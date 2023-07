Test de l’Asus Zenfone 10 : toujours tout petit et toujours un grand oui

Asus propose avec le Zenfone 10 un nouveau smartphone haut de gamme dans un boitier compact. Une vraie rareté sur le marché du smartphone. Le meilleur, c'est encore le fait que la marque réussit son pari.

Il serait facile de résumer le smartphone aux plus grandes marques comme l’iPhone, les Galaxy S de Samsung ou encore les smartphones de Xiaomi. Pourtant, il y a un fabricant qui n’a jamais lâché et qui sait cultiver sa différence, c’est Asus. En 2022, le Zenfone 9 était déjà l’un de nos chouchous de l’année. Le constructeur revient avec un Zenfone 10 bâti sur la même philosophie, mais avec quelques améliorations.

Fiche technique

Modèle Asus Zenfone 10 Dimensions 6,81 cm x 14,65 cm x 9,4 mm Interface constructeur ZenUI Taille de l'écran 5,9 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 445 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Qualcomm Adreno 740 Stockage interne 128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 13 Mp Capteur photo frontal 34 Mp Wi-fi Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4300 mAh Poids 172 g Couleurs Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un produit prêté par la marque.

Notre test en vidéo

Le smartphone qui tient vraiment dans la poche

Le design du Zenfone 10 est un véritable coup de cœur. Voilà un smartphone qui tient confortablement dans la main et sait se faire oublier dans la poche grâce à son format compact réussi. On adore son look unique en son genre avec un dos en plastique texturé qui est un bon prétexte pour proposer des coloris plutôt réussis.

Le nouveau revêtement en plastique choisi par Asus a permis à la marque de réduire de 2 kg de CO2 par kg de matière le bilan carbone de son appareil. Au toucher cela donne un aspect grattant qui pourrait déstabiliser selon les goûts. Un effet que l’on rapprocherait de celle d’une feuille de papier à dessin un peu épaisse. L’avantage objectif est d’éviter un smartphone trop glissant en main comme cela peut être le cas avec des dos en verre.

Le module photo ressort naturellement de l’appareil, mais son emplacement dans un coin du smartphone n’encombre pas la prise en main. Autrement dit, il sait se faire oublier quand vous n’utilisez pas l’appareil photo. On peut également noter un autre élément de style du smartphone : le bord au niveau du bouton d’alimentation déborde légèrement sur le dos du smartphone. Une irrégularité que l’on peut trouver plaisante esthétiquement.

On retrouve la même irrégularité au niveau du port jack 3,5 mm du smartphone. C’est assez rare pour insister sur la présence de ce port sur un appareil haut de gamme en 2023. Il est complété par un port USB-C sous le smartphone.

On peut aussi noter quelques détails graphiques qui permettent au design du téléphone de se distinguer. C’est, par exemple, les petites flèches autour du module photo ou l’emplacement discret du logo Asus dans le coin inférieur droit du dos. Le smartphone propose une certification IP68 garantissant une bonne résistance à l’eau et à la poussière.

Évidemment tout n’est pas parfait avec le Zenfone 10. Pour un smartphone sur cette gamme de prix, on pourrait, par exemple, grincer des dents devant les bords un peu épais autour de l’écran. L’utilisation du plastique jugé moins noble que le métal ou le verre pourrait décevoir. Reste qu’à l’usage, c’est un smartphone vraiment agréable à utiliser et à transporter au quotidien, avec une vraie différenciation par rapport aux concurrents.

Bel écran Amoled

Pour atteindre ce format compact, Asus a fait le choix d’un écran de 5,9 pouces Amoled fabriqué par Samsung. Sur le papier, les promesses sont belles : 2400 x 1080 pixels, fréquence jusqu’à 144 Hz et une couverture à 112 % du DCI-P3.

Sans nous éclater la rétine, c’est, en effet, un écran qui coche beaucoup de cases de ce que l’on attend en 2023. On relève ainsi une luminosité en pic à 730 cd/m², un taux de contraste infini et une calibration des couleurs plutôt correcte. L’écran couvre, d’après nos mesures réalisées avec CalMAN Ultimate de Portrait Display, 102 % du spectre DCI-P3 et 152 % du sRGB pour un delta E moyen de 3,22.

Si le mode 144 Hz est réservé aux jeux vidéo, le téléphone peut tout de même dynamiquement passer de 60 à 120 Hz selon les applications, et la fluidité est bien au rendez-vous. On regrette que l’écran ne soit pas LTPO pour régler plus précisément le rafraichissement au besoin et économiser efficacement de la batterie. Mais comme on le verra plus bas, l’autonomie du Zenfone 10 n’est pas un problème.

