Box Internet 8 Gb/s : le comparatif Free Freebox Ultra vs Bouygues Bbox WiFi 7 vs Orange Livebox Max Fibre vs SFR Box 8X

Huit gigabits par seconde ! Les quatre grands fournisseurs d’accès français ont des box internet surpuissantes. Entre la Freebox Ultra, la SFR Box 8X, la Bbox WiFi 7 et la Livebox Max, le match des box nouvelle génération promet d’être explosif. Mais au-delà des chiffres qui donnent le tournis, comment comparer ces trois offres ? On vous file un coup de main.

La course aux débits atteint de nouveaux sommets avec l’arrivée des box internet promettant 8 Gb/s en débit descendant et montant en fibre optique. Actuellement, trois fournisseurs d’accès offrent de telles performances, Orange, SFR et Free ont été rejoints par Bouygues Telecom en ce début d’année 2025.

SFR Box 8X Fiche technique Il n’y a pas d’offres pour le moment

Free, Bouygues et Orange se livrent donc une bataille technologique, mais que valent réellement ces offres ultra haut débit ? Voici un gros comparatif.

D’ailleurs, vous pouvez aussi jouer avec notre comparateur ADSL/Fibre optique, pour trouver l’offre qui vous correspond le plus.

Les meilleures box internet Fibre B&You Pure fibre Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 23.99€ /mois 39€ offerts Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu’à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Tableau récapitulatif

Commençons par un tableau récapitulatif, car la difficulté de telles offres est de tout vérifier : les débits proposés, les caractéristiques techniques de la box, l’offre de services… et même les options tierces, comme les répéteurs inclus.

Ici, ce sont des offres très complètes, forcément onéreuses, mais avec beaucoup de services.

Caractéristiques Freebox Ultra Bbox WiFi 7 Livebox Max SFR Box 8X Débit max descendant 8 Gb/s 8 Gb/s 8 Gb/s 8 Gb/s Débit max montant 8 Gb/s 8 Gb/s 8 Gb/s 8 Gb/s WiFi WiFi 7 WiFi 7 WiFi 6E WiFi 6 Ports Ethernet 4 ports 2.5 Gb/s + 1 port 10G (SFP+) 2 ports 1 Gb/s + 1 port 10G natif 4 ports 1 Gb/s + 1 port 10G natif 2 ports 1 Gb/s + 1 port 10G (module) Répéteurs inclus Jusqu’à 4 répéteurs WiFi 7 Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 7 Jusqu’à 3 répéteurs WiFi 6 Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6 Chaînes TV 280+ chaînes 180+ chaînes 200+ chaînes 200+ chaînes Services streaming Netflix, Disney+, Prime Video, Canal+, Universal+ Prime Video, Universal+ (12 mois) Remise -5€/plateforme Netflix, Disney+, Prime (9 mois puis payant) Prix 1ʳᵉ année 49,99€/mois 44,99€/mois 34,99€/mois (6 mois) puis 57,99€ 44,99€/mois Prix après 1 an 59,99€/mois 51,99€/mois 57,99€/mois 44,99€ + options streaming Engagement Sans engagement 12 mois 12 mois Sans engagement Coût sur 24 mois 1 319,76€ 1 163,76€ 1 275,76€ 1079,76€ + options streaming (~432€)

Les box

En France, pour le moment, il est compliqué de détacher l’offre du matériel. Ce n’est pas impossible, mais ce n’est pas aussi silmple que dans d’autres pays. Il est donc important de s’intéresser au matériel des offres, car toutes les box ne sont pas valent pas.

On a donc la Freebox Ultra, la Bbox WiFi 7 et la Livebox 7.

