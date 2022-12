Test de la GoPro Hero 11 Black Mini : c’est pas la taille qui compte

Présentée en même temps que la Hero 11 Black classique en septembre 2022, la GoPro Hero 11 Black Mini aura mis quasiment deux mois à se lancer officiellement sur le marché. Le concept est simple : proposer une version réduite de la GoPro Hero 11 Black. Réduite dans le format certes, mais pas dans les spécifications techniques, et c’est bien là tout l’intérêt de ce nouveau modèle.

Reste que la Hero 11 Black Mini est selon nous une action cam recommandable à peu de personnes. On vous explique tout.

GoPro Hero 11 Black Mini Fiche technique

Ce test a été réalisé avec une GoPro prêtée par la marque.

GoPro Hero 11 Black Mini Design et interface

Rapide rappel des faits. La Hero 11 Black Mini n’est pas la première caméra miniature proposée par GoPro. Certains se souviennent avec nostalgie des GoPro Session, ces petits cubes commercialisés entre 2015 et 2017. Les Session offraient une masse et une taille sacrément réduites, mais se délestaient de certaines fonctionnalités haut de gamme de leurs grandes sœurs, comme la 4K à l’époque pour la Hero 4 Session.

La Hero 11 Black Mini n’est pas un petit cube. Eh oui, GoPro a changé sa formule : la caméra reste certes plus petite que les GoPro habituelles, mais garde la grande majorité des fonctionnalités — sur lesquelles nous reviendrons tout au long de ce test. Pour l’instant, place au design.

Design

La GoPro Hero 11 Black Mini est à mi-chemin entre les anciens modèles miniatures et les GoPro classiques telles que les Hero 11 Black, Hero 10 Black, Hero 9 Black…

Loin d’être un cube, la Hero 11 Black Mini affiche 52,4 L x 51,2 H x 38 P, contre 71,8 L x 50,8 H x 33,6 P pour la Hero 11 Black. La Mini est donc bien moins large tout en étant légèrement plus haute et épaisse. La Hero 11 Black affiche 133 grammes sur la balance, soit tout juste 21 grammes de moins que la Hero 11 Black.

Bref, nous n’avons pas affaire à une demi-GoPro, pas plus qu’à un modèle équivalent à la GoPro Hero 10 Black Bones dédiée aux drones. Si la caméra surprend par sa petite taille une fois prise en main, son appellation « Mini » nous rappelle inévitablement les GoPro Session ou la DJI Action 2, modèles bien plus compacts que la Hero 11 Black Mini. Vous l’aurez sûrement compris, la caméra a forcément dû perdre quelques éléments pour atteindre ce format. Dites alors au revoir aux deux écrans de la GoPro Hero 11 Black.

Faisons un tour du propriétaire pour mieux comprendre les changements. À l’avant, donc, pas d’écran. On retrouve bien évidemment le capteur, placé en haut à droite de la caméra comme à l’accoutumée. Bonne nouvelle : la protection d’objectif peut être retirée et remplacée en cas de chocs.

L’inscription GoPro est également de la partie, tout comme un premier microphone. Soulignons plutôt la présence d’un bouton physique d’état, habituellement placé sur la tranche. Nous reviendrons sur ce bouton très prochainement. Retenez tout de même qu’il a la même texture que les boutons des autres GoPro, et c’est une bonne chose : pas de problème pour le presser avec des gants de ski ou de moto — ce n’est pas le cas de toutes les caméras d’action.

La tranche supérieure nous réserve une petite surprise. En plus d’accueillir le classique bouton d’enregistrement, cette dernière abrite un petit écran LCD de 0,55 pouce. C’est avec lui que vous interagirez pour changer de mode et accéder à quelques réglages. On ne vous surprendra en vous précisant que cet écran monochrome ne permet pas de visionner les vidéos enregistrées. La prochaine sous-partie de ce test est dédiée à l’interface de l’écran, qui est d’ailleurs surplombé par un témoin d’état.

La face droite de la caméra est frappée de l’inscription « 11 Black Mini », tandis que la tranche opposée dissimule les emplacements microSD et USB-C derrière une trappe. Vous cherchez la cachette de la batterie ? Raté, celle de la Hero 11 Black Mini est inamovible. Ce problème — car c’en est un — résulte très certainement d’une contrainte technique.

