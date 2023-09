Test de la GoPro Hero 12 Black : continuité maîtrisée

Fidèle à son calendrier de lancement annuel, GoPro a dévoilé début septembre 2023 sa nouvelle caméra d’action, la Hero 12 Black. Après une Hero 11 Black pleine de nouveautés et franchement convaincante, le nouveau modèle 2023 semble sans surprise plus timide sur le papier.

Selon GoPro, la Hero 12 Black se concentre sur des optimisations : autonomie doublée dans certains modes, arrivée du HDR en vidéo, connexion Bluetooth avec des écouteurs et nouvel objectif Max Lens Mod 2.0. Au-delà des différences avec la Hero 11 Black, il va s’agir de comparer la nouvelle GoPro avec la dernière caméra d’action du concurrent DJI, l’Osmo Action 4. C’est parti pour notre test et avis complet de la GoPro Hero 12 Black.

GoPro Hero 12 Black Fiche technique

Ce test a été réalisé avec une GoPro Hero 12 Black fournie par la marque

GoPro Hero 12 Black Design et interface

Design

C’est une phrase que nous écrivons depuis quelques années. La nouvelle GoPro a exactement le même design que la précédente. En tout cas les mêmes dimensions, la même masse de 154 grammes, la même étanchéité, les mêmes écrans, le même nombre de micros, les mêmes boutons et mêmes trappes aux mêmes emplacements. Passé cette figure de style d’insistance, attardons-nous sur ce qui a changé.

Commençons par le côté esthétique : le revêtement gris de la caméra arbore cette année des petites taches bleues, disposées avec un effet éclaboussures de peinture. Cela change un peu et ce n’est pas ça qui vous fera craquer pour ce nouveau modèle. La seconde nouveauté se cache sous la caméra, qui intègre désormais un pas de vis, en plus des deux habituelles tiges de fixation GoPro. Ce filetage 1/4-20 permettra de visser rapidement et facilement la caméra à des accessoires photo, sans passer par les fixations GoPro.

Voilà, nous vous avions prévenu, les changements de design sont légers. Tant mieux, le format est éprouvé depuis quelques années. Ceux qui cherchent des caméras d’action plus compactes se tourneront vers la GoPro Hero 11 Mini ou les modèles Go de la marque Insta360, pour ne citer qu’eux.

Nous regrettons de notre côté l’absence de deux améliorations. Déjà, l’écran avant de la Hero 12 Black n’est toujours pas tactile, là où ceux des caméras d’action du concurrent DJI le sont — Osmo Action 3 et Osmo Action 4.

Aussi, GoPro ne semble pas vouloir améliorer son habituel système de fixation. Si ce dernier est un véritable standard aujourd’hui, force est de constater que l’implémentation par DJI d’une partie magnétique facilite les manipulations de la caméra entre les différents accessoires. L’intégration directe de pattes rétractables dans le châssis de la GoPro reste intelligente, mais elle date de 2019 avec le lancement de la Hero 8 Black. Bref, il ne serait pas si fou de s’inspirer de la concurrence pour perfectionner la fixation des GoPro.

Nous affirmions un peu plus haut que le design de la Hero 12 Black est le même que celui des précédentes GoPro. La tranche gauche abrite toujours la trappe amovible qui donne accès au port USB-C, à l’emplacement microSD et à la batterie. Batterie qui reste d’ailleurs inchangée cette année encore, mais vous verrez que l’autonomie a pourtant été améliorée.

On retrouve aussi l’écran arrière tactile de 2,27 pouces et l’écran avant de 1,4 pouce. Comme depuis quelques années, le protège-objectif de la GoPro peut être retiré et changé en cas de choc ou fissure. Il profite également d’un traitement hydrophobe — avantage fort utile en session aquatique, présent depuis la Hero 10 Black en 2021.

Le bouton enregistreur, gris cette année, est toujours disponible sur la tranche haute. Le second bouton physique est quant à lui toujours placé sur la tranche droite.

À noter que l’étanchéité de la Hero 12 Black reste bloquée à 10 mètres, alors que la DJI Osmo Action 4 peut atteindre les 18 mètres sans caisson supplémentaire. Ces 8 mètres supplémentaires seront exploités par la majorité des acheteurs de GoPro (10 mètres suffisent amplement pour filmer des poissons en vacances à Bali), mais il faut reconnaître que DJI marque un point ici pour une « caméra d’action ».

Mauvaise nouvelle pour les quelques utilisateurs des données de télémétrie enregistrées par les GoPro depuis plusieurs années : la marque a étrangement retiré la puce GPS de la Hero 12 Black. La marque explique simplement s’être rendu que cette fonctionnalisée était exploitée par « un nombre étonnamment faible d’utilisateurs ». GoPro affirme aussi que ce retrait permet d’obtenir une meilleure autonomie.

Interface et application

La Hero 12 Black embarque le même processeur, appelé GP2, que la Hero 11 Black et la Hero 10 Black. Cela n’a pas empêché GoPro de modifier légèrement l’interface de sa nouvelle caméra. Si la navigation est moins fluide que celle de la DJI Osmo Action 4, elle reste facile à prendre en main.

Le second menu des paramètres rapides voit l’apparition de l’option « Appairer appareil », qui cache une nouvelle fonctionnalité dont nous parlerons un peu plus tard : la connexion d’écouteurs sans-fil à la GoPro.

Surtout, l’interface dédiée aux paramètres vidéos a été remaniée. Remaniement que nous apprécions franchement et qui serait bienvenu sur les anciennes GoPro via une mise à jour. En plus de faciliter le changement des paramètres principaux (format de l’image, définition, fréquence d’images, champ de vision et stabilisation), ce nouvel affichage est également accessible via un raccourci sur l’écran d’accueil — le retour vidéo.

C’est tout bête, mais ces deux légers changements ont amélioré notre expérience avec la GoPro Hero 12 Black. Pour être plus précis, nous n’utilisons pas souvent les profils vidéo et préférons modifier directement les paramètres à la volée — manipulation désormais plus rapide à effectuer. Il est bien entendu toujours possible de créer et de modifier des profils vidéo.

Autrement, l’interface n’a pas évolué. On retrouve par exemple le mode de contrôle « simple » dédié à ceux qui n’ont vraiment pas envie de s’embêter avec le choix des définitions et autres paramètres. Trois options vidéos sont proposées : qualité basique (1080p), qualité standard (4K) et qualité maximum (5,3K).

Terminons cette partie du test par une bonne nouvelle : il est enfin possible de consulter le flux en direct depuis l’application Quick pendant un enregistrement de la caméra. Eh oui, auparavant, le retour vidéo sur l’application se coupait dès que la GoPro commençait à filmer.

GoPro Hero 12 Black Qualité vidéo

La Hero 12 Black embarque sans surprise le même capteur que l’année dernière. « Sans surprise », puisqu’un nouveau capteur a été intégré sur la Hero 11 Black : il aurait en effet été étonnant et irrationnel pour GoPro de changer de capteur aussi rapidement. Bref, les quelques résistants qui attendent encore le sacro-saint capteur type 1 pouce devront… encore attendre. Même chose pour les adeptes de 8 K. L’intégration d’une telle définition aurait pourtant du sens pour certains usages professionnels.

On retrouve ainsi un capteur de type 1/1,9, qui propose un format 8:7 en plus des habituels 16:9 et 4:3. GoPro cherche ici à appâter les fans de réseaux, puisque le format 8:7 permet de rogner en 9:16 ou en 16:9 sans trop de perte de contexte.

Ceux qui veulent des exemples ou plus de détails sur les avantages d’un tel format de capteur sont invités à lire la partie dédiée de notre test de la Hero 11 Black. À noter que la Hero 12 Black étend la compatibilité de ce capteur 8:7 aux autres modes de la caméra : TimeWarp, Accéléré, Nuit en Accéléré et autres effets de nuit.

Assez parlé, voici à quoi ressemblent les vidéos de la Hero 12 Black. On vous embarque pour une sortie trail sur les 25 bosses de Fontainebleau.

Les images ont été enregistrées en 4K 30 images par seconde, avec le champ de vision « Large ». Surtout, nous avions activé le nouveau mode HDR vidéo, uniquement disponible sur la Hero 12 Black. Censée « améliorer les détails et les couleurs dans les zones lumineuses », cette fonctionnalité ne nous a pas franchement convaincus.

Nos premiers tests ne nous ont pas permis de relever de différence majeure avec le mode standard — cf. vidéo suivante. Disons que les comparaisons mises en avant par GoPro ont sûrement été soigneusement sélectionnées. Le mode HDR l’emportera sans doute dans certaines conditions, et encore, rappelons-le, dans certaines parties précises de l’image. Pas de quoi vous faire passer sur le nouveau modèle. Aussi, ce mode limite l’enregistrement de vidéo en 4K à 30 images par seconde. Enfin, certains préféreront le côté plus naturel du mode standard.

Bon, soulignons tout de même la bonne gestion de l’exposition à partir de 3:51 dans la vidéo ci-dessus : les zones à l’intérieur et l’extérieur de la voiture sont bien détaillées, rien n’est brûlé.

Pour être honnêtes, la qualité vidéo en journée n’est pas le point qu’il nous semblait primordial à peaufiner. Eh oui, la qualité vidéo des GoPro n’est vraiment plus à prouver, tant que l’on reste en présence de bonnes conditions lumineuses.

Soyons concis : la qualité vidéo de la Hero 12 Black est équivalente à celle de la Hero 11 Black. C’est simple, les deux caméras partagent le même capteur et le même processeur. Côté concurrence, DJI offre depuis sa caméra Osmo Action 4 une qualité d’image similaire en plein jour, mais avec une plage dynamique en léger retrait — différence qui ne jouera vraiment pas pour un utilisateur classique.

C’est en basses lumières que le manque d’avancée de la Hero 12 Black se remarque vite. GoPro n’a pas communiqué sur des améliorations en ce sens. C’est donc sans réelle surprise que la caméra chinoise l’emporte une nouvelle fois sur sa concurrente américaine — nous avions déjà souligné la supériorité de la DJI Osmo Action 4 face à la GoPro Hero 11 Black dans de faibles conditions lumineuses. Lesdites comparaisons sont visibles dans la vidéo ci-dessus à partir de 01:26. Rappelons que la DJI Osmo Action 4 embarque un plus grand capteur et des pixels plus grands.

Côté usages professionnels, la Hero 12 Black peut enregistrer en 5,3K à 60 images par seconde. Cette définition permet d’extraire des images de 24,7 mégapixels à partir d’une vidéo. Le mode 10 bits est toujours présent dans les menus de la caméra. Cette année, GoPro veut définitivement convaincre les professionnels de l’étalonnage des couleurs en ajoutant le GP-LOG. Ce profil de couleur plat retient plus de détails dans les hautes et basses lumières, laissant par la même occasion une plus grande flexibilité en postproduction.

Seconde nouveauté : la possibilité de synchroniser les vidéos de plusieurs GoPro Hero 12 Black avec des codes temporels. L’objectif étant de se faciliter la tâche une fois lesdites vidéos importées sur Final Cut Pro ou autres Adobe Premiere Pro.

Les amateurs de ralenti s’amuseront quant à eux avec les modes 4K 120 fps et 2,7 K 240 fps.

Enfin, le champ de vision dit « HyperView » introduit sur la Hero 11 Black est disponible sur la Hero 12 Black. Les autres champs de vision (SuperView, Large, Linéaire…) sont également toujours de la partie.

Un nouveau module d’objectif Max, appelé Max Lens Mod 2.0 a été lancé aux côtés de la Hero 12 Black. Ce dernier aura peut-être droit à une prise en main dédiée et ne sera pas pris en compte de la notation de ce test — étant vendu séparément à 110 euros. Ce dernier offre entre autres un champ de vision de 177 ° en 4K 60 images par seconde, contre 156° pour la Hero 12 Black sans cet accessoire.

Et la qualité audio ?

La Hero 12 Black embarque les trois mêmes micros qu’habituellement, mais GoPro a intégré une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de connecter un casque ou des écouteurs sans-fil à la caméra. Le but ? Enregistrer la plage sonore directement à partir dudit appareil Bluetooth.

Vous le voyez dans cette comparaison, la qualité sonore des AirPods Pro 2 est sans surprise inférieure à celle des micros de la GoPro, surtout en présence de vent. Par contre, on entend logiquement mieux le son enregistré par les écouteurs lorsqu’on s’éloigne de la caméra.

Ainsi, cette nouvelle option sera essentiellement pratique lorsque la caméra est fixée à l’extérieur d’un véhicule et que l’on souhaite enregistrer le son de l’habitacle. Dans la même optique, GoPro explique que la connexion aux écouteurs sans-fil sera « idéale pour les vlogs et la narration d’une scène ».

Le premier appairage avec nos AirPods Pro a été rapide, mais la seconde connexion ne fonctionnait pas. Nous avons dû supprimer les écouteurs de la mémoire de la GoPro pour relancer un appairage.

