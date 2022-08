Test de l’Asus ROG Phone 6 Pro (2022) : le jeu vidéo mobile a son réceptacle

Pas forcément le smartphone le plus pratique au quotidien, le ROG Phone 6 Pro a d'autres atouts dans sa manche. C'est ce que nous allons voir après un test de trois semaines.

Après un ROG Phone 5 en 2021, place au ROG Phone 6. Nous avons testé la variante Pro qui offre quelques fonctions en plus, dont l’écran PMOLED à l’arrière. Le fabricant taïwanais persiste dans cette catégorie de niche, celle des gamers mobiles.

Caractéristiques du ROG Phone 6 Pro

Comme vous vous en doutez, Asus ne lésine pas sur les moyens sur ce produit. Jusqu’à 18 Go de RAM (pour le ROG Phone 6 Pro, un maximum de 16 pour le 6), le SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, et beaucoup d’espace de stockage pour les jeux. Tout cela est emballé dans un appareil extrêmement grand, avec un écran AMOLED de 6,78 pouces fourni par Samsung.

Modèle Asus ROG Phone 6 Pro Version de l'OS Android 12 Interface constructeur ROG Gaming Taille d'écran 6.78 pouces Définition 2448 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp Technologie AMOLED SoC Snapdragon 8+ Gen 1 Puce Graphique (GPU) Adreno 730 Mémoire vive (RAM) 18 Go Mémoire interne (flash) 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 12 Mpx Enregistrement vidéo 8K @24 fps Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 6000 mAh Dimensions 77 x 239 x 10,3 mm Poids 239 grammes Couleurs Blanc Indice de réparabilité ? 6,9/10 Prix 1 329 € Fiche produit

Il est imposant avec d’excellentes finitions

Annonçons directement la couleur : le ROG Phone 6 Pro pèse 239 grammes avec un immense écran de 6,78 pouces. Il vous faudra donc des poches profondes ou un sac pour vous promener avec le ROG Phone 6 Pro, surtout si vous recourez à des accessoires. Personnellement, il dépasse de ma poche de jean.

Ce n’est pas forcément pratique pour écrire des SMS à une main, mais c’est un compromis inévitable. Cette caractéristique lui permet néanmoins d’offrir une expérience multimédia réussie, comme on le verra plus loin.

Les ROG Phone 6 et 6 Pro sont des smartphones de jeu, en mode paysage, ils ressemblent presque à une console portable. Le but de ce smartphone n’est pas caché, il doit être pris au sérieux comme smartphone de jeu. D’où le travail effectué sur le dos de l’appareil, avec diverses inscriptions et marques. On peut affirmer que ça distingue franchement l’appareil de la foule de smartphones. Toutefois, il faut aimer ce style.

Le lecteur d’empreintes digitales des ROG Phone 6 Pro est situé directement sous l’écran, il s’allume légèrement lorsque l’écran est touché et réagit assez rapidement. Précisons-le : il fonctionne de manière beaucoup plus fiable que sur le Pixel 6 Pro de Google.

Évoquons l’écran RMOLED ROG Vision, c’est une caractéristique qui a beaucoup plu chez Frandroid. C’est un mini écran personnalisable qui signale les notifications et affiche des animations colorées. Juste au-dessus, une disposition verticale s’illumine avec écrit « Osez jouer » en anglais (Dare to Play). Plus de 60 animations peuvent être associées à diverses fonctions — les appels entrants, le démarrage d’un jeu, le chargement et bien plus encore. C’est gadget, mais les fans apprécieront.

En plus d’être généreux en taille, ce smartphone est également généreux en termes de connectiques. En effet, vous retrouverez deux connectiques USB-C, dont une sur le côté, pour vous permettre de jouer avec le chargeur branché même en jouant en mode paysage. Il y a par ailleurs une prise audio 3,5 mm, qui est toujours la bienvenue.

Asus ROG Phone 6 Pro // Source : Frandroid Asus ROG Phone 6 Pro // Source : Frandroid Asus ROG Phone 6 Pro // Source : Frandroid

Cependant, l’indice de protection contre l’eau et la poussière est uniquement IPX4. Cela signifie toujours qu’il résistera aux éclaboussures d’eau et à la pluie légère. Attention néanmoins quand vous l’emporter avec vous à la piscine.