Lors de notre test, nous avons été satisfaits dans l’ensemble par l’écran, mais sur certains jours ensoleillés, nous avons noté quelques longueurs avant que le détecteur n’augmente la luminosité. Cela rend l’écran plus difficile à lire dans ces conditions, mais c’est arrivé rarement et lorsque le téléphone était en plein soleil. Une fois la luminosité ajustée, l’écran redevient lisible.

Logiciel à durée de vie limitée

Si Google met à disposition Android, l’intégration du logiciel à un smartphone demande quand même un vrai travail au fabricant. Le Zenfone 10 intègre Android 13 avec une interface Asus ZenUI légèrement retravaillée. L’un des points forts du constructeur est de proposer de revenir à l’interface « stock » Android plus proche de celle de Google. Dans les options avancées, on peut même choisir fonction par fonction si l’on préfère l’interface Google ou celle d’Asus, avec une belle granularité.

Le revers de la médaille, c’est une interface très sobre, voir trop sobre pour certains, avec très peu d’icônes ou de couleurs dans les menus de paramètres, par exemple. Cela rend peut-être l’interface un peu moins ergonomique ou instinctive, notamment pour trouver certains réglages.

Le fabricant ajoute quelques fonctions bienvenues comme un réglage de l’Always On Display, la fonction ZenTouch qui permet de glisser sur la tranche du smartphone pour faire défiler des informations ou descendre le panneau de notification, ou les outils de bords qui permettent d’appeler quelques raccourcis depuis n’importe quelle application. L’autre bon ajout, c’est Twin Apps qui permet de « cloner » une application comme Discord ou WhatsApp pour se connecter à deux comptes différents en même temps.

Asus ne propose clairement pas une interface aussi riche que MIUI, OneUI ou ColorOS, mais c’est un choix qui pourrait plaire pour sa sobriété. On est également content de ne pas retrouver des dizaines d’applications redondantes préinstallées sur le téléphone. C’est une expérience qui va à l’essentiel qui le fait bien. Il n’y a aucun manque de fonctionnalité à l’horizon par rapport à ce qui est attendu sur Android en 2023. Même Monet, l’algorithme qui teinte les icônes d’applications en fonction des couleurs du fond d’écran est bien présent.

On évoquait le travail que le développement d’une interface et l’intégration d’Android impliquent. Il y a un élément sur lequel Asus est malheureusement bien en retard, c’est la question des mises à jour logicielle. Le fabricant promet 2 ans seulement de mise à jour pour le Zenfone 10 et 4 ans de mises à jour de sécurité. Autrement dit, le Zenfone 10 devrait avoir le droit à Android 14 et Android 15, mais cela n’ira pas plus loin. Sur un smartphone haut de gamme, on attend désormais mieux de la part des fabricants.

Un vrai bolide

Un smartphone compact peut faire craindre des compromis sur les performances ou l’autonomie. Ce n’est pas le cas de ce Zenfone 10 qui intègre une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. Impossible de mettre en défaut la meilleure puce de Qualcomm sur les usages classiques d’un smartphone comme la navigation web ou la lecture vidéo.

Modèle Asus Zenfone 10 Asus Zenfone 9 Samsung Galaxy S23 OnePlus 11 AnTuTu 10 1589511 N/C N/C N/C AnTuTu 9 N/C 1085542 1142190 1103994 AnTuTu CPU 395938 255974 246625 201223 AnTuTu GPU 608263 468392 499257 535813 AnTuTu MEM 303524 181036 233394 212627 AnTuTu UX 281786 180140 162914 154331 PC Mark 3.0 18694 16292 15255 10052 3DMark Wild Life Extreme 3721 2776 3825 3536 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 22 FPS 16.6 FPS 23 FPS 21.20 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 97 / 31 FPS 67 / 51 FPS 94 / 63 FPS 53 / 31 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 111 / 128 FPS 89 / 103 FPS 101 / 119 FPS 55 / 125 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 301 FPS 119 / 258 FPS 120 / 263 FPS 60 / 318 FPS Geekbench 5 Single-core N/C N/C 1526 1168 Geekbench 5 Multi-core N/C N/C 4591 4677 Geekbench 5 Compute N/C N/C 10892 8861 Geekbench 6 Single-core 1893 N/C N/C N/C Geekbench 6 Multi-core 5298 N/C N/C N/C Geekbench 6 Compute 9117 N/C N/C N/C Lecture / écriture séquentielle 3437 / 3060 Mo/s 1955 / 1453 Mo/s 3184 / 545 Mo/s 3040 / 2572 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 115346 / 129122 IOPS 94123 / 125455 IOPS 112687 / 40250 IOPS 93033 / 136866 IOPS Voir plus de benchmarks

Sur AnTuTu, Asus se permet d’afficher un meilleur score que les meilleurs du secteur comme Samsung ou Xiaomi. Un résultat à prendre des pincettes comme on l’explique un peu plus bas. On a déjà vu le Snapdragon 8 Gen 2 faire des merveilles sur les autres fleurons et le Zenfone 10 ne fait pas exception. Cette puce est tout simplement le meilleur choix sur le marché en 2023. Elle garantit un accès à tous les jeux mobiles avec de bonnes performances et la capacité de passer d’une application à l’autre sans jamais flancher.