Bon à savoir : nous avons remarqué que deux pistes audio apparaissent lors de l’importation d’une vidéo sur un logiciel de montage. La première correspond au son capté par les écouteurs, la seconde à celui des micros internes de la GoPro. Comprenez que la caméra enregistre quoi qu’il arrive le son avec ses propres micros.

À noter que les commandes vocales restent fonctionnelles une fois la caméra connectée aux écouteurs : vous pourrez donc contrôler la GoPro à distance — sans besoin d’acheter une télécommande, simplement avec la voix. Pour le coup, on perçoit tout de suite la praticité de cette option.

Enfin, sachez qu’il est possible de connecter simultanément un maximum de quatre appareils Bluetooth à la GoPro Hero 12 Black — écouteurs, poignée Volta, télécommande…

GoPro Hero 12 Black Stabilisation

GoPro reste leader de la stabilisation logicielle sur les caméras d’action. Dans notre test de la DJI Osmo Action 4, la version HyperSmooth 5.0 de la stabilisation sur la Hero 11 Black devançait celle de la dernière caméra d’action DJI — en journée comme en basses lumières.

Pour dire, l’arrivée de la stabilisation HyperSmooth 6.0 sur la Hero 12 Black ne nous a pas plus emballés que ça : le niveau atteint par GoPro est selon nous amplement suffisant pour la majorité des utilisateurs.

Côté nouveauté, le mode AutoBoost aurait été amélioré, mais nous continuons de préférer le profil de stabilisation standard. Ce dernier offre un rendu vraiment stable, peu importe les sports, tout en gardant un minimum de mouvements histoire de ne pas gommer entièrement l’aspect sportif et engagé de ladite activité.

Pour rappel, le niveau de stabilisation dit AutoBoost bascule automatiquement entre les différents niveaux de stabilisation de la GoPro avec un objectif clair : proposer le rendu le plus stable possible, tout en rognant le moins possible dans l’image.

Nous vous redirigeons une nouvelle fois vers cette partie de notre test de la Hero 11 Black pour en savoir plus. Des comparaisons vidéo entre les différents modes de stabilisation y sont disponibles.

Retenez qu’il est franchement difficile de rater une vidéo. Il est franchement agréable de prêter sa GoPro à un proche qui part randonner en lui conseillant simplement de « filmer devant lui ».

La première vidéo de ce test le montre bien : nous avons filmé notre sortie trail avec le mode de stabilisation standard activé (dit HyperSmooth) et le résultat est sacrément stable. Il suffit de se concentrer sur un point à l’horizon (un arbre à l’arrière-plan) et de le mettre en perspective avec les mouvements des coureurs pour comprendre le travail effectué.

Mieux, l’utilisation du champ de vision le plus étroit permet toujours un verrouillage de l’horizon à 360 degrés. Concrètement, effectuer une rotation de la caméra n’aura aucun effet sur la vidéo enregistrée : l’horizon restera droit. Cette fonctionnalité n’est toutefois pas disponible en 5,3K 60 fps, 4K 120 fps, 2,7 K 240 fps et 1080 p 240 fps.

Ceux qui veulent profiter du maintien de l’horizon à 360 degrés tout en continuant de filmer avec un champ de vision plus large et des paramètres vidéos plus élevés devront se tourner vers le nouvel objectif Max 2.0 — accessoire vendu séparément.

GoPro Hero 12 Black Autres modes

La Hero 12 Black embarque les mêmes modes que la Hero 11 Black. On retrouve les habituels Time Lapse, TimeWarp, Night Lapse… Surtout, les effets de nuit Light Painting, Filés de feux de véhicules et Filés d’étoiles sont encore de la partie.

Ces derniers nous avaient conquis l’année dernière. Ils rendent accessibles au plus grand nombre des effets franchement stylés, sans demander de mise en place trop compliquée. Nous vous redirigeons donc vers notre test de la Hero 11 Black pour en savoir plus et découvrir quelques exemples.

Deux nouveautés ont été apportées sur la Hero 12 Black : la compatibilité des effets de nuit précédemment cités avec le mode photo (et non seulement en vidéo) et la capture de photos à intervalles fixes — entre 0,5 seconde et 120 secondes.

Bref, sur le terrain des autres modes (comprendre différent du mode vidéo), GoPro garde une certaine avance sur DJI. Pour peu que vous ayez un minimum de motivation à faire un montage de vos vacances, les GoPro offrent tout un tas d’options créatives et faciles à prendre en main.