Disons-le tout de suite, l’impossibilité de retirer la batterie de la Hero 11 Black Mini est un sacré point négatif. Au-delà de ne pas pouvoir changer de batterie en cours de journée, cela bloque l’unique issue à l’utilisateur lors d’un bug de la caméra. Les GoPro sont de plus en plus fiables sur ce sujet, mais les quelques freezes ici et là restent toujours aussi frustrants. Avec la Hero 11 Black Mini, il n’y a plu qu’à espérer qu’aucun bug ne survienne. La caméra nous aura fait peur une fois lors de notre test : la GoPro ne voulait pas s’éteindre après avoir été rechargée à 100 %, mais a finalement cédé après quelques minutes.

Passons à la face arrière de la caméra. Cette dernière présente un drôle de design nervuré qui sert en réalité de dissipateur thermique. Nous remarquons surtout les tiges articulées, ces petites pattes qui se rétractent et qui permettent de fixer la GoPro aux différents accessoires. Ce système est présent depuis la Hero 8 Black et est toujours aussi pratique : pas besoin de coque ou autre cadre pour attacher la caméra.

Bonne nouvelle, la Hero 11 Black Mini est la première GoPro à embarquer deux de ces fixations. Eh oui, la tranche inférieure de la caméra héberge également deux petites pattes. En résulte une caméra très facile à installer. C’est d’ailleurs son argument principal à nos yeux. Je m’explique. Certains accessoires demandent une rapide, mais non négligeable, réflexion avant d’y installer la caméra — pour des questions d’angle, de praticité à l’utilisation…

Offrir deux points d’accroches sur une GoPro facilite grandement la tâche. Quelques jours au ski auront suffi à me convaincre. À moto ou dans tout sport nécessitant un casque, la Hero 11 Black Mini sera plus aisément accrochable et manipulable — grâce à son format et aux deux accroches. L’utilisation de la caméra avec un harnais est par exemple moins compliquée au niveau de la fixation.

Ce sont finalement les pattes de fixations placées à l’arrière de la caméra qui aident le plus. Fixée de cette manière sur un accessoire, la GoPro demande moins de manipulation pour être en face de l’action. Les GoPro habituelles n’ont pas cette possibilité, puisque cette face de la caméra est réservée à l’écran arrière. Soyons tatillons : une fixation sur l’une des tranches de la caméra aurait facilité son installation sur certains casques.

Source : Maxime Grosjean pour Frandroid Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

À noter que les pattes arrière de la Hero 11 Black Mini se rangent dans le corps de la caméra alors que celles placées sous la caméra dépassent légèrement du cadre.

La Hero 11 Black Mini a beau être Mini, elle reste une GoPro et offre la même robustesse et étanchéité à 10 mètres de profondeur que les autres modèles. J’ai d’ailleurs plus facilement balancé la caméra au fond de mon sac qu’avec les autres modèles — l’absence d’écran à l’avant et à l’arrière me rassurait. La Hero 11 Black Mini est censée être utilisable sous des températures allant de -10 ºC à 35 ºC.

Bon à savoir : la Hero 11 Black Mini n’embarque pas de puce GPS. Ceux qui aiment intégrer leur tracé et vitesse dans les vidéos sont désormais au courant.

Interface

La Hero 11 Black Mini embarque le processeur GP2, présent sur la Hero 10 Black et Hero 11 Black. On sent là encore la volonté de GoPro avec sa Hero 11 Black Mini : proposer une caméra encore plus petite, sans la mettre au rabais au niveau des spécifications techniques. Ce processeur est capable de supporter les lourds paramètres vidéo offerts par la caméra, et ce n’est clairement pas l’interface de la Hero 11 Black Mini qui va le mettre à genoux. Cette dernière est on ne peut plus sommaire étant donné la taille de l’écran LCD.

