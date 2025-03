Voici l’offre inédite de Free avec Freebox et forfait 5G : vaut-elle le coup ?

À 19h ce soir, Veepee lance un duo Freebox Révolution Light + forfait 5G à 19,99 €/mois. Est-ce que ça vaut le coup ? On a fait les calculs.

Ce soir à 19h, Veepee va mettre en ligne une offre qui combine une Freebox Révolution Light et un forfait Free 5G à un prix qui fait sourire : 19,99 €/mois pendant un an, puis 29,99 €/mois ensuite.

Si vous cherchez une solution simple pour votre connexion internet et votre mobile, sans vous ruiner, ce deal mérite votre attention.

Les meilleures box internet Fibre B&You Pure fibre Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19.99€ /mois 39€ offerts Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Starter Débit jusqu’à 1 Gb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 29.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Toutes les box internet

Une Freebox qui fait le job (et même un peu plus)

Commençons par la Freebox Révolution Light. Oui, elle n’est pas toute jeune, mais elle reste dans la course grâce aux mises à jour régulières de Free. Compatible avec la fibre optique et l’ADSL (ADSL2+ et VDSL2 pour les connaisseurs), elle offre une connexion solide : jusqu’à 1 Gbit/s en descendant (la vitesse de téléchargement) et 600 Mbit/s en montant (pour envoyer des fichiers).

Mais elle ne s’arrête pas là. Elle intègre aussi un disque dur de 250 Go, vous pouvez stocker films, séries ou fichiers directement dessus. Et cerise sur le gâteau : elle embarque un lecteur Blu-ray. Bon, il est limité à 1080p (Full HD), donc si vous avez une TV 4K dernier cri, ça ne suivra pas complètement, mais pour le prix, ça reste un petit luxe sympa. Bref, c’est une box qui assure l’essentiel avec quelques bonus bienvenus.

Un forfait 5G qui envoie du lourd

Passons au forfait mobile inclus : le Forfait Free 5G avec 350 Go de data. Oui, vous avez bien lu, 350 Go. En France, vous naviguez en 5G ou 4G selon la couverture. À l’étranger, vous avez 35 Go en 4G (ou 5G) dans plus de 110 destinations (dont les US, le Canada, la Chine, etc.) – parfait pour partager vos selfies en vacances.

Côté appels, SMS et MMS, c’est illimité en France, mais aussi depuis l’Europe, les DOM, le Canada, l’Australie, Israël, les USA ou encore l’Afrique du Sud. Et pour les fans de séries, l’application OQEE TV est incluse : vous accédez à vos programmes préférés où que vous soyez. Ce forfait, vendu seul, coûte habituellement 19,99 €/mois. Là, il est intégré dans l’offre, et ça change tout.

Pourquoi c’est une bonne affaire ?

Faisons un petit calcul pour voir ce que vous économisez. Normalement, la Freebox Révolution Light seule coûte 19,99 €/mois la première année, puis 29,99 €/mois. Le forfait Free 5G, lui, est à 19,99 €/mois. Si vous additionnez les deux, ça fait 39,98 €/mois pendant un an, puis 49,98 €/mois. Avec l’offre Veepee, vous payez 19,99 €/mois pendant un an, soit presque 20 € d’économie par mois, ou 240 € sur l’année. Ensuite, à 29,99 €/mois, vous restez gagnant avec environ 20 € d’économies mensuelles.

Option Prix 1re année (par mois) Prix après 1 an (par mois) Total 1re année Économies 1re année Freebox Révolution Light seule 19,99€ 29,99€ 239,88€ – Forfait Free 5G seul 19,99€ 19,99€ 239,88€ – Freebox + Forfait 5G séparés 39,98€ 49,98€ 479,76€ – Forfait 5G avec reduc Freebox* 9,99 € (illimité) + 19,99€ 15,99 € (illimité) + 29,99€ 119,88 € + 239,88 € box – Offre Veepee (Freebox + 5G) 19,99€ 29,99€ 239,88€ 239,88 € (vs séparés)

119,88 € (vs site Free)

Petit bonus : si vous êtes abonné Freebox, le forfait 5G passe normalement à 9,99 €/mois la première année avec data illimitée, puis 15,99 €/mois. Avec cette offre Veepee, vous n’atteignez pas l’illimité, mais le prix global reste imbattable pour le combo box + mobile.

Les limites, parce qu’il y en a quand même

La Freebox Révolution Light n’est pas une bête de course. Si vous voulez exploiter toute la puissance de la fibre ou du Wi-Fi dernière génération (comme le Wi-Fi 6 ou même le 7), elle risque de montrer ses limites. Pareil pour les fans de 4K : le lecteur Blu-ray ne suit pas. Mais pour une utilisation classique – surf, streaming en HD, stockage – elle fait largement le boulot.

Attention, il y a quelques frais à prendre en compte avec cette offre Veepee : 50 € de frais d’activation pour la Freebox Révolution Light et 10 € supplémentaires pour la carte SIM du forfait 5G, soit 60 € à débourser au départ.

Ensuite, l’offre reste ultra intéressante… mais seulement pendant un an. Au-delà, les prix grimpent : la Freebox passe à 29,99 €/mois et le forfait mobile à 15,99 €/mois, ce qui fait un total de 45,98 €/mois.

À ce tarif, ça devient nettement moins avantageux par rapport à d’autres options sur le marché. En résumé, ce deal est intéressant si vous êtes prêt à faire vos valises et changer d’abonnement après les 12 premiers mois pour continuer à optimiser vos dépenses.

Les meilleures box internet Fibre B&You Pure fibre Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19.99€ /mois 39€ offerts Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Starter Débit jusqu’à 1 Gb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 29.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Toutes les box internet