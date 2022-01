Prise en main de la batterie GoPro Enduro : un must have pour votre Hero 9 Black ou Hero 10 Black

La nouvelle batterie GoPro Enduro est désormais disponible en France. Plus résistante au froid, plus endurante et plus rapide à recharger, nous l’avons testée et comparée à la batterie classique dans plusieurs scénarios. Voici les résultats !

Les caméras d’action sont tout sauf reconnues pour leur autonomie. C’est pour répondre à ce problème que GoPro a dévoilé, fin octobre 2021, une nouvelle batterie pour ses derniers modèles, appelée Enduro. Plus endurante et plus résistante au froid, cette batterie compatible avec la Hero 9 Black et Hero 10 Black est disponible en France depuis le 1er décembre 2021. Nous l’avons testée pour vous dans plusieurs conditions et vous allez voir qu’on ne peut que vous la recommander.

Même fiche technique, couleur différente

La batterie Enduro partage la même fiche technique que la batterie classique, à savoir une capacité de 1 720 mAh. La forme n’a évidemment pas changé, ce qui rend cette nouvelle batterie compatible avec la Hero 9 Black et la Hero 10 Black. La seule différence réside dans la couleur du produit et du logo GoPro, qui passent du bleu au blanc sur l’Enduro.

Comme nous l’expliquions dans notre article portant sur l’annonce de la batterie Enduro, GoPro met en avant une amélioration considérable de l’autonomie par temps froid. La marque promet également une augmentation de la durée d’enregistrement jusqu’à 40 % dans des conditions plus classiques — à une température de 25 °C pour être plus précis. GoPro ne donne cependant aucun détail sur les changements effectués au niveau de la fabrication de la batterie pour permettre de telles améliorations. Pour couronner le tout, la batterie Enduro se rechargerait 13 % plus vite que la batterie classique. Il est temps de vérifier tout ça.

Température Conditions du test Paramètres vidéo Batterie Classique Batterie Enduro -20°C Statique sur un trépied 4K 60 fps 53 min 78 min





-20°C Statique sur un trépied

Début du test après 2 h à l'arrêt à - 20°C 4K 60 fps 0 min 75 min -18°C Statique sur un trépied 5,3K 60 fps 58 min 71 min -18°C Statique sur un trépied 4K 120 fps 49 min 63 min -8°C Statique sur un trépied

Début du test après 30 min à l'arrêt à -8° 4K 60 fps 55 min 62 min -7°C Marche à pied 4K 60 fps 59 min 73 min

Vous l’avez vu, les résultats vont clairement dans le sens de la nouvelle batterie Enduro. Après deux heures passées éteinte à -20 °C, la GoPro Hero 10 Black a pu s’allumer et enregistrer 1 heure et 15 minutes en 4K 60 fps sans broncher. Le froid a tout de même eu un impact sur le comportement de la caméra : au démarrage, un message nous a indiqué que la température de la batterie était inférieure à 0 °C et que les écrans resteraient éteints pendant l’enregistrement pour préserver l’autonomie. Dans les mêmes conditions, la batterie classique était incapable d’allumer la caméra, et ce pendant une heure et à une température de 21 °C. Une fois totalement réchauffée, la batterie était quasiment vidée.

Sans compter ce test, nous calculons une augmentation moyenne de la durée d’enregistrement de 27 % en passant de la batterie classique à la batterie Enduro.

Source : Maxime Grosjean – Frandroid Source : Maxime Grosjean – Frandroid

Au-delà de ce gain d’autonomie par temps froid, la batterie Enduro permet surtout de réduire voire d’éliminer les quelques bugs bien connus des GoPro dans de telles conditions : les extinctions surprises (la GoPro a trop froid et s’éteint tout seule) et les freezes (la GoPro est bloquée et il faut retirer puis réinsérer la batterie pour forcer un redémarrage). Nous ne relevons aucun de ces bugs après avoir utilisé la GoPro Hero 10 Black avec la nouvelle batterie Enduro pendant 4 jours au ski. La caméra s’allumait et s’éteignait sans aucun délai et nous n’avons pas eu de problème d’enregistrement.

Notons cependant que la batterie classique a également parfaitement fonctionné lors d’une demi-journée de ski sous les mêmes conditions, à savoir entre -4 °C et 2 °C — qui ne relèvent pas de conditions extrêmes — même si l’autonomie reste meilleure sur la version Enduro. La différence se joue sûrement avec des températures plus basses, à l’exemple de celles visibles dans le tableau.

Une amélioration notable, même sous des températures classiques

Hormis quelques Canadiens et Russes, on ne sait pas combien de lecteurs seront ravis de voir que la batterie Enduro encaisse sans souci des températures aussi faibles que -20 °C. Ceci dit, la batterie Enduro est un excellent choix pour les adeptes des sports d’hiver. Pour les autres, voici de nouveaux tests effectués sous des températures disons plus habituelles pour nous français.

Température Conditions du test Paramètres vidéo Batterie Classique Batterie Enduro 6°C Statique sur un trépied 4K 120 fps 45 min 53 min

12°C Statique sur un trépied 4K 60 fps 66 min 70 min

21°C Statique sur un trépied

Pause de 5 min à chaque surchauffe 4K 60 fps 55 min 68 min 21°C Statique sur un trépied 5,3K 24 fps 82 min 92 min 21°C Statique sur un trépied

Pause de 5 min à chaque surchauffe 4K 120 fps 36 min 52 min

Là aussi, la GoPro Enduro s’en sort bien mieux. Face à la surchauffe, la caméra s’éteint le même nombre de fois, mais elle enregistre quelques minutes de plus de plus avant chaque extinction avec la batterie Enduro. Surtout, cette dernière tient mieux dans le temps : en 4K 60 fps, elle affiche par exemple 60 % d’autonomie restante après la première extinction, contre 46 % pour la batterie classique. La différence la plus flagrante concerne le mode 4K 120 fps

Avec cette deuxième batterie de tests, l’augmentation moyenne de la durée d’enregistrement est cette fois-ci de 21 %.

Et la recharge ?

Selon nos tests, la GoPro Enduro ne se recharge pas forcément plus rapidement que la batterie classique, à moins d’utiliser un chargeur supérieur à 10 W. Comptez un gain de temps de 13 % avec un chargeur classique, et de 3 % au mieux avec un chargeur rapide — c’est toujours ça de pris.

Type de chargeur Batterie Classique Batterie Enduro Chargeur classique 126 min

109 min

Chargeur rapide 91 min 88 min Chargeur rapide 85 min 85 min

Pour terminer, sachez que, depuis une mise à jour, la GoPro Hero 10 Black donne désormais plus d’indications à l’utilisateur après son extinction. Au rallumage, un message explique pourquoi la GoPro s’est éteinte : si elle avait trop chaud, trop froid, ou tout simplement si elle était à court de batterie.

Prix et date de sortie

Bonne nouvelle, la batterie Enduro ne coûte que 5 euros de plus que la batterie classique — 24,99 € contre 19,99 €. Les abonnés GoPro bénéficient de 20 % de réduction sur les batteries, ce qui fait tomber la Enduro au prix… de la classique. Disponible dès maintenant sur le site officiel, la batterie Enduro sera prochainement proposée chez les revendeurs habituels — en début d’année 2022 selon GoPro.

Vous l’aurez compris à travers cet article, nous ne pouvons que vous conseiller la batterie Enduro. On espère que les prochaines GoPro seront directement livrées avec ce nouveau type de batterie.