Rapide tutoriel. Une pression sur le bouton d’état à l’avant de la caméra sert à allumer l’ensemble. Le défilement entre les menus se fait avec ce même bouton, et c’est logiquement le bouton obturateur (placé sur la tranche supérieure) qui sert à valider les actions. Deux menus sont proposés :

Modes d’enregistrement et paramètres de prise de vue ;

Mode Pro et mode Easy.

Vous l’aurez compris, le premier menu sert à basculer entre les modes d’enregistrement — Video, TimeWarp, Time Lapse et autres. Une fois entré dans le mode voulu, quelques réglages essentiels sont proposés (fréquence d’image, définition, champs de vision…). Dommage que le mode de stabilisation ne soit pas modifiable depuis la caméra. Il faut nécessairement passer par l’application.

La navigation peut sembler laborieuse, mais le faible nombre de choix nous force à aller à l’essentiel… et l’expérience n’est pas déplaisante. Au moins, on ne s’y perd pas. Il nous faut par exemple une dizaine de clics et autant de secondes pour passer d’un mode vidéo 2,7 K 240 fps avec le champ de vision linéaire à un mode vidéo 4K 30 fps avec le champ de vision large. On aurait presque envie de la même simplicité sur les GoPro classiques.

Le second menu est dédié à la sélection du mode de contrôle. Le mode Pro est celui que nous venons de décrire, tandis que le mode Easy va encore plus loin dans la simplicité. Il supprime tout choix de réglages vidéos et les remplace par trois profils déterminés, aux noms simplistes :

Qualité maximale : 5,3K 60 ips SuperView

: 5,3K 60 ips SuperView Batterie longue durée : 4K 60 ips SuperView

: 4K 60 ips SuperView Batterie la plus longue : 1080p 60 ips SuperView

Ce mode est dédié aux néophytes et à ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Pourquoi pas.

L’option QuickCapture permet, comme d’habitude, d’allumer la caméra et de lancer une vidéo en un seul appui sur le bouton obturateur. Pratique pour ne pas perdre de temps et pour économiser la batterie de la caméra — qui s’éteint directement à la fin de la vidéo. Il est également possible d’utiliser la Hero 11 Black Mini grâce à des commandes vocales. Je n’utilise que rarement cette fonctionnalité, mais elle prend son sens sur ce modèle.

Dans une optique d’économie d’énergie, la caméra s’éteint seule après dix secondes d’inactivité. L’idée est bonne, mais c’est très court. Trop court. L’application ne permet pas d’allonger cette période, dommage.

L’application GoPro Quick prend justement de l’importance avec la Hero 11 Black Mini, dépourvue de véritables écrans pour cadrer son plan et changer précisément les modes de prise de vue. GoPro Quick permet tout ça. Cette dernière est aujourd’hui très fluide, même si le processus de connexion, plutôt rapide aujourd’hui, en rebutera certains. L’application permet certes de visualiser le plan avant de filmer, mais la prévisualisation devient indisponible dès le lancement de l’enregistrement. Si ce point est frustrant avec les GoPro classiques, il est bien plus embêtant avec la Hero 11 Black Mini. Dommage.



À ce sujet, l’absence d’écrans sur la Hero 11 Black Mini me faisait douter quant au cadrage des vidéos. Les GoPro sont certes connues pour leurs larges champs de vision, mais quelques activités requièrent un minimum d’attention pour bien capturer la scène. Cela tombe bien, j’ai eu l’occasion de skier récemment et j’ai embarqué la Hero 11 Black Mini. Si le champ de vision SuperView m’a aidé à ne pas découper la personne que je suivais au cadrage, il faut bien être conscient que les vidéos enregistrées par cette caméra seront forcément moins bien cadrées qu’avec les autres GoPro. Exemple en vidéo dans la prochaine partie.

GoPro Hero 11 Black Mini Qualité vidéo

La Hero 11 Black Mini embarque exactement le même capteur que la Hero 11 Black. Même capteur, même processeur… Vous le voyez venir : la Hero 11 Black Mini offre précisément les mêmes caractéristiques vidéo que sa grande sœur. C’est bien là tout le point de GoPro : proposer une caméra plus petite, sans écran, mais avec la même qualité vidéo.