Asus ROG Phone 6 Pro // Source : Frandroid Asus ROG Phone 6 Pro // Source : Frandroid Asus ROG Phone 6 Pro // Source : Frandroid

Performances du ROG Phone 6 Pro

L’Asus ROG Phone 6 Pro est équipé du nouveau Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Comme prévu, ce SoC haut de gamme fonctionne à un excellent niveau et se permet même de battre les iPhone de 13ᵉ génération d’Apple en termes de performances graphiques.

Asus propose même une quantité absurde de mémoire vive, 18 Go de RAM. Bref, vous pouvez relire notre papier qui s’est concentré sur les performances du ROG Phone 6 Pro.

Modèle Asus ROG Phone 6 Pro Vivo X80 Pro Realme GT Neo 3 Xiaomi 12 Pro Apple iPhone 13 Pro AnTuTu 9 1109651 974485 822636 967591 784475

Si jamais vous voulez vraiment éviter la surchauffe, lors de vos sessions de gaming endiablées, Asus a également actualisé l’AeroActive Cooler 6. C’est un refroidissement actif, sous la forme d’un accessoire muni de LED RGB, qui récupère la chaleur émise à l’arrière du smartphone et l’évacue à l’aide de ventilateurs. Cette façon de faire est la même que les ventilateurs utilisés sur les PC.

Un peu de mieux en photo et vidéo

Ce qui manque peut-être aux images, c’est de la dynamique dans les photos, les couleurs apparaissent un peu pâles parfois. Mais, force est de constater que le ROG Phone 6 Pro fait bien mieux que le ROG Phone 5. Les images relativement nettes et plus détaillées, en revanche on reste loin des performances de smartphones plus traditionnelles. Il fonctionne de manière fiable en mode portrait, et le logiciel assure généralement des transitions sans faille entre le flou et le sujet. Dès que la lumière manque, veillez à ne pas trop bouger… Les photos sont vite floues.

Le mode portrait est correct ici, merci Driss ! Sans lumière, c’est fade Le mode portrait n’est pas efficace lorsque la lumière manque Le mode macro en action L’ultra grand-angle est moyen, les couleurs sont fades Concert de Gaêtan Roussel Concert de Gaêtan Roussel La caméra principale assure Beaucoup de détails ici

Le mode ultra grand-angle est très moyen. Et, enfin, oublions la caméra macro – pour être honnête : à mon avis, les fabricants devraient plutôt omettre cela et utiliser l’espace de manière plus judicieuse. Surtout qu’Apple nous a monté qu’on pouvait le faire avec la caméra ultra grand-angle.

Bien sûr, l’appareil peut également filmer, même jusqu’en 8K, mais seulement avec un maximum de 24 images par seconde. Si vous passez en 4K, vous pouvez enregistrer à 60 ips. Les enregistrements en accéléré de même qu’en ralenti sont possibles en 4K, avec ce dernier avec un maximum de 120 ips, en 1080p c’est un maximum de 240, en 720p jusqu’à 480 ips. Quant à la stabilisation vidéo (EIS), elle fait un excellent travail, les simples secousses et bosses sont ici compensées de manière très convaincante, sans que la vidéo paraisse anormalement retravaillée.

L’écran gigantesque

L’écran de l’Asus ROG Phone 6 Pro est peut-être l’aspect le plus difficile à juger lors de ce test. La première impression est mitigée, car les bordures sont plus épaisses que les autres smartphones, en particulier les bordures supérieures et les inférieures. Une fois allumé, l’écran est à la hauteur des spécifications qu’il affiche sur la fiche technique.

Les valeurs que nous avons mesurées se révèlent très bonnes, cet écran AMOLED de 6,78 pouces en définition 1080 x 2448 pixels vous permet de profiter pleinement du contenu. Ajoutons à cela une luminosité de 742 cd/m² qui vous assure de jouer même à l’extérieur (enfin sauf s’il fait 40 degrés). Cette dalle peut aller jusqu’à un taux de rafraîchissement de 144 Hz, avec un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 720 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, la température des couleurs par défaut est moyenne (7520 K), mais le reste des valeurs s’avère très correcte : 149 % de l’espace sRGB, 100 % de l’espace DCI P3 et un Delta E (DCI-P3) de 4,23. Dans l’absolu, il ne s’agit pas de la dalle la mieux calibrée du marché, cependant elle reste très bonne et sera toujours agréable à qui aime les couleurs chatoyantes. C’est sans doute ce que vous attendez si vous voulez jouer avec ce smartphone.

