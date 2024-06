Free lance une nouvelle offre Freebox : la moins chère du marché

Vous cherchez une nouvelle box internet à petit prix ? Free vient de lancer une offre assez intéressante pour sa Freebox Révolution Light.

L’année dernière, Free a annoncé sa Freebox Ultra, mais c’est la Freebox Révolution Light qui retient notre attention aujourd’hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que Free vient de lancer une offre plutôt cool pour cette box internet.

L’abonnement Freebox Révolution Light est proposé sur le site veepee.fr à 19,99 euros/mois pendant un an avec un engagement d’un an, puis 29,99 euros/mois. L’offre, qui inclut également le nouveau service (HBO) Max durant 1 mois ainsi que l’intégralité des services Amazon Prime pendant six mois, est disponible jusqu’au 8 juillet, à 6h du matin.

Alors, on a déjà vu cette offre à 14,99 euros/mois, mais on ne trouve plus de promo comme ça en 2024. Est-ce que ça vaut quand même le coup ?

Une offre très complète

Tout d’abord, il faut savoir que la Freebox Révolution Light est une box internet triple play qui propose une connexion en fibre, ADSL 2+ ou VDSL2 selon l’éligibilité de la ligne. C’est une très vieille box.

Mais, il faut reconnaître l’effort impressionnant de Free pour garder cette box constamment à jour. La Freebox Révolution a été lancée en 2010 et elle a bénéficié depuis de nombreuses mises à jour logicielles pour améliorer ses performances et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, elle est toujours considérée comme l’une des meilleures box du marché, grâce à son rapport qualité-prix.

Pour aller plus loin

La Freebox Révolution, une box immortelle ? Apple TV+ débarque

Avec la fibre, il est possible de profiter d’un débit maximum théorique jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant, avec équipements compatibles. La box est également compatible ADSL2+ et VDSL2.

En plus de la connexion internet, la Freebox Révolution Light propose un player TV avec plus de 230 chaînes et un service de replay, ainsi qu’un service de vidéo à la demande avec 500 films et séries en illimité (OQEE Ciné). La box dispose en outre d’un lecteur Blu-ray et des FreePlugs pour connecter vos appareils en CPL.

Côté téléphonie, la Freebox Révolution Light propose les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine et les DOM, ainsi que la portabilité gratuite de votre numéro de téléphone.

Mais alors, cette offre Freebox Révolution Light vaut-elle le coup ? Tout dépend de vos besoins en réalité. Si vous cherchez une box internet pas chère avec une connexion en fibre ou ADSL, cette offre peut être intéressante pour vous.

L’alternative de notre comparateur box Internet, c’est l’offre Bbox Fit Fibre à 19,99 euros par mois, mais vous n’aurez que 400 Mbit/s.

Cependant, il est important de noter que l’offre est soumise à un engagement d’un an et que le prix passe à 29,99 euros/mois après la première année. Il est également essentiel de vérifier votre éligibilité à la fibre avant de souscrire à l’offre.

Les meilleures box internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 19.99€ /mois 32.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 24.99€ /mois 1 mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet