Face à la Pure Fibre de Bouygues, la réponse timide de Free : une offre triple play sans révolution

La semaine dernière, Bouygues a bousculé le marché des forfaits internet avec une offre qui revient aux fondamentaux : un forfait internet avec seulement internet. Bon gré mal gré, Free a tenté de riposter avec une offre que nous connaissons que trop bien.

Face à l’offre B&YOU Pure Fibre et dans un marché saturé d’offres triple play et ayant besoin de renouveau, Free a dégainé… une offre triple play. Mais à 23,99 euros par mois la première année, il s’agit actuellement de l’offre triple play la moins chère du marché alors que Free était pointé il n’y a pas si longtemps comme étant l’opérateur fibre le plus cher. Cela reste toutefois moins intéressant que l’offre Veepee de la semaine dernière à 19,99 euros par mois la première année.

Une offre qui ne répond pas aux besoins du marché

Cette riposte face à la Pure Fibre de Bouygues est en réalité une promotion sur la formule Freebox Révolution Light. Auparavant à 29,99 euros par mois sans engagement, l’abonnement d’entrée de gamme de Free est actuellement à 23,99 euros pendant 12 mois puis à 29,99 euros, toujours sans engagement. Aucune évolution au niveau des débits, de l’offre TV ou ailleurs n’est à signaler. Nous sommes toujours sur du 1 Gb/s en téléchargement et du 600 Mb/s en envoi avec le Wi-Fi 5 bi-bande.

Quand un concurrent comme Bouygues vient bousculer la routine du marché, on s’attend à une réponse à la hauteur. En France, nous sommes habitués aux offres triple play depuis le début des années 2000 (c’est d’ailleurs Free qui a lancé le premier forfait de ce genre), mais force est de constater que notre façon de consommer internet, les chaînes TV et la téléphonie évolue.

Aujourd’hui, nous sommes seulement 16 % à faire usage de la téléphonie fixe, la téléphonie mobile étant devenue la norme, et 22 % à ne pas utiliser le décodeur TV de son offre triple play. Entre les plateformes de SVoD, les Smart TV déjà équipés en applications et les boîtiers multimédias/clés HDMI, notre manière de regarder la télé a radicalement évolué. Ces évolutions, les opérateurs ont intérêt à les prendre en considération lorsqu’ils proposeront de nouvelles offres.

