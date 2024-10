Free est l’opérateur fibre le plus cher du marché, et ce n’est pas à cause de la Freebox Ultra

Agitateur du marché des forfaits mobiles avec ses forfaits à prix cassé et sa communication efficace, Free ne bouleverse pas autant les tarifs sur le marché des abonnements à la fibre. Bien au contraire si l’on en croit le comparateur Ariase pour qui l’opérateur est le plus onéreux du marché.

Acteur de la comparaison des box internet et des forfaits mobiles, Ariase publie tous les mois un baromètre des prix et livre son analyse sur les dernières évolutions. Cette fois-ci, il ressort que l’opérateur doté du réseau fibre le plus rapide est aussi le plus cher, avec un écart de quasiment 8 euros par mois avec l’opérateur le moins cher.

À lire aussi :

Free Family : tout comprendre au forfait familial le moins cher du marché

Les meilleures box internet du moment chez Free ADSL, Fibre Freebox Pop 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Light 24.99€ /mois 29.99€ Découvrir Fibre Freebox Ultra Essentiel 39.99€ /mois 49.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

32 €/mois en moyenne sur l’offre d’entrée de gamme

On pourrait croire que cette position, Free la doit à sa Freebox Ultra à 49,99 euros par mois la première année. En réalité, c’est sur le prix de la Freebox Révolution Light que s’est basé Ariase pour établir cette moyenne. Le comparateur a ainsi calculé le coût d’un abonnement sur 24 mois, frais d’activation et décodeur TV inclus, sur les offres d’entrée de gamme des six opérateurs. Voici ce qu’il en ressort :

RED by SFR (RED Box) = 24,53 euros par mois

Sosh (La Boîte Sosh) = 25,99 euros par mois

Bouygues Telecom (Bbox fit) = 28,49 euros par mois

SFR (SFR Fibre Starter) = 29,99 euros par mois

Orange (Just Livebox Fibre) = 30,49 euros par mois

Free (Freebox Révolution Light) = 32,03 euros par mois

Source : Free

Parce qu’il n’a pas reconduit la promotion qui permettait de profiter de la Freebox Révolution Light à 24,99 euros par mois, Free est relégué bon dernier dans le classement des prix moyens des box internet.

À l’heure actuelle, la Freebox Révolution Light et la SFR Fibre Starter sont les offres box les plus onéreuses, 29,99 euros par mois avec à peu près le même niveau de services. Mais si SFR est en moyenne moins cher, selon Ariase, c’est parce qu’il n’applique pas de frais de mise en service, contrairement chez Free où ils s’élèvent à 49 euros.

Les meilleures box internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 24.99€ /mois 2 mois offerts Découvrir Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu’à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 19.99€ /mois 32.99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu’à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet