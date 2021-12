Le Wi-Fi 6E est utilisable en France : comment ça marche ? Quel intérêt ? Quels appareils compatibles ?

On peut officiellement exploiter le Wi-Fi 6E en France. Profitons-en pour faire un point sur cette technologie : comment ça marche ? Quel intérêt ? Quels appareils compatibles ?

Comme l’explique NextInpact, la décision sur l’usage de la bande des 6 GHz pour le Wi-Fi 6E en France a été publiée au Journal officiel. Cela signifie que cette bande de fréquences entre 5945 et 6425 MHz va pouvoir être exploitable en France.

Nous en parlions en janvier 2020, il y a bientôt 2 ans. Il y a toujours un délai d’attente entre les annonces de la Wi-Fi Alliance et l’exploitation de ces nouvelles technologies. Étant donné que ces technologies exploitent le spectre électromagnétique, plusieurs entités doivent valider leur utilisation.

Pour le Wi-Fi 6E, c’est la Commission européenne qui a harmonisé les fréquences. Le Wi-Fi 6E n’utilise pas les mêmes bandes de fréquences en Union européenne (5 945 à 6 425 MHz, soit 480 MHz de longueur d’ondes) et aux États-Unis (5 945 à 7 125 MHz, soit 1 200 MHz). L’Arcep a pris le relai de la Commission européenne, avec un projet de décision qui a ensuite été promulgué.

Le Wi-Fi 6E, c’est quoi ?

Le WiFi 6E est la nouvelle génération de connexions Wi-Fi, une évolution du WiFi 6 homologué en 2019 et qui a commencé à être implémenté en 2020.

Comme vous pouvez le voir, il n’a pas été appelé Wi-Fi 7, mais une lettre a été ajoutée après le 6, ce qui signifie qu’il s’agit d’une légère évolution, bien qu’il apporte une vitesse plus élevée pour les appareils compatibles.

Le principal changement est que la bande 6 GHz est ajoutée au Wi-Fi 6. C’est pourquoi parfois vous pouvez voir l’appellation Wi-Fi 6 GHz.

Qu’est-ce que ça change ?

D’un point de vue technique, comme nous vous l’avons dit, le principal changement est que 480 MHz de plus (1,2 GHz aux US) sont ajoutés au spectre disponible. Le Wi-Fi 6E en Europe est donc plus limité que celui utilisé dans d’autres régions du monde.

On obtient donc 6 canaux supplémentaires de 80 MHz, ou 3 canaux de 160 MHz selon la façon dont le routeur gère votre connexion. Le premier intérêt de cette technologie est donc d’éviter les encombrements, particulièrement dans les zones très denses.

De plus, grâce à la disponibilité d’un plus grand nombre de canaux dans les bandes les plus propices à la transmission de grandes quantités de données, ce Wi-Fi 6E offrira une vitesse de pointe plus élevée, avec une augmentation théorique de 30 %.

Et enfin, de nouvelles méthodes de multiplexage sont également utilisées, ce qui améliore les modes de distribution des signaux avec des technologies telles que MU-MIMO, qui permet d’envoyer des informations à plusieurs clients simultanément, ou OFDMA, qui améliore en permettant de diviser une transmission sur différentes fréquences dans le même canal. Ce qui est obtenu avec cela, au final, c’est que la connexion Wi-Fi est plus polyvalente et peut être mieux utilisée.

Mon appareil est-il compatible ?

Si votre appareil est compatible Wi-Fi 6, il n’est pas forcément Wi-Fi 6E. En fait, la plupart des appareils ne sont pas Wi-Fi 6E. Dans le monde des ordinateurs portables, nous en avons eu très peu compatibles en main cette année, excepté le Razer Blade 15 Advanced par exemple.

Du côté des smartphones, certains smartphones équipés d’une puce Snapdragon 888 sont compatibles Wi-Fi 6E. Mais attention, ce ne sont pas tous les smartphones, car il faut ensuite implémenter les antennes compatibles. Parmi les produits qui sont compatibles, il y a le Samsung Galaxy S21 Ultra, le Xiaomi Mi 11, l’Asus ROG Phone 5, le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Galaxy Z Fold 3 ou encore l’Asus Zenfone 8.

Même constat pour les routeurs, très peu sont Wi-Fi 6E. Netgear, par exemple, a présenté ses premiers routeurs Wi-Fi 6E en octobre. Il s’agit des Orbi RBKE963.

Ces routeurs sont vendus très cher, le pack de deux routeurs est à 1300 euros pour vous donner une idée des tarifs. Le Wi-Fi 6E sera surtout utile dans les open-spaces d’entreprise ou dans des zones très denses comme un centre commercial ou un stade.

Pour votre ordinateur fixe ou portable existant, il est relativement facile de le rendre compatible avec le Wi-Fi 6E. Cette carte réseau PCI-E est compatible, elle apporte également le Bluetooth 5.2. Sur un ordinateur portable, vous avez la possibilité d’ajouter cette petite carte qui fonctionne via l’interface M.2.

