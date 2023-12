Véritable doyenne dans l'univers des box Internet en France, la Freebox Revolution jouit d'une longévité jamais atteinte. Elle est aujourd'hui privilégiée par Free dans son offre la moins chère, un choix plutôt judicieux compte tenu de ce que qu'elle propose.

Lancée en 2010 dans un contexte charnière dans l’univers des télécoms en France avec un positionnement premium grâce à ses capacités techniques, la Freebox Revolution (aussi appelée la Freebox « V6 » en son temps) est aujourd’hui pour Free une box d’entrée de gamme, une sorte de produit d’appel, mais qui au fil de ses révisions s’est révélée être une candidate parfaite pour faire concurrence aux opérateurs proposant des offres toujours moins chères.

On pourrait légitimement penser que Free s’est contenté de recycler sa box pour laisser place aux Freebox Delta et Freebox Pop sur ses offres plus avancées. Cependant, cela s’est avéré être une stratégie intelligente vu les abandons rapides des Freebox Mini 4K et Freebox Crystal qui n’ont jamais su trouver leur public.

Prix de l’abonnement : 19,99 euros par mois pendant 1 an puis 44,99 par mois

19,99 euros par mois pendant 1 an puis 44,99 par mois Équipement fourni : Serveur Freebox Revolution + Freebox Player

Serveur Freebox Revolution + Freebox Player Débits proposés : jusqu’à 1 Gbit/s

débit en téléchargement et jusqu’à 600 Mbit/s.

: jusqu’à 1 Gbit/s débit en téléchargement et jusqu’à 600 Mbit/s. Frais de résiliation : 49 euros

49 euros Durée d’engagement : 1 an

1 an Communications : Appels illimités vers fixes de 110 destinations + Illimité vers les mobiles en France et DOM

Le design de la Freebox Revolution

En 2010, Free avait fait le choix de faire appel à Philips Stark pour designer sa box. Une manière pour l’opérateur de souligner le nom « Revolution », de montrer que même des objets anodins comme des box internet peuvent aussi être mises entre les mains de designer de renom. En 13 ans, la Freebox Revolution n’a pas changé. Elle conserve son format rectangulaire, voire monolithique puisqu’il est possible de la placer à la verticale à l’aide d’un accessoire (en option). La majeure partie du boîtier est noir brillant avec un texte énigmatique gravé sur le dessus.

La façade avant est entièrement lisse et ne comporte aucun bouton, une manière de mettre en avant les contrôles tactiles et l’affichage en LED Jaune de l’heure et des menus. Le tout tient sur une petite excroissance de plastique mou de couleur rouge comportant un port USB. Cette conception permet un empilement naturel avec le Freebox Player avec qui le serveur partage le même design, mais ils peuvent parfaitement fonctionner de façon séparée.

Du côté des connectiques, la dernière révision de la Freebox Revolution (la r3 datant de 2014) est largement à la page de ce que propose la concurrence sur leurs box. On a donc le droit à :

1 port DSL

1 port Fibre

1 port téléphone

4 ports Ethernet « Gigabit » de 1000 Mbit/s

1 port USB Host (USB 2.0)

1 port eSata

1 sortie audio Jack

1 entrée audio Jack

1 prise 12 V

La vraie valeur ajoutée du serveur Freebox Revolution concerne la présence d’un stockage interne de 250 Go de base avec un disque dur installé au sein même de la box, dans un emplacement dédié. On a donc accès à un véritable petit NAS domestique sans avoir rien à configurer soi-même. Pour y avoir accès, il est possible d’installer l’application Freebox Files ou via l’interface administrateur sur un navigateur.

Côté réseau sans-fil, la Freebox Revolution s’est mise à jour pour intégrer une puce Wi-Fi 5 (802.11 ac) avec une compatibilité double bande 2,4 et 5 Ghz. Les anciens modèles (pré 2014) sont quant à eux restés sur une puce Wi-Fi 4 (802.11n).

Concernant les répéteurs Wi-Fi, Free n’en a pas prévu spécifiquement pour la Freebox Revolution, en revanche, il est possible de commander ceux de la Freebox Pop qui sont bien compatibles, pour 20 euros pièce. Il faut cependant savoir qu’ils sont fonctionnels seulement à partir de la Revolution r3 (avril 2014), la première à être équipée d’une carte wifi 802.11ac. Les modèles précédents de Freebox Révolution, avec uniquement la norme 802.11n, ne sont pas compatibles.

La Seule Box TV équipée d’un lecteur Blu-Ray

Le player TV de la Freebox Revolution accuse le coup des années, mais abordons tout de même la plus grande valeur ajoutée de ce décodeur et qui reste encore aujourd’hui le seul à proposer ce genre de feature : il dispose d’un lecteur Blu-ray intégré et compatible avec CD et DVD. Une particularité unique bien mise en avant par Free même si l’opérateur ne communique pas sur ses caractéristiques techniques. On sait simplement qu’il est dézoné et qu’il se limite aux Blu-Ray classiques (non 4K HDR).

Dans les autres caractéristiques, on trouve sur la façade avant un port USB (2.0) et à l’arrière, il y a un port USB (3.0), un port Sata, une prise TNT, une prise Peritel au format S-Vidéo (oui nous sommes bien en 2023), une prise HDMI 1.4, et un port Ethernet en Gigabit.

L’interface est entièrement gérée par un OS propriétaire de Free et n’a visiblement pas bougé depuis des années. On est loin d’une interface Google TV et ce n’est pas un modèle de fluidité ni de design, mais le tout s’avère étonnamment fonctionnel et Free met un point d’honneur à mettre à jour le firmware aussi souvent que possible pour améliorer l’expérience et les performances globales de son player. Et ce, depuis 13 ans maintenant !

On pourrait quand même pester sur le fait que le player soit incapable d’afficher plus qu’une image en Full HD et que la prise en charge des protocoles HDR n’est évidemment pas à l’ordre du jour.

Les applications TV des plateformes SVoD sont tout de même bien présentes comme Netflix, Prime Video ou YouTube, même si elles ne sont pas toujours à jour par rapport aux applications sur plateformes Android TV.

Pas de Wi-Fi ? Le FreePlug est votre ami

Les autres box opérateurs ont eu le temps d’évoluer techniquement sur cette partie, mais le Player TV de la Freebox Revolution, lui, n’est pas pourvu de puce Wi-Fi.

La connexion avec le boitier du serveur ne peut se faire que de façon filaire ou via l’utilisation de boitiers CPL, aussi appelés FreePlugs du côté de chez Free. Il est possible d’en connecter jusqu’à trois sur le serveur.

Interface administrateur de la Freebox Revolution

Que ce soit pour la Freebox Revolution, la Mini 4K, la Freebox Pop ou Freebox Delta, l’accès à l’interface de gestion reste la même :

Ouvrir un navigateur et rentrer l’adresse http://mafreebox.freebox.fr dans la barre de recherche

Notez que le mode invité » est ouvert par défaut lors de la première connexion. Pour se connecter, il faut définir un mot de passe avec son identifiant Free. En changeant le mot de passe, il vous sera demandé d’autoriser celui-ci directement depuis la Freebox avec la flèche de droite. La dernière version de l’interface est nommée Freebox OS 4.5.

Est-ce que la Freebox Revolution vaut toujours le coup en 2023 ?

Un succès aussi pérenne dans le temps, c’est à ce jour du jamais vu. Avec la Freebox Revolution, Free a su lancer il y a maintenant 13 ans un produit avant-gardiste et qui aura su rester compétitif techniquement malgré l’épreuve du temps. Mais, avec certes des performances suffisantes et un prix avantageux, du moins la première année, elle n’en reste pas moins une box vieillissante depuis l’arrivée de ses petites sœurs. En baisse de popularité, ce n’est pas la Freebox la plus recommandée pour celles et ceux qui recherchent une offre internet complète, du moins surtout si l’on compare à ce que Free propose du côté de la Pop et de la Delta.

En dehors de son lecteur Blu-ray/DVD et CD qu’elle est la seule à posséder, la révolution n’est plus en marche. D’autant plus que passé un an, son prix passe à 44,99 euros par mois. C’est le même tarif que la Freebox Delta, et 10 euros de plus que la Pop, ce qui n’en fait pas l’offre la plus rentable de l’opérateur.