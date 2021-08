Introduction

Mieux vaut tard que jamais. Voici notre test de l’Asus ROG Phone 5 dont la présentation ne manque pas de superlatifs. Il arbore une fiche technique impressionnante et propose une expérience unique. Notre avis après plusieurs mois d'utilisation et gaming.

Nous avons toujours été sceptiques face aux smartphones dédiés au gaming. C’est vrai que ces appareils ont généralement de meilleures performances et un bon écran. Néanmoins, entre les fonctions gadget et la partie photographie négligée, on reste prudents. Au printemps, Asus a dévoilé non pas un ROG Phone 5, mais toute une gamme avec également le ROG Phone 5 Pro et le ROG Phone 5 Ultimate.

On retrouve toujours un tas d’accessoires, un nouveau système RGB à matrice de points, un écran 144 Hz, jusqu’à 18 Go de mémoire RAM LPDDR5, ainsi que le dernier processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Et vous avez là tous les ingrédients pour un smartphone avec les meilleures performances possibles.

Mais, cela vaut-il la peine d’acheter un téléphone dédié au jeu vidéo alors qu’il existe tant d’alternatives performantes, notamment le Galaxy S21 Ultra de Samsung et l’iPhone 12 Pro Max d’Apple ? J’ai passé du temps à jouer sur le ROG Phone 5 et voici mon bilan.

Asus ROG Phone 5 Fiche technique

Modèle Asus ROG Phone 5 Version de l'OS Android 11 Interface constructeur ROG Gaming Taille d'écran 6.78 pouces Définition 2448 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp Technologie AMOLED SoC Snapdragon 888 Puce Graphique (GPU) Adreno 660 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go, 16 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 24 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 6000 mAh Dimensions 77,2 x 172,8 x 10,29 mm Poids 238 grammes Couleurs Noir, Blanc Indice de réparabilité ? 6,7/10 Prix 799 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Asus ROG Phone 5 Design

L’Asus ROG Phone 5 possède un design largement similaire à celui de son prédécesseur, le ROG Phone 3 : un rectangle noir (ou blanc, si vous obtenez la version Ultimate) avec les boutons et les ports aux mêmes endroits. Il y a bien sûr plusieurs améliorations – par exemple, l’icône ROG éclairée en RGB à l’arrière est désormais filtrée à travers des blocs qui lui donnent un aspect 8 bits -, mais la plupart des modifications ne sont pas visibles.

L’écran de 6,78 pouces est légèrement plus grand que celui du ROG Phone 3 grâce à des bordures supérieure et inférieure plus minces. Globalement, le ROG Phone 5 garde donc un look assurément agressif, massif et épais.

Un smartphone massif

Je ne suis pas habitué à un smartphone aussi volumineux et lourd. Il faut apprendre à l’utiliser avec ses 240 grammes et 17,3 cm de long. C’est le smartphone avec le plus gros volume, devant le S21 Ultra et le 12 Pro Max. Cependant, sa tenue en main est confortable en partie parce qu’elle n’est pas plus large que la moyenne des téléphones portables et que son épaisseur n’est pas de nature à le rendre inconfortable.

Notez également que c’est un smartphone qui est tout sauf discret. Il conserve le logo en RGB et un motif qui respecte l’esthétique de la marque et ce que l’on voit habituellement dans ce domaine, la finition brillante et la forme horizontale et polygonale du module caméra… Bref, il est très typé gaming et on le différencie de tous les autres smartphones.

Asus ROG Phone 5 Ecran

Avec son écran OLED, Full HD+, dont le taux de rafraîchissement monte à 144 Hz, le ROG Phone 5 est dans la cour des très grands. Vous pouvez d’ailleurs régler ce taux à 60, 120, 144 Hz ou en automatique. Nous avons enregistré une luminosité importante, 743 cd/m², et un rendu des couleurs très correct (150 % sur sRGB, 100 sur DCI-P3, Delta-E moyen à 4,61).

La température des couleurs est cependant, par défaut, assez bleutée : on s’en rend compte à l’œil nu, nous avons mesuré 8108 K avec notre sonde. Il faudra donc ajuster ça dans les paramètres.

Notez que l’écran prend en charge le HDR10+ : les couleurs sont plus riches, on obtient également un meilleur contraste et une luminosité plus importante. Le HDR donne à tout une meilleure apparence. Encore faut-il du contenu compatible, c’est le cas de Netflix par exemple.

