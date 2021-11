GoPro Hero 10 Black : nouvelle batterie, nouvelles fréquences d’images et nouveaux modes en approche

Nouvelle batterie, nouveaux modes, prise en charge future de l'objectif Max... On fait le point sur les nouveautés GoPro dédiées à la dernière Hero 10 Black.

GoPro semble écouter ses clients et proposera très prochainement une nouvelle batterie plus endurante pour sa Hero 10 Black. Une nouvelle version du logiciel est déjà disponible et débloque trois modes dédiés à l’optimisation de l’autonomie. Il faudra cependant attendre mi-décembre pour que la dernière GoPro en date prenne enfin en charge l’objectif Max. On vous explique tout.

Nouvelle batterie Enduro

Nous relevions il y a quelques semaines une surchauffe importante de la Hero 10 Black dans notre test complet. Il faut dire que dans les conditions très théoriques de notre test d’autonomie, la caméra était statique : elle ne bénéficiait pas de flux d’air et était donc beaucoup plus sujette à la chauffe. D’autres utilisateurs et testeurs avaient également fait part de ce problème. La marque s’était empressée d’expliquer, à juste titre, que ces tests d’autonomie ne reflétaient pas une véritable utilisation — à savoir dehors en plein mouvement.

Cela n’a pas empêché GoPro d’écouter les retours de ses clients : de nombreux utilisateurs souhaitent filmer de longues séquences dans des situations où la caméra n’est pas en mouvement. Résultat ? La marque a récemment annoncé une nouvelle batterie, appelée Enduro. Compatible avec la Hero 9 Black et la Hero 10 Black, cette dernière promet d’améliorer « considérablement » les performances de ces deux modèles par temps froid (sur les pistes de ski par exemple), mais aussi de prolonger jusqu’à 40 % la durée d’enregistrement sous des conditions plus classiques.

GoPro communique quelques chiffres histoire d’en savoir plus sur les capacités de cette nouvelle batterie. À une température de -10 °C, la Hero 10 Black serait ainsi capable de filmer :

56 minutes en 5,3K 60 FPS ;

en 5,3K 60 FPS ; 50 minutes en 4K 120 FPS ;

en 4K 120 FPS ; 76 minutes en 4K 60 FPS (contre 48 minutes lors de notre test) ;

en 4K 60 FPS (contre 48 minutes lors de notre test) ; 115 minutes en 1080p 30 (contre 109 minutes lors de notre test).

GoPro précise que les -10 °C utilisés dans l’exemple correspondent à la température de la batterie et qu’il peut donc faire encore plus froid à l’extérieur. Sur son blog, la marque fournit également des durées d’enregistrement vidéo sous des températures modérées, avec des améliorations allant de 13 % à 40 % selon les définitions et fréquences d’image. GoPro ne précise ni la masse ni la capacité de cette nouvelle batterie — 1 720 mAh pour le modèle standard.

Ce n’est pas tout, la batterie Enduro se chargerait jusqu’à 13 % plus rapidement que la batterie standard. Il faudra attendre le 30 novembre pour se procurer la batterie Enduro, du moins aux États-Unis. Il faudra compter sur un prix de 24,99 dollars, soit 5 dollars de plus que la batterie standard livrée avec la caméra. Aucun prix n’a été communiqué pour l’Europe pour l’instant, mais vous pouvez vous inscrire sur la liste de diffusion pour faire partie des premiers informés.

Mise à jour logicielle : de nouveaux modes, mais le support de l’objectif Max se fait attendre

La batterie Enduro s’accompagne d’une nouvelle version du logiciel de la Hero 10 Black, qui est pour le coup d’ores et déjà disponible. En plus de corriger quelques bugs et d’améliorer la stabilisation pendant les mouvements à faible vitesse, cette v1.16 propose trois nouveaux « modes de performance vidéo » dans le but de maximiser les performances de la caméra selon différentes utilisations :

Performances vidéo maximales : définitions et fréquences d’images maximales ;

: définitions et fréquences d’images maximales ; Batterie étendue : définitions et fréquences d’images optimales pour maximiser les durées d’enregistrement et prolonger l’autonomie de la batterie ;

: définitions et fréquences d’images optimales pour maximiser les durées d’enregistrement et prolonger l’autonomie de la batterie ; Trépied/Plan fixe : mode optimisé pour l’enregistrement de longs clips vidéo lorsque la caméra est stationnaire, même avec les définitions et fréquences d’images les plus élevées.

Source : Maxime Grosjean – Frandroid Source : Maxime Grosjean – Frandroid

Les nouveaux modes sont accessibles en un glissement de doigt, dans le panneau de contrôle

Le premier mode ne change rien et vous laisse donc la possibilité d’accéder aux définitions et fréquences d’images les plus élevées, donc les plus gourmandes en batterie. Le deuxième est en réalité un raccourci plus qu’un nouveau mode : il bloque l’accès à certaines fréquences d’images (impossible de sélectionner la définition 5,3K en 60 FPS par exemple, ou la 4K en 120 FPS).

Le troisième mode est pour le coup une véritable nouveauté : tous les calculs liés à la stabilisation sont totalement désactivés, dans le but de maximiser l’autonomie de la caméra lorsqu’elle « n’est pas censée bouger ». Eh oui… en temps normal, même si vous avez désactivé la stabilisation HyperSmooth, la caméra enregistre tout de même des « métadonnées importantes et d’autres informations » pour stabiliser les clips vidéo après coup si nécessaire — ce qui permet par exemple d’utiliser des logiciels comme ReelSteady Go. Le mode « Trépied » règle donc cela. Le GPS est également désactivé. Attention, ce mode est réservé à ceux qui souhaitent filmer de longues séquences statiques en haute définition : impossible de descendre sous la barre du 4K 30 FPS.

La marque nous indique également qu’une autre mise à jour arriverait à la mi-décembre. Cette dernière permettra d’enregistrer des clips encore plus longs dans toutes les définitions, d’utiliser le champ de vision SuperView en 5,3K et offrira de nouvelles définitions et fréquences d’images :

5,3K à 24 FPS ;

5K (4:3) à 24 FPS ;

4K (4:3) à 30/25/24 FPS ;

1080p à 24 FPS.

Surtout, cette mise à jour apportera la tant attendue prise en charge du module d’objectif Max, accessoire vendu depuis la Hero 9 Black, mais qui n’est pour l’instant pas compatible avec la dernière Hero 10 Black. Un comble. Pour rappel, ce module offre un système de verrouillage de l’horizon avancé et augmente le champ de vision de la caméra tout en gardant la stabilisation HyperSmooth.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.