Les plus pointilleux retrouveront donc la haute définition 5,3 K jusqu’en 60 images par seconde. Le mode 4K atteint quant à lui 120 images par seconde, alors que le 2,7K poussera jusqu’en 240 images par seconde.

Nous ne passerons pas une vie à décrire la qualité vidéo de la Hero 11 Black Mini. Nous vous invitons donc à lire notre test complet de la Hero 11 Black, dans lequel nous comparons les images de la caméra à celle de la Hero 10 Black. Voici tout de même quelques vidéos enregistrées à la montagne avec la Hero 11 Black Mini.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Soyons brefs. Les images sont sans surprise excellentes pour une caméra de cette taille. La plage dynamique n’a pas grandement évolué par rapport à la Hero 10 Black, mais reste l’une des meilleures sur ce type de produit. Sa principale concurrente, la DJI Osmo Action 3 n’est pas au même niveau.

Les vidéos tournées sous de bonnes conditions lumineuses restent à privilégier. Monsieur tout le monde aura du mal à rater des plans avec la caméra, et les professionnels ont quelques options pour compenser au mieux les limites inhérentes à un si petit capteur. Comptez par exemple sur un mode d’enregistrement en 10 bits, avec un débit maximal théorique d’enregistrement de 120 Mbps.

Le capteur de type 1/1,9 de la Hero 11 Black Mini et de la Hero 11 Black propose un format assez inédit de 8:7. Il est bien entendu toujours possible de filmer dans le traditionnel format 16:9. En 8:7, l’image est plus haute et le champ de vision vertical est alors 16 % supérieur à celui de la Hero 10 Black. Ceux qui n’ont pas la motivation de lire notre test de la Hero 11 Black pour en savoir plus sur ce capteur doivent tout de même retenir qu’il permet de :

recadrer en format 16:9 ou 9:16 pour les réseaux sociaux ;

profiter d’un nouveau champ de vision ultra-large — nommé HyperView.

GoPro Hero 11 Black Mini Stabilisation

La stabilisation de la Hero 11 Black Mini étant la même que celle de la Hero 11 Black, nous vous dirigeons une nouvelle fois vers le test de cette dernière pour avoir quelques exemples et comparaisons avec la stabilisation de la Hero 10 Black.

Le travail effectué par les équipes GoPro est toujours aussi bluffant. La stabilisation dite HyperSmooth est ici présente dans sa version 5.0. En plus du classique peaufinage algorithmique annuel, nous avons droit à un nouveau mode AutoBoost, censé basculer automatiquement entre une stabilisation classique et la stabilisation Boost, plus prononcée, mais qui rogne un peu l’image. Notre conseil reste le même : le mode HyperSmooth est largement suffisant.

Autre nouveauté permise par le nouveau capteur : le verrouillage automatique de l’horizon à 360 degrés est désormais disponible sans accessoire supplémentaire, en champ de vision linéaire. C’est un sacré avantage dans certaines situations.

GoPro Hero 11 Black Mini Autres modes

C’est ici que nous retrouvons le plus de différences entre la Hero 11 Black Mini et la Hero 11 Black. Malgré la présence du même capteur et le même processeur sur les deux caméras, la version Mini se déleste des modes suivants :

Photo ;

Capture programmée ;

HindSight ;

Durée de capture ;

Boucle ;

Webcam.

Si la plupart de ces modes ne sont pas indispensables, l’absence du mode photo sur la Hero 11 Black Mini est assez surprenant. Elle en serait très bien capable, mais GoPro préfère s’appuyer sur l’argument suivant : il est possible d’extraire une photo de 24,7 mégapixels à partir d’une vidéo 5,3 K. Ce n’est pas bête, sauf que les non-initiés auront certainement peu de motivation pour réaliser cette manœuvre.

Autrement, tous les autres modes de la Hero 11 Black sont bien de la partie, dont l’excellent TimeWarp, l’indispensable Time Lapse et les franchement très convaincants nouveaux effets de nuit Light Painting, Star Trails et Vehicle Light Trails — que nous vous détaillons, vous l’aurez deviné, dans notre test de la GoPro Hero 11 Black.