La session de benchmarks avec AnTuTu, 3DMark et GFXBench nous a un peu inquiété. Le smartphone s’est mis à chauffer excessivement pour délivrer des performances de haut vol. Les tests de jeux nous ont rassurés sur ce point.

Nous avons pu jouer à Genshin Impact avec les réglages au maximum et en mode 60 images par seconde sans faire chauffer le téléphone. On suspecte que l’appareil repousse ses limites pour briller dans les benchmarks, mais heureusement se préserve dans des usages plus classiques. Autrement dit, ne tenez pas trop compte des scores du ZenFone 10 dans ces tests automatiques, mais soyez soulagé, il est très performant et ne chauffe pas trop.

De belles photos, mais un manque de polyvalence

Le Zenfone 10 intègre deux modules photo au dos dont voici les caractéristiques :

Grand angle 50 mégapixels IMX766 1/1,56 pouce, f/1,9 ;

Ultra grand angle 13 mégapixels.

La marque fait donc une nouvelle fois l’impasse sur un téléobjectif. Un zoom numérique 2x est proposé en utilisant les 50 mégapixels pour couper dans l’image. À l’avant, le téléphone utilise un nouveau capteur de 32 mégapixels avec une disposition des pixels RGBW.

Le capteur principal

La photo était l’un des points où le Zenfone 9 ne brillait pas par ses capacités. Ce ne sera pas le cas non plus du Zenfone 10, même si l’on note quelques progrès. En plein jour, un téléphone de cette gamme n’a évidemment aucun problème pour prendre des clichés de qualité.

On peut noter une gestion du HDR qui donne un aspect parfois peu naturel. Il en va de même pour les couleurs, en particulier les verts, qui tombent dans la saturation des couleurs plaisante à l’oeil. C’est moins réaliste, mais c’est aussi ce qui plait le plus aux utilisateurs, comme le démontre généralement un test à l’aveugle.

En intérieur, les photos sont un peu plus ternes, mais tout de même très réussies. Le capteur de 50 mégapixels parvient à capturer un bon niveau de détails dans de bonnes conditions d’éclairage.

Ultra grand angle

Asus fait le choix étrange de ne proposer aucun autofocus sur son mode ultra grand-angle. La mise au point est donc un peu plus complexe avec ce capteur.

Normal Ultra grand angle

On note que l’algorithme ne propose pas le même traitement des couleurs selon le capteur sélectionné. Sur l’ultra grand angle, les couleurs sont moins saturées. Cela se voit particulièrement au niveau du ciel. Avec seulement 13 mégapixels, on remarque aussi que l’appareil restitue moins d’informations. Cela donne par exemple des pavés un peu plus lisses.

Normal Ultra grand angle

Sur cette seconde comparaison, on peut faire les mêmes observations, en particulier en regardant les devantures ou la façade des bâtiments.

Photos de nuit

De mauvaises conditions de lumière mettent souvent les smartphones à genoux. Ici le Zenfone 10 se retrouve en difficulté, mais l’algorithme semble reprendre les enseignements des Google Pixel pour maximiser le niveau de contraste. C’est particulièrement visible pour les photos de rues où la route apparait particulièrement détaillée.

Parmi les points gênants, on note une mauvaise gestion de la balance des blancs dans des conditions d’éclairage artificiel difficile. Il y a également un effet de lens flare assez prononcé sur les lumières directes. Malgré ces points, on ressort tout de même assez satisfait de nos photos de nuit. Asus n’est pas au niveau des meilleurs du secteur, mais sur un smartphone à ce prix, le fabricant s’en sort bien.

Le mode portrait

L’algorithme d’Asus pour le mode portrait du téléphone est bien maitrisé avec les bonnes conditions de lumière. La découpe est dans ce cas précise et le flou bien réalisé.

Évidemment, ce n’est pas parfait, surtout quand les conditions se détériorent. Le détourage devient apparent au niveau des cheveux, comme souvent l’élément le plus compliqué pour créer le flou artificiel. Après la capture, le téléphone vous propose de régler le niveau de flou, mais on déconseillera de le pousser trop fort. Un simple zoom dans l’image permet de faire apparaitre les défauts au niveau des cheveux.

Selfie

Le téléphone fait l’impasse sur l’autofocus pour son capteur frontal, ce qui donne des autoportraits forcément un peu plus complexes à réaliser, en particulier en situation de basse lumière.

