps x x 93 minutes 102 minutes 4K à 60 fps 80 minutes 121 minutes 80 minutes 89 minutes 1080p à 30 fps 124 minutes 169 minutes 149 minutes 161 minutes

Plus généralement, la DJI Osmo Action 5 Pro nous a demandé moins de passages par la case recharge que la GoPro Hero 13 Black. DJI garde aussi l’avantage sur le temps de recharge : comptez moins d’une heure pour faire passer l’Osmo Action 5 Pro de 0 % à 100 %, contre quasi 1 heure de plus pour la GoPro.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À noter aussi, la plage de fonctionnement de -20 à 45° C de la caméra DJI et de sa batterie. Aucun problème pour les sorties ski, donc. Enfin, DJI propose toujours sa super boîte de recharge de 3 batteries dans un pack dédié, plus onéreux que la version de base bien entendu.

L’Osmo Action 5 Pro demande 379 euros dans son pack de base, avec une batterie, un support d’installation magnétique et une base adhésive incurvée, à coller sur un casque par exemple. À titre de comparaison, l’Osmo Action 4 avait été lancée à 429 euros. La GoPro Hero 13 Black est quant à elle affichée à 449 euros.

Une ribambelle de packs sont proposés par DJI selon les besoins et les sports : vlog, vélo, surf, ski…