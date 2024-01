Freebox Ultra : voici la Freebox V9, avec un débit montant hallucinant

« La Freebox la plus puissante jamais créée ». Voici la Freebox Ultra et ses différentes offres.

On l’attendait, la voilà ! La Freebox V9 s’appelle donc la Freebox Ultra. On fait le point sur les nouveautés.

La Freebox la plus puissante jamais créée

Une Freebox, c’est un routeur, on s’attend donc à une bonne performance internet lorsqu’on adopte une nouvelle box. Avec cette Freebox Ultra, 100 % fibre (adieu l’ADSL), Free place la barre très haut sur ce point. Certes, le débit descendant ne change pas (8 Gbps), mais le débit montant passe lui aussi à 8 Gbps (contre 700 Mbps actuellement). C’est la seule offre actuellement disponible à proposer un tel débit en upload.

Mais quelle est la limite de cette offre 10G ? Selon Free, elle est disponible sur l’ensemble du territoire et concerne donc 35 millions de foyers.

Pour en profiter, vous pouvez bien évidemment passer par un réseau cablé grâce à ses quatre ports Ethernet 2,5G, mais aussi à l’aide d’un second port SFP dédié au réseau local. Et bien sûr, pour celles et ceux qui préfèrent le sans-fil, la Freebox Ultra inclus le meilleur Wi-Fi disponible, le Wi-Fi 7 (6 Gbps).

Couplé au nouveau répéteur mesh (également compatible Wi-Fi 7) reprenant le design actuel, la Freebox peut donc couvrir une large surface.

Enfin, notons la présence d’un emplacement NVMe pour ajouter un SSD interne à la box.

Une Freebox Ultra écoresponsable

Impossible de lancer un produit tech en 2024 sans parler du volet écologique. Outre sa création écoresponsable, pensée pour une réparation facile (pas de colle par exemple), la Freebox Ultra intègre des options bien pensées.

En temps normal, la Freebox Ultra consomme autant que la Freebox Pop (9,9 W). Et pour réduire la consommation, un mode Éco Wi-Fi permet de déconnecter automatiquement les bandes inutilisées. Enfin, l’option Veille Totale (automatiquement synchronisé sur les répéteurs) permet une économie d’énergie de 95 % et peut se programmer lorsque vous n’avez pas besoin de votre réseau (la nuit par exemple).

Son bouton marche/arrêt permet par ailleurs de couper complètement la Freebox Ultra lorsque vous partez de chez vous.

Précisons que le boitier TV n’est pas obligatoire et peut être commandé ultérieurement.

Du contenu à gogo

Dans l’offre Freebox Ultra, on retrouve tout le contenu déjà présent dans la Delta : Oqee, la TV, 280 chaînes, Free Ligue 1, Netflix, Prime Video… L’offre ajoute aussi quelques nouveautés : Universal+, Disney+ et la chaine Canal+, une première.

Le prix de la Freebox Ultra

« Qui a les moyens de payer 141,92 euros par mois ? » a interrogé Xavier Niel en additionnant le prix de tous les services TV cités ci-dessus et le prix moyen d’un forfait fibre. L’offre Freebox Ultra coûtera donc 49,99 euros par mois pendant un an, puis 59,99 euros ensuite.

Quant à celles et ceux qui ne veulent pas les services de streaming, Free propose également la Freebox Ultra Essentiel à 39,99 euros par mois pendant un an, puis 49,99 euros. Toutes ces offres seront disponibles dès aujourd’hui (30 janvier) à 14 heures.

Enfin, Free intègre quatre forfaits téléphoniques remisés à 9,99 euros par mois pendant un an, puis 15,99 euros par mois au lieu de 19,99 euros.