Enfin, précisons que l’écran n’a aucune encoche ou de trou, il n’y a rien qui puisse perturber ou recouvrir un quelconque élément de l’interface. Les bordures sont plus épaisses qu’un smartphone traditionnel, mais c’est appréciable d’avoir un écran comme celui-là.

Asus ROG Phone 5 Performances

Cet Asus ROG Phone 5 utilise le dernier processeur haut de gamme Qualcomm, le Snapdragon 8885G. En gros, il fournit le maximum de performances possibles sur Android, avec le maximum de mémoire RAM. Bien sûr, la version Ultimate embarque même 18 Go de mémoire RAM LPDDR5. Le ROG Phone 5 testé comptait 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Modèle Asus ROG Phone 5 Samsung Galaxy S21 Ultra OnePlus 9 Pro AnTuTu 8 712126 630500 713467 AnTuTu CPU 191319 165456 188683 AnTuTu GPU 312132 265244 305705 AnTuTu MEM 105185 119987 117156 AnTuTu UX 103490 79813 102023 PC Mark 2.0 14854 15282 10600 3DMark Slingshot Extreme N/C 7660 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 10053 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 4179 N/C 3DMark Wild Life 5692 5565 5847 3DMark Wild Life framerate moyen 34 FPS 33 FPS 35 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 42 / 31 FPS 36 / 27 FPS 42 / 31 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 49 / 59 FPS 51 / 60 FPS 57 / 71 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 125 / 139 FPS 116 / 152 FPS 60 / 169 FPS Lecture / écriture séquentielle 1943 / 792 Mo/s 1988 / 1307 Mo/s 1933 / 769 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 76243 / 70691 IOPS 80528 / 74811 IOPS 62171 / 60914 IOPS Voir plus de benchmarks

Il est difficile d’apprécier les différences de taux de rafraîchissement ou la différence de quantité de mémoire vive entre ces modèles. La fluidité est maximale et continue, il n’y a aucune application qui met à genoux ce mobile. Finalement, le seul point négatif est la dissipation de chaleur. Malgré une conception efficace à ce niveau-là, le ROG Phone 5 va un peu chauffer lors de vos sessions de gaming.

Asus ROG Phone 5 Logiciel

Ce que propose l’interface d’Asus est très similaire à ce que nous avons vu l’année dernière, avec le degré de réglages très poussé. Et cela semble encore une fois être le logiciel le plus complet que nous ayons testé sur un smartphone gaming. Bien entendu, certains réglages sont ambigus, mais si vous avez l’habitude des PC pour gamers, vous retrouverez les mêmes options plus ou moins utiles.

Zen UI, la bonne pioche

Ce qui ressort en tout cas, c’est la personnalisation de l’expérience. La gestion des thèmes, les centaines d’options, les modes de jeux… Zen UI 7 est très riche. Pourtant, c’est une interface Android dépourvue de bloatware qui laisse beaucoup de contrôle à l’utilisateur. Je vous encourage à tester un des thèmes ROG : sons, transitions, couleurs… Ce n’est pas minimaliste, mais ça a l’avantage de surprendre.

Il y a plein de réglages, dont la gestion des gestes. Franchement, je les ai trouvés très pratiques. Du côté de la partie biométrie, vous avez le choix entre la reconnaissance faciale et le lecteur d’empreintes digitales. Tout fonctionne comme prévu.

Gaming : des réglages très pointus

Ha oui, il y a évidemment l’application Armory Crate. C’est le logiciel qui est dédié au jeu vidéo. Il a même un mode horizontal et de multiples avantages que nous vous avions détaillés dans la prise en main.

Passons justement au jeu, car c’est ce qui compte. Après pas mal de tests, de nombreux jeux mobiles ne prennent pas en charge les accessoires (dont la manette), y compris des titres populaires comme Genshin Impact, The Elder Scrolls: Blades et PUBG Mobile. En tout cas, pas par défaut… Il existe heureusement des méthodes pour rendre compatible le tout : le logiciel Game Genie d’Asus permet de faire le mappage des commandes.

Une fois le mappage réalisé, c’est du plaisir, surtout si vous avez déjà joué avec une Switch. En effet, sur mobile vous pouvez jouer avec une manette Xbox, PlayStation ou Google Stadia si vous en avez une qui traîne. Mais le ROG Kunai 3 GamePad d’Asus peut être attaché sur les côtés du téléphone comme les Joy-Cons.

Si vous n’avez pas de manette, le ROG Phone 5 propose des alternatives. Les arêtes droites du ROG Phone 5 sont équipées d’AirTriggers, deux boutons à ultrasons tactiles que vous pouvez configurer avec presque tous les jeux. Cela peut s’avérer très utile pour éviter d’avoir des doigts bloquant l’écran.

