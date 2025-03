Mais qu’est-ce que Free nous prépare encore ? L’opérateur s’apprête à lancer une offre inédite combinant Freebox et 5G

Le trublion des télécoms s’apprête à lancer une offre d’un nouveau genre sur Veepee, le 18 mars à 19 heures. Selon les premières informations, elle combinerait offre internet et forfait mobile 5G.

L’opérateur du Groupe iliad ne propose pas réellement d’offre quadruple-play, hormis à travers son programme Free Family, et dans cette prochaine offre Veepee. Relayée par @TiinoX83 sur X (ex-Twitter), ce futur bon plan présente une offre Freebox + Forfait mobile sans engagement.

Mardi 18 Mars 2025 – 19h00



Offre Veepee – Freebox + Free Mobile !



Quelle Freebox ? Quel forfait ? À quel prix ?

Pour le moment, c’est encore le grand mystère autour de cette offre, on en connaîtra probablement les détails à l’heure H et non avant.

Du côté de la Freebox, on peut facilement penser à la Freebox Révolution Light, souvent bradée dans des séries spéciales sur le site de l’opérateur. Mais on peut s’imaginer aussi Free faire un geste en proposant sa Freebox Pop en promo, une box internet du milieu de gamme proposant du Wi-Fi 7, quand bien même en bi-bande.

C’est du côté du forfait mobile que les spéculations sont plus ardues. On sait uniquement que celui-ci sera en 5G, mais rien n’est avancé sur la quantité de data. Cela peut être une enveloppe de plus de 300 Go comme une enveloppe de 60 Go comme lors de la dernière vente privée.

Comme d’habitude, Free mettra en avant un rapport qualité-prix optimal, et ce afin de rallier de nouveaux abonnés sur le fixe et le mobile, d’autant plus que les prix sont à la hausse dans ce dernier marché.

