Freebox Ultra : voici les options de la box pour réduire votre facture d’électricité

La Freebox Ultra embarque deux options visant à réduire votre consommation énergétique (et votre facture d'électricité). Voici donc ce qu'il fauit savoir sur les modes veille totale et éco Wi-Fi.

Dites bonjour à la Freebox Ultra ! C’est le nom commercial de la Freebox V9 tant attendue. Au programme, Wi-Fi 7 et un débit symétrique impressionnant de 8 Gb/s. Iliad et son patron Xavier Niel semblent nourrir de grandes ambitions pour ce nouveau produit, d’où son nom « Ultra ».

Un nom qui veut représenter les performances et la simplicité d’usage de cette box. Mais aussi ses optimisations énergétiques. Justement, deux options ont été présentées par le fournisseur d’accès pour que vous puissiez maîtriser votre consommation et ainsi réduire l’impact sur votre facture d’électricité. Voici donc le mode veille totale et le mode éco Wi-Fi.

Le mode veille totale de la Freebox Ultra

D’après Free, « vous réalisez plus de 90 % d’économies d’énergie » lorsque vous activez le mode veille totale de la Freebox Ultra. Cette dernière ne consomme en effet plus rien quand elle bascule dans cet état. À un autre moment de la conférence de présentation, la marque évoque même des économies allant jusqu’à 95 %.

Les répéteurs se synchronisent automatiquement et passe aussi en veille totale quand le mode est activé sur la box. Pour activer ou planifier cette option, il suffit de passer par l’application Freebox Connect dédiée à la gestion de votre connexion à la maison.

L’idée avancée par Free est donc d’activer la veille totale la nuit ou lorsque vous n’êtes pas chez vous pendant la journée par exemple. En rentrant, vous pouvez réactiver rapidement la Freebox Ultra. Pour les absences prolongées et « pour aller plus loin » l’entreprise recommande tout simplement d’éteindre la box.

Le mode éco Wi-Fi de la Freebox Ultra

Avec le mode éco Wi-Fi, la Freebox Ultra promet « d’adapter toute seule les performances de votre Wi-Fi en fonction de vos appareils pour consommer juste ce qu’il faut ». Dans les faits, la box va couper une de ses bandes Wi-Fi si celle-ci n’est pas jugée utile.

Pour le dire autrement, au lieu de toujours envoyer tout ce qu’elle peut en termes de connexion Wi-Fi, la Freebox Ultra va automatiquement procéder à quelques ajustements intelligents. Ainsi, elle ne tourne pas à pleine puissance tout en s’assurant que vos appareils puissent avoir la connexion dont ils ont besoin.

Dans un des visuels diffusés par la marque, on peut voir que la consommation de la Freebox Ultra est annoncée à 9,9 W lorsqu’elle fonctionne avec deux bandes au lieu de quatre dans le cadre de ce mode éco Wi-Fi.

Là encore, l’application Freebox Connect sera votre centre de contrôle.

Free promet d’être écoresponsable

Ces deux options pensées pour limiter la consommation énergétique de la Freebox Ultra s’inscrivent dans un ensemble de mesures se voulant écoresponsable. C’est l’une des grandes thématiques mises en avant lors de la présentation de ce produit.

Free met notamment en avant le fait que ses Freebox sont conçues en interne et que, de cette manière, il peut avoir une vraie maîtrise sur le procédé de fabrication. La filiale d’Iliad promet ainsi une durée de vie minimale de 10 ans pour la Freebox Ultra et des réparations et remises à neuf simplifiées.

L’entreprise évoque notamment des matériaux facilement réparables et des techniques d’assemblage « appropriées » sans collage des pièces pour ne pas rendre la tâche plus ardue.