Les AirTriggers ne fonctionnent pas parfaitement (j’ai eu des problèmes avec certains jeux), mais vous vous demanderez rapidement pourquoi les autres téléphones n’en ont pas.

Asus ROG Phone 5 Appareil photo

Comme on pouvait s’y attendre, ce n’est pas le meilleur photophone du marché. Il est cependant techniquement bien armé :

Appareil photo principal : capteur Sony IMX686 1/1,7 pouce 64 mégapixels avec objectif à ouverture f/1,8 ;

Appareil photo ultra grand-angle avec capteur 13 mégapixels et objectif 125 degrés et ouverture f/2,4 ;

Appareil photo macro avec capteur 5 mégapixels et objectif à ouverture f/2.0 ;

Caméra frontale avec capteur 24 mégapixels (0,9 m pixels) et objectif avec ouverture f/2,45.

Malgré ces beaux composants, c’est une configuration assez basique pour un smartphone Android haut de gamme. En fait, la réalité est que c’est une montagne russe ce ROG Phone 5. En pleine journée avec la caméra principale, HDR ou non, les photographies sont très correctes. Balance des blancs, piqué, saturation, contraste… le HDR permet même de récupérer quelques détails, dont les contours. L’ultra grand-angle se débrouille très bien dans des conditions de lumière favorables. Même constat pour le mode macro, plus ou moins gadget. Le mode portrait fonctionne correctement, néanmoins les photos semblent perdre en finesse avec ce mode.

La 8K pas franchement étincelante

En revanche, dès que la nuit tombe, vous avez deux choix : mettre le mode nuit ou le mode automatique (qui va utiliser le HDR). Dans tous les cas, ce n’est pas un point fort du smartphone. C’est très jaune, ça manque cruellement de détails.

En vidéo, Asus communiquait le fait qu’il filme en 8K. En réalité, tous les plans 8K sont sortis saccadés, quelle que soit la condition, il semble donc que quelque chose ne va pas avec ce mode. Préférez donc la 4K et la Full HD, les vidéos capturées sont très correctes. Je vous conseille néanmoins de désactiver l’AudioZoom, les résultats sont très aléatoires. Le mode Hypersteady est, lui, très utile et permet vraiment de stabiliser les vidéos.

Asus ROG Phone 5 Autonomie

Avec une batterie de 6 000 mAh, nous pensions avoir le champion de notre protocole ViSer. Malheureusement, le logiciel a planté plusieurs fois au cours du test. Cela n’empêche pas d’évaluer son autonomie : elle est énorme, comme on pouvait l’imaginer. Vous pouvez obtenir 2 journées d’utilisation, à condition de bien configurer le taux de rafraîchissement et les modes de performances. Par exemple, à 60 Hz, attendez-vous à 20 % d’autonomie en plus.

Asus propose de très nombreuses options logicielles pour ajuster la consommation (charge planifiée, charge personnalisée selon la puissance voulue et le niveau, alimentation de l’appareil en jeu plutôt que recharge forte, etc.). D’ailleurs, c’est sans doute ces options qui font planter notre protocole technique.

Avec le chargeur fourni de 65 W, nous avons mesuré une charge complète en 1 heure et 20 minutes. Mais pour charger 75 %, 35 minutes suffisent. Ce n’est pas extraordinaire, mais c’est plus rapide que l’iPhone 12 par exemple. En revanche, toujours pas trace de charge sans fil ou inversée sur le ROG Phone 5.

Asus ROG Phone 5 Audio

Concernant l’audio, le ROG Phone 5 est très complet. Avec des haut-parleurs stéréo efficaces ou encore la prise en charge des normes Bluetooth les plus avancées (aptX HD, aptX adaptive, LDAC et AAC), cela en fait un appareil exigeant. Les haut-parleurs stéréo ont été agrandis et sont positionnés désormais de manière symétrique pour rendre le son plus immersif. La technologie Dirac embarquée HD est en charge de l’expérience audio plutôt réussie. Les sons des jeux sont bien perçus, plus cristallins.

Des micros intelligemment répartis

En plus, le port casque est de retour. Vous pouvez traiter des fichiers 24 bits / 96 kHz ou 24 bits / 192 kHz, il y a des options d’étalonnage automatique qui fonctionnent très bien et vous avez un égaliseur. Bref, les audiophiles seront conquis.