Caractéristiques Techniques Freebox Ultra Bbox WiFi 7 Livebox 7 SFR Box 8X Processeur Quad-Core 2.2 GHz Non communiqué Non communiqué Non communiqué Standards WiFi WiFi 7 (802.11be) WiFi 7 (802.11be) WiFi 6E (802.11ax) WiFi 6 (802.11ax) Bandes de fréquence 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz Antennes 4×4 MU-MIMO par bande 4×4 sur 5/6 GHz, 2×2 sur 2.4 GHz 4×4 MU-MIMO 4×4 MU-MIMO Largeur de canal 320 MHz 320 MHz 160 MHz 160 MHz Support QAM 4K QAM 4K QAM 1024 QAM 1024 QAM Multi-Link Operation Prévu (non actif) Actif Non supporté Non supporté Ports Ethernet 4x 2.5 Gb/s + 1x 10G (SFP+) 2x 1 Gb/s + 1x 10G (RJ45) 4x 1 Gb/s + 1x 10G (RJ45) 2x 1 Gb/s + 1x 10G (module) Ports USB USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 Stockage Slot NVMe Non Non Non Écran Oui Tactile couleur LCD basse consommation Écran LED Consommation 9.9W (mode Eco) Non communiqué 8W en veille réseau Non communiqué Répéteurs inclus 4 répéteurs WiFi 7 2 répéteurs WiFi 7 3 répéteurs WiFi 6 2 répéteurs WiFi 6 Débit max théorique 8 Gb/s symétrique 8 Gb/s symétrique 8 Gb/s symétrique 8 Gb/s symétrique Dimensions Format horizontal Format vertical Format vertical Format vertical Mode Bridge Oui Oui Oui Oui Link Aggregation Oui Oui Oui Oui DDNS intégré Oui Non communiqué Non Oui VPN intégré Oui Non Non Non Backup 4G Oui (Pocket WiFi) Oui (intégré) Oui (Airbox) Oui (Box 4G) Certification WiFi 7 WiFi 7 (Wi-Fi Alliance) Footprint Progress WiFi 6 certified Mode veille Veille totale + Eco WiFi Mode éco Veille profonde Mode éco Connectivité max 100 appareils Non communiqué Non communiqué Non communiqué Refroidissement Actif Passif (sans ventilateur) Actif Non communiqué

Si les quatre opérateurs annoncent fièrement des débits théoriques de 8 Gb/s, en téléchargement descendant et montant, la réalité est plus nuancée.

Free et Bouygues Telecom proposent le Wi-Fi 7 (avec la bande 6 GHz), pendant qu’Orange reste sur du Wi-Fi 6E (aussi avec la bande 6 GHz). SFR ne propose « que » du Wi-Fi 6, sans la bande 6 GHz.

Cette différence technologique pourrait sembler mineure, mais elle impacte directement les performances réelles : le Wi-Fi 7 promet des débits jusqu’à deux fois supérieurs au Wi-Fi 6E et une meilleure gestion des appareils connectés. En tout cas, en thoérie.

La connectique est également intéressante à étudier : la Freebox Ultra propose quatre ports 2,5 Gb/s, ainsi qu’un port 10 Gb/s en SFP+ quand la Bbox WiFi 7 se contente de deux ports 1 Gb/s et d’un RJ45 en 10 Gb/s.

La Livebox 7 propose 4 ports à 1 Gb/s et 1 port à 10 Gb/s. Ce détail technique peut faire une réelle différence si vous voulez profiter du débit maximum proposé.

Quant à la SFR Box 8X, elle offre un port SFP pour proposer les 10 Gb/s, puisque les 4 ports Ethernet de la box ne délivrent que du 1 Gb/s.

Pour aller plus loin

Comment exploiter les 8 Gbit/s symétriques de la Freebox Ultra

Par exemple, Free nécessite de passer par du matériel spécifique SFP+, assez peu habituel pour le grand public. Il faudra donc des adaptateurs ou des switch adaptés.

Livebox 7

Les répéteurs inclus

Free, avec sa Freebox Ultra, propose jusqu’à 4 répéteurs WiFi 7, de quoi arroser généreusement les grandes maisons. Par contre, ces répéteurs n’ont pas la prise en charge de la bande 6 GHz, ils ont également uniquement un port 1 Gb/s.

Freebox Ultra

Bouygues joue la carte de la précision avec la Bbox : 2 répéteurs WiFi 7 sont fournis, mais seulement après un diagnostic qui confirme leur utilité.

Bbox WiFi 7

Orange se place entre les deux en proposant 3 répéteurs pour sa Livebox Max, même s’ils ne sont « que » WiFi 6.

SFR propose « jusqu’à 2 répéteurs Smart WiFi », qui sont disponibles gratuitement sur demande depuis l’Espace Client après la mise en service de la box. Ils sont WiFi 6 (comme la box).

Opérateur Nombre de répéteurs Standard WiFi Conditions Free Jusqu’à 4 WiFi 7 Sur demande Bouygues Jusqu’à 2 WiFi 7 Après diagnostic Orange Jusqu’à 3 WiFi 6 Sur demande SFR Jusqu’à 2 WiFi 6 Sur demande

Point sympa : tous ces petits boîtiers s’installent quasi automatiquement, il suffit de les brancher et l’app mobile fait le reste.

L’offre de services

Au-delà de la pure performance technique, c’est sur les services que se joue la véritable différenciation. Free propose une très grosse offre de streaming incluant Netflix, Disney+, Prime Video et même Canal+ en live.

Bouygues répond avec une proposition plus modeste (Prime Video et Universal+ inclus pendant un an), tandis qu’Orange opte pour une approche différente avec des remises de 5 euros/mois sur les abonnements streaming.