Android 12

Android 12 est préinstallé par défaut, deux autres mises à jour du système d’exploitation sont promises par le fabricant, ainsi que deux ans de mises à jour de sécurité.

Sur la base de l’expérience précédente avec Asus, je ne m’attendrais pas nécessairement à beaucoup plus que cela. Immédiatement après la configuration de l’appareil, il vous sera demandé si vous préférez utiliser Android avec l’interface utilisateur ROG, ou plutôt Android avec l’interface utilisateur Zen, qui change peu de l’expérience pure d’Android. Les deux peuvent bien sûr être modifiés à tout moment par la suite. Il y a des applications tierces préinstallées ici, mais elles peuvent toutes être désinstallées, y compris Netflix et Facebook.

L’Asus ROG Phone 6 Pro a également beaucoup à offrir en termes de logiciel de jeu : l’application Armory Crate répertorie non seulement les jeux installés ou synchronise l’éclairage RGB avec votre PC, toutefois elle offre aussi une multitude de réglages.

Comme smartphone de gaming, l’Asus ROG Phone 6 Pro propose par ailleurs ses propres boutons pour les jeux. Ceux-ci sont appelés AirTriggers. Ce sont deux capteurs tactiles situés sur le côté au niveau des arêtes droites. Ils agissent pareillement comme des gâchettes et sont utilisés pour mieux jouer aux FPS.

Une fois le mappage réalisé, c’est du plaisir, surtout si vous avez déjà joué avec une Switch. En effet, sur mobile vous pouvez jouer avec une manette Xbox, PlayStation ou Google Stadia si vous en avez une qui traîne. Mais, le ROG Kunai GamePad d’Asus peut être attaché sur les côtés du téléphone comme les Joy-Cons.

Deux jours d’autonomie et une charge rapide

Il est peut-être un peu lourd, cependant le ROG Phone 6 Pro est un chameau. Une batterie 6 000 mAh de capacité associée au nouveau Snapdragon en font un smartphone qui peut durer deux journées. Il est aussi conçu pour vous permettre de jouer tranquillement sans avoir à sacrifier le reste de votre journée ou à chercher une prise pour le charger. Par contre, nous n’avons pas pu lui faire passer notre test SmartViser habituel, mais nous l’avons essayé durant trois semaines… Un vrai plaisir d’avoir une autonomie si importante au quotidien.

Il se charge rapidement, une charge complète dure 59 minutes rapides et après 30 minutes, il est déjà rechargé à 69 %. Pour information, cela correspond à une durée de fonctionnement d’environ 10 heures.

Point faible à noter : la charge sans fil est impossible avec Asus ROG Phone 6 Pro.

Réseaux, communications et audio

Nous n’avons pas rencontré de problèmes particuliers. Nous avons d’ailleurs noté que le Wi-Fi 5 / 6 bi-bande offre d’excellentes performances, on obtient de beaux résultats. Le ROG Phone 6 Pro est compatible Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et aptX HD. De plus, il couvre en outre toutes les bandes 5G exploitées par les opérateurs en 2022.

La qualité vocale du téléphone ROG est vraiment bonne et, lorsqu’il est tenu à l’oreille, offre une très bonne intelligibilité, qui n’atteint ses limites que dans un bruit ambiant très fort. Le mode haut-parleur résonne légèrement, mais a une bonne portée et une bonne qualité de microphone. Le smartphone Asus peut accueillir deux cartes nano SIM et gère la technologie VoLTE.

Les deux haut-parleurs orientés vers l’avant peuvent non seulement devenir très forts, pourtant également il assure une qualité audio bonne. On a également noté une large prise en charge des codecs Bluetooth et une excellente prise audio.

Une petite somme à dépenser

Pour rappel, la principale différence entre la version « basique » et la version Pro est la présence de l’écran PMOLED à l’arrière. De plus, la version Pro embarque jusqu’à 18 Go de mémoire vive, contre 16 Go pour la version entrée de gamme.

Pour information, voici les prix indicatifs :

Le ROG Phone 6 équipé de 12 Go RAM / 256 Go est vendu au prix public indicatif de 1 029 euros ;

Le ROG Phone 6 équipé de 16 Go RAM / 512 Go est vendu au prix public indicatif de 1 149 euros ;

Le ROG Phone 6 Pro équipé de 18 Go RAM / 512 Go est au prix public indicatif de 1 329 euros.

