SFR Box 8X : Free n’est plus seul à proposer de la fibre à 8 Gb/s

SFR compte lancer une nouvelle box internet fibre permettant d'atteindre un débit descendant de 8 Gb/s, rejoignant ainsi Free.

« SFR lancera mardi 8 février la Box 8X, évolution de sa Box 8 sortie en 2019 », rapporte Numerama. Une évolution qui pourrait sembler à première vue minimum au vu du changement de nom et du design, mais qui est en réalité une grande avancée technique permettant à ses clients de se préparer pour l’avenir.

SFR se mesure enfin à Free dans la course aux Gigabits

Si le nom n’évolue presque pas, c’est surtout parce que la SFR Box 8X ressemble à s’y méprendre à celle qu’elle vient remplacer. Il faut la retourner pour trouver la principale différence aussi esthétique que fonctionnelle : la présence de 4 ports Ethernet au lieu de 2.

La particularité de cette box est donc à chercher dans ses entrailles et sa technologie de gestion de l’architecture réseau XGS-PON lui permettant d’atteindre les 8 Gb/s descendant, égalant ainsi la Freebox Delta. Contrairement au 10G-EPON de Free, cette technologie lui permettrait théoriquement de proposer la même vitesse en débit montant, mais cette box est pour l’heure limitée à 1 Gb/s en débit montant (contre 700 Mb/s pour la Freebox Delta). Mais la technologie est là et permettra à SFR de faire évoluer son offre avec le temps sans avoir à changer la box de tous ses abonnés.

Ce sont néanmoins des débits théoriques maximums et partagés, bien loin de ce que la majorité des clients utiliseront réellement. Et pour cause, puisque les 4 ports Ethernet de la box ne délivrent que du 1 Gb/s. On retrouve néanmoins également un port SFP (SFP+ ?) permettant d’y brancher un adaptateur (offert sur demande selon Numerama), prodiguant du 10 Gb/s à une machine compatible qui y serait reliée.

Le Wifi 6 à la rescousse

Quatre ports Ethernet à 1 Gb/s… inutile de sortir de Math Spé pour comprendre que les 8 Gb/s ne seront pas atteints comme cela. Heureusement, il est possible de connecter bien d’autres appareils à la SFR Box 8X grâce au WiFi 6 (déjà présent sur la Box 8). Pour l’heure, seuls SFR et Bouygues Telecom le proposent, Orange et Free étant restés au WiFi 5 sur leurs offres grand public. Pratique notamment si vous avez de nombreux appareils connectés en simultané dans les environs (non seulement sur votre réseau local, mais aussi celui de vos voisins proches qui peuvent créer des interférences). Le WiFi 6E en revanche n’est pas encore disponible.

De son côté, le décodeur TV reste identique à ce qui se faisait jusque là avec la SFR Box 8.

Prix et date de sortie de la SFR Box 8

Selon les informations de Numerama, la SFR Box 8X sera disponible le mardi 8 février 2022. Comptez comme pour la Box 8 un prix de 55 à 60 euros par mois avec une offre fibre Power, sous réserve d’éligibilité avec la fibre XGS-PON. En cas de non-éligibilité, c’est la Box 8 (de 2019) qui sera alors proposée.

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre Dernier jour ! Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 23€ Découvrir Fibre Bbox must Fibre Bbox must Fibre 3 semaines Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 22,99€ 39,99€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations Pendant 12 mois 18€ 38€ Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.