Le résultat des courses, ce sont des photos qui manquent de piqué avec une gestion des couleurs parfois un peu délicate. Sur l’une des photos, j’apparais avec des lèvres orange, probablement à cause de la couleur du mur derrière moi. Les couleurs sont généralement plutôt ternes en comparaison des clichés survitaminés du capteur principal au dos.

Vidéo

Asus intègre un système gimbal 2.0 pour stabiliser l’image sur six axes. Le téléphone est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde ou en 8K à 24 images par seconde.

La qualité de l’enregistrement est au rendez-vous avec un beau rendu des couleurs et beaucoup de détails à l’écran. En accélérant le mouvement, on met à l’épreuve le système de stabilisation du téléphone qui remplit bien son office. L’image reste relativement stable même si on peut noter les à-coups provoqués par une marche rapide.

On est moins convaincu par le mode d’enregistrement 8K qui est se limite à 24 images par seconde. Les saccades sont au rendez-vous et le résultat n’est pas vraiment exploitable. Sur le Zenfone 10 comme sur d’autres smartphones, ce mode est très impressionnant sur le papier, mais plutôt gadget dans la réalité.

Asus propose enfin le mode « HyperSteady » capable de filmer jusqu’en Full HD. Il s’agit tout simplement d’un découpage dans l’image, ce qui explique la définition limitée, pour créer une stabilisation artificielle. C’est très efficace et l’on ne ressent plus du tout les soubresauts d’un pas de course à l’image.

Réseau et communication

L’Asus Zenfone 10 est compatible 4G et 5G avec une large couverture des bandes utilisées en Europe. Il prend également en charge le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6 avec une compatibilité Wi-Fi 7 promise. Seule ombre au tableau, l’incompatibilité du téléphone avec l’eSIM. En 2023, cela commence à être gênant puisque certains opérateurs à l’étranger proposent une inscription facilitée en eSIM. Dommage pour les voyageurs donc.

Audio

Asus joue en quelque sorte la carte de la nostalgie avec ce téléphone puisque hormis son format compact, il a également la particularité de proposer un port jack 3,5 mm. Sur cette gamme de téléphones en 2023, c’est assez rare pour le mettre en avant.

Le téléphone propose aussi deux haut-parleurs en stéréo avec une configuration classique, un premier haut-parleur sert à la fois pour les appels audio et pour le multimédia, en haut de l’écran. Le second est situé sous le téléphone à côté du port USB-C et est uniquement utilisé pour le multimédia.

Il offre une plutôt belle prestation avec un son assez équilibré, il manquerait juste un peu de graves, et un beau volume permettant d’écouter de la musique de façon confortable dans un intérieur.

Une bête d’autonomie

Le Zenfone 10 intègre une batterie de 4300 mAh compatible charge rapide 30W et charge sans fil jusqu’à 15W. Là encore l’habitude des smartphones compacts comme l’iPhone mini pouvait faire craindre le pire. Dans les faits, le Zenfone 10 se révèle être un monstre d’endurance. Nous n’avons eu aucun mal à tenir deux jours éloigné d’un chargeur et ce, malgré des heures de consultation web et vidéo en 4 G.

Nous avons bien fait tourner notre test Viser qui permet de simuler l’usage d’un smartphone à travers un scénario préétabli et facilement reproduisible. Malheureusement, le très bon résultat de 13 heures et 58 minutes est à prendre avec des pincettes. En effet, le test s’est fait sans la lecture de vidéo sur YouTube. Le téléphone était donc moins demandeur en ressource que ses concurrents sur ce test.

En charge

Le smartphone gère la charge USB-C Power Delivery jusqu’à 30W et la charge sans-fil jusqu’à 15 W. Un chargeur de 30W est fourni dans la boite. Il permet d’obtenir le niveau de charge suivant en partant de 4 % :

5 minutes : 15 % ;

10 minutes : 21 % ;

15 minutes : 29 % ;

30 minutes : 49 % ;

60 minutes : 100 %.

Comme vous pouvez le noter, on a vu mieux sur des smartphones haut de gamme notamment chez Xiaomi ou Oppo. Pour autant, comme le Zenfone 10 a une excellente autonomie, on en déduit qu’il est possible de retrouver une bonne journée d’utilisation en seulement 30 minutes, quand la batterie est remplie à moitié.

Prix et date de sortie

Le Zenfone 10 sera commercialisé à partir du mois d’août pour un prix de 799 euros en version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le prix de la version 256 Go est de 849 euros et la configuration 512 / 16 Go est à 929 euros.



À ce tarif, Asus se confronte notamment au Samsung Galaxy S23, Pixel 7 Pro de Google et au OnePlus 11.