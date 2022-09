GoPro Hero 11 Black et 11 Black Mini officialisées : deux caméras pour un nouveau capteur

GoPro vient de dévoiler ses deux nouvelles caméras d’action. Si nous attendions logiquement la Hero 11 Black, sa petite sœur la Hero 11 Black Mini tente de raviver les petits formats de caméras d’action délaissés par GoPro.

Fidèle à son calendrier de lancement annuel, GoPro annonce aujourd’hui mercredi 14 septembre deux nouvelles caméras d’action : la Hero 11 Black et Hero 11 Black Mini. Au programme : un nouveau capteur pour un nouveau ratio, un mode 10 bits, des preréglages de nuit et autres fonctionnalités d’édition automatique.

Pour les plus pressés d’entre vous, sachez que nous avons déjà testé la GoPro Hero 11 Black.

Deux designs…

La Hero 11 Black reprend exactement le même châssis que la Hero 10 Black : tout est identique, hormis un gramme de différence et l’inscription 11 sur la tranche droite. Nous verrons dans quelques lignes que les changements importants sont internes, fort heureusement.

La surprise de l’annonce est la Hero 11 Black Mini. Vous l’aurez compris, cette version miniature est plus petite, plus légère et surtout plus simple à utiliser. Ici, pas d’écran à l’avant, ni à l’arrière. Dans cette optique de point and shoot, la marque a décidé d’intégrer un tout petit écran d’état et un unique bouton. Selon elle, cette caméra serait un « choix idéal pour les personnes qui recherchent une simplicité maximale ».

La caméra dispose d’une batterie (non amovible) à la capacité légèrement moins large que celle de la Hero 11 Black (1 500 mAh contre 1 720 mAh), mais GoPro affirme qu’il s’agit d’une batterie de type Enduro, plus endurante et résistante au froid que les habituelles batteries de la marque.

Attention, les dimensions restent assez loin des feues caméras GoPro Session. Comptez 52,4 x 51,2 x 38 mm contre 71,8 x 50,8 x 33,6 mm pour la Hero 11 Black. Niveau masse, la différence n’est pas si importante : 133 grammes pour la Hero 11 Black Mini contre 153 grammes pour la Hero 11 Black. Avec sa Hero 11 Black Mini GoPro met en avant un nouveau format de caméra comme étant optimisé pour les vidéos POV (vidéo à la première personne donc), notamment grâce à deux systèmes de fixations intégrées : un sur la tranche inférieure (comme sur la Hero 11 Black) et un sur la tranche gauche. La Hero 11 Black Mini devrait ainsi pouvoir se fixer plus facilement sur des casques ou directement sur le corps.

L’autre force supposée de la Mini réside dans sa fiche technique, très similaire à celle de sa grande sœur : les performances seront les mêmes. Justement, voyons ce que la Hero 11 Black et Hero 11 Black Mini cachent sous leur capot.

… et une fiche technique quasi identique

Les deux caméras embarquent un nouveau capteur, aussi large que celui de la Hero 10 Black, mais plus long — comprendre plus haut. Ce capteur de type 1/1,9 de 27 mégapixels permet l’arrivée d’un nouveau format aux côtés du 16:9 et du 4:3 : le 8:7. Ce dernier offre plus de marge pour recadrer ses vidéos, par exemple pour exporter une vidéo en 9:16 vers les réseaux sociaux.

Cette marge supplémentaire débloque également un nouveau champ de vision, encore plus large que le déjà très large SuperView. Son nom ? HyperView. La stabilisation HyperSmooth (ici en version 5.0) en profite par ailleurs pour s’améliorer en format 4:3. Aussi, le nouveau capteur rend possible le verrouillage automatique de l’horizon à 360°, sans accessoire supplémentaire — limité en champ de vision dit « linéaire ». Notons l’ajout d’un mode HyperSmooth AutoBoost, qui choisit lui-même le niveau de stabilisation en fonction des mouvements de la caméra.

C’est le processeur GP2, introduit sur la Hero 10 Black fin 2021, qui pilote les deux nouvelles caméras. Côté définitions et fréquences d’images, la 8K n’est pas de la partie, mais nous pourrons toujours compter sur la 5,3K à 60 fps ou la 4K à 120 fps. Bonne nouvelle, un mode 10 bits est désormais disponible pour les aficionados de la colorimétrie.

Enfin, trois nouveaux préréglages de nuit facilitent la création de vidéos avec des traînées de lumière : tout le monde pourra, selon GoPro, faire du light painting et autres filé d’étoiles en un seul clic, sans post-production.

Le virage vers l’abonnement se poursuit

L’abonnement GoPro, payant, s’étoffe avec l’arrivée des Hero 11 Black et Hero 11 Black Mini. Une nouvelle fonctionnalité a en effet fait son apparition : l’Automatic Highlight Videos. L’idée est simple : après avoir utilisé votre GoPro pendant la journée, il vous suffit de la brancher pour qu’elle envoie automatiquement les vidéos enregistrées dans le cloud en pleine qualité, avant que celles-ci soient analysées et montées en une vidéo récapitulative des meilleurs moments.

Comme d’habitude depuis quelque temps, la souscription d’un abonnement GoPro permet… de faire baisser le prix de la GoPro : la Hero 11 Black tombe alors à 449,98 euros, contre 549,99 euros pour les non-abonnés. Le Creator Edition est affiché à 659,98 euros pour les abonnés, ou 779,99 euros sans abonnement. Ce pack contient la Hero 11 Black, la batterie/poignée Volta ainsi que les modules médias et d’éclairage. Nous avions déjà testé ce pack avec la Hero 10 Black.



au meilleur prix ? Où acheter La GoPro Hero 11 Black au meilleur prix ?

La Hero 11 Black Mini sera quant à elle disponible à partir du 25 octobre pour 349,98 euros, ou 449,99 euros sans abonnement.



au meilleur prix ? Où acheter La GoPro Hero 11 Black Mini au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.