L’appareil à l’horizontale, on aperçoit trois micros sur la gauche, sur la tranche latérale supérieure et sur la droite à proximité du port de chargement USB-C très décalé vers le bas pour ne pas gêner la main du joueur en cas de jeu. Le quatrième micro se situe au dos près du module photo. Répartis ainsi sur le châssis, les micros n’entraveront jamais votre prise en main et pourront aisément capter ou atténuer les bruits environnants, voire mieux percevoir votre voix.

Asus ROG Phone 5 ROG Phone 5 Ultimate : le monstre

Melinda a eu l’occasion de passer quelques jours avec le ROG Phone 5 Ultimate, la version haut de gamme de la série ROG Phone 5. Voici donc son retour complémentaire de celui du ROG Phone 5.

Aux côtés de ses ROG Phone 5 et ROG Phone 5 Pro, Asus a également sorti une inattendue déclinaison en édition limitée baptisée ROG Phone 5 Ultimate. Qu’a-t-elle d’ultime ? Son design tout d’abord. Nous avons là un smartphone élégant tout de blanc et noir vêtu, avec une mini touche de bleu pour le bouton de mise en route et le slot pour la carte SIM. La firme taïwanaise reconnaît avoir voulu miser sur la simplicité du modèle en jouant la carte du monochrome.

Assez paradoxal dans le monde toujours massif des smartphones gaming. C’est réussi et, plus encore que ses acolytes, il arbore un look résolument futuriste. Et surtout : il ne prend pas les marques de doigts avec son revêtement mat (excepté logiquement la zone écran). S’il reprend les principales caractéristiques de la gamme (dont le retour de la prise jack), le ROG Phone 5 Ultimate est lui doté d’un écran au dos. Il s’agit évidemment d’une touche un peu gadget, mais elle a le mérite de marquer sa différence. Cet écran de 1,5 pouce baptisé ROG Vision est ici monochrome pour aller de pair avec l’ensemble (il est en couleur sur le ROG Phone 5 Pro). Vous allez pouvoir y afficher des animations vidéo, des images, des alertes de notification ou l’état du système (activation du mode X par exemple).

Tout cela se personnalise depuis l’application Armory Crate (choix du message, des options, de l’animation, etc.). Cela peut notamment être utile pour savoir si vous avez un appel ou un message et le ROG Phone se mettra alors à clignoter. Vous pouvez créer plusieurs scénarios selon la situation (jeu, travail, repos…). L’affichage suivra également le sens d’’orientation de l’appareil. C’est l’ajout un peu fun de l’appareil qui le rend différent.

Le ROG Phone 5 Ultimate n’en oublie pas pour autant qu’il reste un smartphone gaming haut de gamme. Et pour justifier également son prix plus élevé, il enrichit le système AirTrigger 5 de commandes supplémentaires au dos, comme sur le 5 Pro. Ne cherchez pas ces touches façon L2/R2, elles sont cachées au dos et donc tactiles, positionnées autour du ventilateur AeroActive Cooler 5 qui est inclus cette fois dans la boîte très design aux couleurs d’Akira. Avec ces contrôles en plus, qui s’ajoutent aux capteurs à ultrasons, aux contrôles tactiles à l’écran ou encore aux commandes de mouvements, le smartphone se mue véritablement en manette de jeux. Les adeptes des contrôles à gogo et de la personnalisation des réglages en tous genres vont être ravis et trouver là leur bonheur. Si vous êtes plutôt dans la simplicité, cela ne vous sera pas forcément utile, mais ça a le mérite d’exister si jamais un jour l’envie s’en fait ressentir.

À l’intérieur aussi, le ROG Phone 5 Ultimate se montre plus « ultime » avec 18 Go de mémoire vive LPDDR5 pour accompagner le Snapdragon 888, le record actuel pour un smartphone avec le Nubia Red Magic 6. Autant dire que tout booste, l’ouverture multiple d’applications n’a absolument aucun impact sur la fluidité de l’utilisation et n’importe quel jeu tourne impeccablement. Les performances du smartphone pour tous les usages sont de haut vol et nous n’avons évidemment jamais réussi à le prendre en défaut. L’autre particularité de ce ROG Phone 5 Ultimate est d’être un concept dédié aux fans de la marque. Il est ainsi vendu avec un pack spécial de goodies qui va ravir les ultras.

Asus ROG Phone 5 Prix et disponibilité

Le ROG Phone 5 est vendu en trois configurations et trois prix :

799 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ;

899 euros pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage;

999 euros pour 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.