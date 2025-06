GoPro Hero 11 Black Mini en promo : 43 % de remise pour cette action cam 5,3K taillée pour les sports extrêmes

Si vous comptez vivre des sensations fortes cet été, ou plus tard dans l’année, la GoPro Hero 11 Black Mini est là pour les immortaliser, surtout qu’elle est en ce moment vendue 199,99 euros au oieu de 349,99 euros sur Amazon.

La GoPro Hero 11 Black Mini est la petite sœur du modèle classique, qui est beaucoup plus compacte, mais qui ne sacrifie ni à la qualité vidéo, ni à la stabilisation. C’est une toute petite caméra dépourvue d’écran pour voir le retour, mais qui permet de quand même de filmer en 5,8K et d’en extraire des photos jusqu’à 24,7 Mpx. Elle va droit à l’essentiel, se fixe facilement partout et vous accompagne dans vos sports les plus extrêmes, le tout avec un prix en chute libre puisqu’elle bénéficie de 43 % de réduction sur Amazon.

Les points forts de la GoPro Hero 11 Black Mini

La qualité et la fluidité des images

Le nouveau format 8:7 offre des possibilités de recadrage inédites

La stabilisation de l’image est assez incroyable

Le prix de base de la GoPro Hero 11 Black Mini est de 349,99 euros. Un prix largement adoucit par la promotion du moment sur Amazon puisqu’elle est affichée à 199,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la GoPro Hero 11 Black Mini. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une GoPro compacte mais musclée

La GoPro Hero 11 Black Mini est une action cam qui se distingue par son format réduit et sa solidité. Moins encombrante que sa grande sœur, elle affiche 133 g sur la balance pour des dimensions de 52,4 x 51,2 x 38 mm. Aucun écran, mais une vraie polyvalence : elle filme en 5,3K à 60 i/s, 4K à 120 i/s ou encore 2,7K à 240 i/s, de quoi capturer vos exploits sportifs ou vos balades à vélo avec fluidité et détail. Le fait qu’il n’y ait pas d’écran la rend aussi moins fragile, même si on aurait aimé pouvoir avoir un retour direct sur ce qu’on filme. Grâce au processeur GP2, néanmoins, les performances restent au top, sans compromis sur la qualité d’image.

L’absence d’interface physique rend la configuration un peu moins intuitive, surtout en extérieur. Mais l’app GoPro Quik prend bien le relais : prévisualisation en direct, contrôle à distance, édition rapide… tout se passe depuis votre smartphone. Ce modèle est pour vous si vous cherchez une caméra d’action minimaliste, discrète, mais capable de fournir des séquences fluides et détaillées.

Un bon compromis pour filmer sans s’encombrer

Par rapport à la Hero 11 Black standard, cette version Mini perd l’écran tactile, comme on a dit, et quelques commandes directes, mais gagne en compacité et en légèreté. Elle se fixe plus facilement sur un casque ou une poitrine, et reste parfaitement adaptée aux plans immersifs, là où le poids et la taille comptent. La qualité d’image reste identique, ce qui la rend idéale pour ceux qui veulent filmer en haute définition sans trimballer un gros boîtier.

En revanche, cette orientation plus action la rend un peu moins pratique pour les vloggers ou les utilisateurs qui aiment cadrer manuellement. Pas de mode photo dédié non plus : la Hero 11 Black Mini s’adresse avant tout à un usage 100 % vidéo. L’autonomie tourne autour de 1 h 10 en 5,3K à 60 i/s, ce qui reste suffisant pour des sessions classiques. En revanche, l’absence de batterie amovible complique les longues sorties, surtout sans accès rapide à une source de recharge via USB-C.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la GoPro Hero 11 Black Mini dans notre test complet de cette action cam qui a bien des atouts à faire valoir.

Le guide d’achat des meilleures caméras de sport testées par Frandroid met en lumière d’autres modèles et permet de découvrir des alternatives à celle présentée ici.