La SFR Box 8X propose une offre de streaming alléchante au premier abord avec Netflix, Disney+ et Amazon Prime inclus, mais gare au piège des 9 mois : au-delà, comptez près de 18€ de supplément mensuel pour conserver ces services.

Les différences se creusent également sur l’offre TV : Free domine avec plus de 280 chaînes (et l’application Oqee TV), suivi par Orange (200+) et Bouygues (180+). Pour SFR, le bouquet TV intègre 200 chaînes. La qualité des décodeurs TV est comparable, tous proposant la 4K HDR.

Le Multi TV est inclus d’office chez les opérateurs. Vérifiez d’ailleurs la compatibilité de l’app proposée avec votre téléviseur, cela vous permettra de bénéficier des chaînes sans passer obligatoirement par la box TV.

Les tarifs et la conclusion

Maintenant, amusons-nous à l’analyse des coûts sur la durée. Cela va nous réserver quelques surprises.

Parmi les trois offres très haut débit, la Bbox WiFi 7 tire son épingle du jeu en se positionnant comme la plus économique. Sur trois ans, elle permet d’économiser plus de 250 € par rapport à la Freebox Ultra, avec une facture totale de 1787 €. Un argument de poids pour les budgets maîtrisés.

De son côté, Orange joue la carte de la séduction immédiate avec sa Livebox Max. Son prix d’appel de 34,99 € pendant six mois fait envie, mais attention au changement de tarif ! Le passage à 57,99 € mensuels la place finalement en position intermédiaire sur la durée.

Quant à la Freebox Ultra, elle assume son positionnement premium avec un ticket d’entrée plus élevé. Mais ne nous arrêtons pas aux 2039 € sur 36 mois : l’offre inclut un package de services streaming impressionnant.

Netflix, Disney+, Canal+ en live et autres plateformes sont inclus sans limite de durée, cela fait une trentaine d’euros mensuels de services. De quoi relativiser l’investissement pour les amateurs de séries et de cinéma ! Par contre, Free a une offre Ultra Essential à 10 euros moins, sans la SVoD.

L’offre SFR Box 8X joue sur une stratégie tarifaire maligne mais trompeuse. Avec un prix affiché de 44,99 €/mois sans engagement, elle semble très compétitive au premier abord. Les frais d’activation sont même offerts ! Mais le véritable coût se révèle après 9 mois, lorsque les services de streaming deviennent payants. Netflix (5,99€), Disney+ (5,99€) et Prime (6,99€) font grimper la facture d’environ 18€ par mois.

Sur 24 mois, ce qui semblait être l’offre la plus économique à 1079,76€ devient en réalité l’une des plus chères avec près de 1350€ une fois les options ajoutées. Un prix qui la place finalement au niveau de la Freebox Ultra, mais avec des prestations techniquement inférieures (WiFi 6 vs WiFi 7).

Tarifs et coûts Freebox Ultra Freebox Ultra Essentiel Bbox WiFi 7 Livebox Max SFR Box 8X Prix mensuel 1ère année 49,99€/mois 39,99€/mois 44,99€/mois 34,99€/mois (6 mois) puis 57,99€ 44,99€/mois Prix mensuel après 59,99€/mois 49,99€/mois 51,99€/mois 57,99€/mois 44,99€ + options (~18€) Frais d’activation 49€ 49€ 48€ 40€ Offerts Frais de résiliation 59€ 59€ 59€ 49€ 49€ Engagement Sans Sans 12 mois 12 mois Sans Coût minimum engagement 49,99€ + 49€ 39,99€ + 49€ 587,88€ 557,88€ 44,99€ Coût sur 12 mois 648,88€ 528,88€ 587,88€ 597,88€ 539,88€ Coût sur 24 mois 1 319,76€ 1 079,76€ 1 163,76€ 1 275,76€ 1079,76€ + options (~270€) Coût sur 36 mois 2 039,64€ 1 679,64€ 1 787,64€ 1 953,64€ 1619,64€ + options (~486€)

Vous vous êtes décidés ? Attention, tout n’est pas fait. Il faut désormais vérifier si votre logement est éligible. Pour cela, le mieux est de se rendre sur le site de chaque opérateur et de rentrer votre adresse postale manuellement. Pourquoi ? Tous les clients ne sont pas encore éligibles fibre XGS-PON (chez Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free) ou 10G-EPON (chez Free). Ce qui est nécessaire pour obtenir les 8 Gb/s symétrique.

Bouygues Telecom Bbox WiFi 7 Fiche technique Il n’y a pas d’offres pour le moment

SFR Box 8X Fiche technique Il n’y a pas d’offres pour le moment

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.