GoPro Hero 12 Black Autonomie

La Hero 12 Black est livrée avec la même batterie Enduro de 1 720 mAh que la Hero 11 Black. Pour rappel, cette batterie dite Enduro de couleur blanche a été lancée quelques mois après la Hero 10 Black en octobre 2021 et partage la même capacité que la batterie GoPro classique — de couleur bleue. L’avantage de l’Enduro ? Une meilleure résistance au froid et surtout une meilleure endurance. Bref, on peut aujourd’hui la considérer comme la batterie GoPro classique — étant livrée directement avec la caméra.

Si la GoPro Hero 12 Black embarque la même batterie que la Hero 11 Black, GoPro annonce « jusqu’à deux fois plus d’autonomie grâce à un système de gestion de l’alimentation considérablement amélioré ». La marque précise que l’on peut s’attendre à des autonomies globales plus longues dans tous les modes et à des autonomies « deux fois plus longues avant d’atteindre les limites thermiques » en 5,3K à 60 fps et 4K à 120 fps.

GoPro Hero 11 Black GoPro Hero 12 Black GoPro Hero 12 Black selon GoPro 5,3K à 60 fps 53 minutes 72 minutes 70 minutes 5,3K à 30 fps 79 minutes 93 minutes 95 minutes 1080p à 30 fps 129 minutes 149 minutes 155 minutes

Voici un tableau comparant l’autonomie de la Hero 11 Black et la Hero 12 Black selon différents modes. La dernière colonne affiche les autonomies mises en avant par GoPro pour le Hero 12 Black. Précision importante : ces tests ne reflètent absolument pas une utilisation normale d’une caméra d’action. Ils sont proposés à titre indicatif et servent à vérifier les améliorations communiquées par GoPro quant à l’autonomie globale et la gestion de la surchauffe de la Hero 12 Black.

Les améliorations d’autonomie sur la Hero 12 Black sont donc techniquement validées. Pour être plus précise, on remarque :

un gain de 35 % en 5,3K à 60 fps ;

un gain de 18 % en 5,3K à 30 fps ;

un gain de 16 % en 4K à 60 fps ;

un gain de 15 % en 1080p à 30 fps.

Les gains les plus élevés concernent des utilisations poussées de la caméra et raviront donc plus les professionnels que les acheteurs lambdas.

Voilà une comparaison avec la principale concurrente de la Hero 12 Black, j’ai nommé les DJI Osmo Action 4. On remarque que GoPro a rattrapé son retard sur l’Osmo Action 4, mais pas sur l’Osmo Action 3. Les scores se sont bien rapprochés.

DJI Osmo Action 3 DJI Osmo Action 4 GoPro Hero 11 Black GoPro Hero 12 Black 5,3K à 60 fps x x 53 minutes 72 minutes 5,3K à 30 fps x x 79 minutes 93 minutes 4K à 60 fps 88 minutes 80 minutes 69 minutes 80 minutes 1080p à 30 fps 156 minutes 124 minutes 129 minutes 149 minutes

Si l’on sort de ces tests purement théoriques, voici le comportement de la Hero 12 Black lors d’une sortie trail. La caméra a enregistré 31 vidéos en 4K 30 fps pour un total de 40 minutes. La stabilisation était activée et l’écran était allumé la plupart du temps, puisque la majorité des vidéos ne dépassait pas une minute — soit le délai de mise en veille des écrans. Autrement, nous avons utilisé l’écran une seule fois pour regarder une vidéo enregistrée. À la fin de ce test, il restait 36 % de batterie à la Hero 12 Black.

Enfin, comptez un peu moins d’une heure et demie pour recharger complètement la caméra, avec un chargeur rapide. La DJI Osmo Action 4 demande deux fois moins de temps.

GoPro Hero 12 Black Prix et date de sortie

La GoPro Hero 12 Black est lancée à 499,99 euros. C’est techniquement le même prix que demandait la Hero 11 Black à sa sortie. Le pack GoPro Hero 12 Black Creator Edition est quant à lui disponible à 679,99 euros. Il propose, en plus de la caméra, la poignée d’alimentation Volta, le module médias et le module d’éclairage.

Et la concurrence ? La DJI Osmo Action 4 est quant à elle proposée à 429 euros.

Aussi, comptez désormais (en septembre 2023) 399 euros pour la GoPro Hero 11 Black sur le site GoPro.