GoPro Hero 11 Black Mini Autonomie

La batterie de la Hero 11 Black Mini emploie la même technologie dite Enduro que celle de la Hero 11 Black, mais offre une capacité légèrement inférieure : comptez 1 500 mAh contre 1 720 mAh.

La marque indique que sa Hero 11 Black Mini est capable de tenir plus de 60 minutes dans des définitions et des fréquences d’images élevées, ou près de deux heures en 1080p à 30 images par seconde. Nous avons effectué quelques tests théoriques, c’est-à-dire en laissant la caméra filmer statiquement :

4K à 60 fps : 67 minutes (contre 69 minutes pour la Hero 11 Black) ;

: 67 minutes (contre 69 minutes pour la Hero 11 Black) ; 4K à 60 fps sous -20 °C : 72 minutes (contre 78 minutes pour la Hero 11 Black) ;

: 72 minutes (contre 78 minutes pour la Hero 11 Black) ; 1080p à 30 fps : 118 minutes (contre 129 minutes pour la Hero 11 Black).

La Hero 11 Black Mini ne s’en sort pas trop mal. Elle économise de la batterie grâce à l’absence de véritables écrans, mais en perd à cause de son petit format : dans nos tests statiques, la caméra devenait quasiment brûlante dans les modes vidéo les plus demandants. C’est normal, puisque le dissipateur nécessaire pour éloigner la chaleur des composants internes de la caméra ne peut pas faire grand-chose sans la présence de vent. La Hero 11 Black Mini chauffe même plus vite que la Hero 11 Black, mais nos tests statiques ne reflètent en rien une utilisation classique. Ce n’est donc pas un point d’attention selon nous.

Voici justement un véritable exemple d’utilisation, sur lequel vous devriez vous fonder si vous hésitez à acquérir la GoPro Hero 11 Black Mini. La caméra a pu nous accompagner lors d’une sortie de ski de 4 heures, durant lesquelles nous avons enregistré un total 27 minutes de vidéo en 4K à 60 images par seconde avec la stabilisation activée. Nous avons également sollicité la caméra pendant dix minutes pour un Time Lapse et durant une vingtaine de minutes supplémentaires en la connectant à notre téléphone pour visionner lesdites vidéos.

Nous nous attendions honnêtement à pire avec un tel format, mais le problème persiste : la batterie de la Hero 11 Black Mini n’est pas amovible : une fois vidée, la caméra sera inutilisable.

Mentionnons aussi un couac que j’ai rencontré lors de ma première journée de ski. La caméra a chargé toute la nuit et affichait pourtant déjà moins de 2/3 d’autonomie restante après une seule descente. Quelques pistes plus tard, la caméra s’est éteinte, vraisemblablement à court de jus, et n’a pas voulu se rallumer de la journée. Peut-être n’a-t-elle pas apprécié les -13 degrés. Une autre séance de ski, pourtant placée sous une météo plus compliquée, n’a pas dérangé la caméra.

Selon nos tests, comptez un peu 2 heures pour recharger complètement la Hero 11 Black Mini.

GoPro Hero 11 Black Mini Modules

Le format de la GoPro Hero 11 Black Mini la rend d’office incompatible avec les modules suivants : module médias, module d’affichage et module d’éclairage. Bonne nouvelle tout de même, le module d’objectif (Max Lens Mod) peut tout à fait être monté sur la caméra.

GoPro Hero 11 Black Mini Prix et date de sortie

La GoPro Hero 11 Black Mini est affichée au tarif de 449 euros ou 349 euros pour les abonnés GoPro. La mécanique est donc la même que celle des dernières GoPro : la souscription de l’abonnement GoPro pendant un an lors de l’achat sur le site officiel permet de faire baisser le prix de l’ensemble de 100 euros — tout en bénéficiant des avantages de l’abonnement vendu initialement 50 euros l’année.

Sur le papier, la Hero 11 Black Mini demande donc 100 euros de moins que sa grande sœur la Hero 11 Black.

Chez certains commerçants, les deux caméras sont pourtant au même prix de 449 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes à la mi-décembre 2022. Sur le site GoPro, la Hero 11 Black Mini est proposée à 305 euros, contre 399 euros pour la Hero 11 Black.