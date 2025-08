Avec la fin du réseau 3G prévu en 2028 et en 2029, certains opérateurs font déjà l’inventaire de ce qui doit disparaître. C’est le cas de Free qui, en plus d’annoncer la fin du service Free WiFi, a programmé l’extinction des boîtiers Femtocell.

Free fait le ménage dans ses services amenés à devenir totalement obsolètes. Avant la disparition du réseau Free WiFi prévue pour le 1er octobre prochain, c’est un autre service dont l’extinction programmée a fait un peu moins de bruit. Et pour cause, il concerne seulement les abonnés à la Freebox Révolution et à la Freebox Mini 4K : nous parlons du boîtier Femtocell.

La fin programmée de la Femtocell

Le boîtier Femtocell est un petit module branché à l’arrière de la Freebox et qui fait office de clé 3G. Cela permet d’avoir une couverture locale en 3G et de passer des appels sur ce réseau mobile dans les endroits où il fait défaut.

Selon le site Busyspider, Free a envoyé un mail à ses clients afin de les informer de la fin programmée de la Femtocell le 1er septembre 2025 :

Avec l’évolution des usages numériques et de nos infrastructures, le service Femtocell est devenu obsolète. Le réseau 3G sur lequel repose le service Femtocell est depuis plusieurs années progressivement remplacé par la 4G et la 5G, technologies plus performantes, offrant une couverture et des débits supérieurs. E-mail adressé aux clients Free

Avec le VoWiFi, le VoLTE et même le VoNR, la Femtocell est aujourd’hui totalement désuète. D’autant plus que le réseau 3G sur lequel elle s’appuie est vouée à disparaître dans les prochaines années. Chez Free Mobile, l’extinction de la 3G est prévue pour le 31 décembre 2028 afin de laisser la place aux infrastructures 4G et 5G ainsi que celles 6G qui devraient être lancées peu après.

Après extinction de la Femtocell, il faut laisser le boîtier en place. Il devra être retourné à l’opérateur lorsque vous changerez de matériel.

