Une GoPro pas chère pour le Black Friday ? La Hero 11 Black est l’excellent deal du jour

Les action cam de GoPro sont des accessoires incontournables pour les vidéastes amateurs grâce à leur qualité d’image et à leurs nombreuses fonctionnalités. Si la GoPro Hero 11 Black n’est plus le modèle le plus récent, elle reste intéressante à bien des égards, surtout grâce à cette promotion du Black Friday faisant passer son prix de 399 euros à 249 euros.

GoPro en est déjà à sa douzième itération de sa fameuse action cam mais pour celles et ceux qui trouvent cette dernière trop cher, il reste possible de se tourner vers les modèles précédents comme la GoPro Hero 11 Black. Si celle-ci ne change pas de l’extérieur, elle profite toutefois d’un nouveau capteur et de l’intégration de nouvelles fonctionnalités, et elle est surtout plus abordable en perdant 150 euros de son prix pour le Black Friday.

Ce qu’il faut retenir de la GoPro Hero 11 Black

Une qualité d’image toujours excellente

Une stabilisation encore bluffante

Le verrouillage de l’horizon à 360°

Les nouveaux effets nocturnes

Au lieu de 399 euros, la GoPro Hero 11 Black est maintenant disponible en promotion à 249 euros chez la Fnac.

Un design inchangé et toujours aussi pratique

À chaque génération d’action cam, GoPro n’a que très peu touché au design, voire pas du tout. Ainsi, la GoPro Hero 11 Black est en tout point similaire à la GoPro Hero 10 Black : châssis, emplacement des boutons, même le poids au gramme près. Pour info, la GoPro Hero 12 Black sortie cette année reprend elle aussi ce design qui devient une véritable marque de fabrique. Cela permet au constructeur de faire des économies sur les lignes de production et cela a l’avantage de rendre les batteries des Hero 9 Black et Hero 10 Black compatibles avec la Hero 11 Black.

D’ailleurs, la GoPro Hero 11 Black est livrée avec une batterie Enduro, un modèle dévoilé deux mois après la sortie de la Hero 10 Black, dotée de la même capacité de 1 720 mAh que la batterie classique mais d’une meilleure résistance au froid. Le constructeur ne communique pas une amélioration de l’autonomie, et dans les faits, elle reste faible, mieux vaut emmener plusieurs batteries dans ses poches avant de partir en tournage. L’autonomie varie selon la définition et la fréquence d’image et elle peut s’élever au-delà de deux heures en 1080p 30 i/s.

Nouveau capteur, nouveaux effets

Dans sa GoPro Hero 11 Black, le constructeur met le plein de fonctionnalités et de nouveautés : mode 10 bits, verrouillage de l’horizon à 360°, nouveaux effets pour les vidéos de nuit, nouveau format en 8:7 qui permet un recadrage polyvalent en 16:9 ou en 9:16, mais surtout nouveau capteur. La GoPro Hero 11 Black se dote d’un capteur Sony de type 1/1,9 qui lui permet d’une part de proposer ce nouveau format en 8:7, un champ de vision plus large en HyperView et une meilleure qualité en basse lumière.

Comme d’habitude, GoPro dote ses action cam d’une excellente stabilisation et la Hero 11 Black a le droit à la version 5.0 de la stabilisation HyperSmooth. Le verrouillage de l’horizon à 360° rend la chose encore plus appréciable, surtout quand on sait que cette fonction était limitée à seulement 45° sur le modèle précédent. Enfin, citons ces nouveaux effets qui rendent la vidéo de nuit plus accessibles à tous : Star Trails qui capture les traînées des étoiles avec le mouvement de la Terre, Vehicle Light Trails qui applique le même principe aux phares des véhicules, et Light Painting qui est un effet « pinceau de lumière ». Nous les avons testés, et nous avons été conquis, tout simplement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la GoPro Hero 11 Black.

