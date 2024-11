Ce FAI propose enfin une offre internet nu sans box TV : c’est ce que l’on attendait depuis longtemps

Souvenez-vous de l’époque où internet, c’était juste… internet. Bouygues Telecom renoue avec cette simplicité perdue en lançant une offre qui fait table rase des services superflus.

Le marché est saturé d’offres triple-play et de services additionnels, Bouygues Telecom ose enfin le pari de la simplicité. Avec le lancement de B&YOU Pure fibre, l’opérateur renoue avec l’essence même du métier de FAI : fournir une connexion internet performante, point final.

Le retour aux fondamentaux

Depuis des années, les opérateurs nous ont habitués à des offres toujours plus garnies : TV, téléphone fixe, services de streaming… Des options que beaucoup d’utilisateurs payent sans réellement en avoir l’utilité. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 22 % des foyers fibrés n’utilisent pas leur décodeur TV, et seulement 16 % de la population utilise encore quotidiennement un téléphone fixe.

L’offre B&YOU Pure fibre répond à cette réalité avec une proposition radicale : uniquement de l’internet, mais de l’excellent internet. À 23,99 € par mois, sans engagement et sans augmentation après un an, cette offre marque un tournant dans l’approche commerciale des télécoms français. Pour 29,99 euros par mois, on peut ajouter une box TV, mais on perd l’essence même de l’offre.

Performance et technologie : le vrai plus

Là où l’offre se démarque, c’est sur ses performances techniques. Avec des débits pouvant atteindre 8 Gbps en download et 1 Gbps en upload, associés à une box WiFi 6E, B&YOU Pure fibre place la barre très haut. Ces caractéristiques techniques répondent aux usages modernes. On prend les services que l’on veut à côté.

Cependant, une question reste en suspens : pourquoi ne pas aller jusqu’au bout de la démarche en permettant aux utilisateurs d’utiliser leur propre routeur ? Cette pratique, bientôt courante en Belgique, en Allemagne, en Italie ou encore au Pays-Bas, représenterait une véritable révolution dans l’approche client.

Notez que certains opérateurs en France sont déjà plus laxistes que d’autres quand il s’agit de troquer sa box pour un routeur alternatif.

C’est notamment le cas de Bouygues Telecom qui permet de débrancher la BBox au profit d’un modem alternatif simplement en configurant un paramètre (VLAN). Les choses sont plus difficiles chez Orange et SFR.

Quant à Free, il est recommandé de laisser la Freebox connectée en mode bridge tant le travail de remplacement est complexe.