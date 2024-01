Freebox Revolution Light : Free retourne discrètement enfin à son prix « mythique »

Free a revu l'ensemble de son catalogue Freebox à l'occasion de la présentation de la Freebox Ultra. Loin de sa box premium, l'opérateur persiste avec la Freebox Révolution vieille de 13 ans. Et on peut lui donner raison.

Indémodable, intuable, la Freebox Révolution siège dans le catalogue de Free depuis son lancement en décembre 2010. Peu de marques dans la tech peuvent dire qu’elle proposent en 2024 un appareil vieux de 13 ans dans leur catalogue sans flancher. Sans doute un grand symbole de l’avance que pouvait avoir la Freebox Révolution en son temps.

En 2024, Free lance sa Freebox Ultra et met le paquet sur les services inclus dans l’abonnement. Pour qui aurait un usage plus modeste de sa connexion et l’envie d’une connexion à plus petit prix, la Freebox Révolution se rafraichit pour devenir la Freebox Révolution Light. Au programme : un prix intéressant et sans surprise.

Le retour du 29,99 euros par mois

Historiquement, Free avait fait fort avec sa Freebox à 29,99 euros par mois. De façon un peu ironique, c’est la Freebox Révolution qui avait mis en son temps fin à cette pratique en faisant passer en option le dégroupage à 6,99 euros par mois. Puis Free a annoncé la Freebox Delta et la Freebox Ultra en faisant grimper toujours un peu plus le prix mensuel et s’éloigner de cette barre symbolique des 30 euros par mois tout compris.

Avec la Freebox Révolution Light, Free retourne à cette pratique tarifaire sans aucun astérisque. La Freebox Révolution Light c’est 29,99 euros par mois sans engagement, sans prix qui augmente au bout de 12 mois, sans options qui finissent par disparaitre.

L’offre Freebox Révolution en 2024

À quoi on a le droit en 2024 avec une Freebox Révolution ? Voici l’offre dans ses grandes lignes.

Accès Internet jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et 600 Mbit/s en débit montant

Freebox Server avec 250 Go de stockage sur disque dur

Appels illimités vers les fixes

Freebox TV (230 chaînes), OQEE Ciné, Free Ligue 1

Boitier Freebox Révolution TV avec lecteur Blu-Ray

Notez que les appels illimités vers les mobiles sont en option à 2,99 euros par mois.

Les frais de mise en service et de résiliations sont aussi toujours là : 49 euros à l’arrivée et 49 euros au départ. Heureusement, il est toujours possible de se faire rembourser les frais de résiliation de l’ancien opérateur jusqu’à 100 euros.

Faut-il craquer ?

Certes l’offre Freebox Révolution n’a plus du tout les atours de la nouveauté. Il s’agit de boitiers sur le marché depuis plus de 10 ans avec ce que cela implique d’encombrement et de consommation électrique. On est très loin du design ultra léché de la Freebox Pop ou de la Freebox Ultra.

Pour autant, cette offre a l’attrait de la simplicité. Si vous cherchez une bonne connexion à internet, en particulier si vous êtes éligible à la fibre, c’est peut-être l’offre qu’il vous faut pour accéder à Internet sans vous préoccuper de votre facture ou changer tous les ans d’opérateur.

Jusqu’à présent, l’offre Freebox Révolution était proposée à 19,99 euros par mois pendant 12 mois, puis à 39,99 euros par mois. Cette simplification de l’offre est la bienvenue et permet une certaine tranquillité d’esprit. Me voilà convaincu pour ma part.