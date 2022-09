Test de l’Asus ROG Phone 6D : il a volé trop près du soleil

Le ROG Phone 6D est une déclinaison du ROG Phone 6 équipée de la dernière solution de Mediatek. Ce test est l'occasion d’organiser un des matchs de l’année, à savoir : le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 vs MediaTek Dimensity 9000+.

Après les ROG Phone 6 et 6 Pro, Asus commercialise deux nouveaux ROG Phone, les 6D et 6D Ultimate. C’est une nouvelle approche, pour cette cinquième génération de ROG Phone, et surtout une première collaboration avec MediaTek.

Les ROG Phone se positionnent comme des smartphones très performants, il semble donc logique d’y associer un des SoC ARM les plus puissants du moment, à savoir le MediaTek Dimensity 9000+. Ce dernier intègre une puce graphique ARM Mali G710 overlockée. Étant donné que cette nouvelle gamme de ROG Phone est quasi-identique au ROG Phone 6D, nous allons consacrer notre test aux performances.

Finalement, ce test est certainement l’occasion d’organiser un des matchs de l’année, à savoir le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 vs MediaTek Dimensity 9000+. Il est rare de pouvoir vraiment comparer deux smartphones qui partagent un châssis si similaire, et qui pourtant intègrent deux SoC concurrents.

Asus ROG Phone 6D Fiche technique

Comme vous pouvez le constater, il partage une grande partie de ses caractéristiques techniques avec le ROG Phone 6 (Pro). Du design, en passant par les caméras, mais également ses batteries et sa puissance de charge.

Asus ROG Phone 6D La même conception que le ROG Phone 6

Sur le papier, ce ROG Phone 6D a tout pour lui. Deux haut-parleurs frontaux, deux ports USB-C et même une prise casque, un grand écran rapide, un design unique… Il a littéralement tout. La formule n’a pas changé, il s’agit d’un téléphone pour le jeu mobile. Cependant, c’est ce qui est étonnant avec les smartphones de gaming est que quasiment tout ce qui est bon pour le jeu sera bon pour le reste aussi.

Pensez-y : un grand écran est idéal pour les jeux, mais il est par ailleurs agréable à utiliser pour de la vidéo. Des haut-parleurs pour les jeux ? C’est aussi très efficace pour écouter de la musique. Évidemment, c’est un smartphone qui a de grosses dimensions, et il est lourd comme on aime à le rappeler dans nos tests des ROG Phone. Comptez 217 g pour cette version ROG Phone 6D, jusqu’à 247 g pour le ROG Phone 6D Ultimate.

L’arrière est également l’une des parties les plus uniques de la conception de ce téléphone. Ici, vous n’avez pas le petit écran, mais vous avez tout de même des LED qui servent pour les notifications.

Sur l’image de une, vous l’aurez remarqué : il n’y a pas d’encoche, et aucune perforation. C’est en partie la raison pour laquelle l’écran est si grand — l’affichage est entièrement libre, la caméra frontale étant située au-dessus de l’écran. Vous avez aussi deux haut-parleurs frontaux à chaque extrémité, et vous avez même une notification LED. Cette dernière n’est pas personnalisable, mais vous pouvez la désactiver.

Il y a un deuxième port USB-C, situé sur le bas quand vous avez le téléphone en mode paysage. Cette connectique gère la sortie vidéo et c’est là que certains accessoires (l’AeroActive, par exemple) se branchent. Il y a aussi une prise casque 3,5 mm.

Une autre caractéristique des ROG Phone 6 et 6D, quel que soit le modèle, sont les Air Triggers. Ce sont des zones à ultrasons sur le côté du smartphone qui peuvent être utilisées pour détecter diverses entrées et peuvent être affectées à des actions dans les jeux via des mappages tactiles. Vous pouvez également les utiliser dans tout le système. Ainsi, ils donnent vraiment l’impression d’appuyer sur des boutons, c’est très réussi.

Comme vous pouvez le constater, ce ROG Phone 6D profite de tout ce qui a fait le succès du ROG Phone 6. Les deux familles de smartphones partagent la même conception et les mêmes spécifications. On vous invite donc à lire et relire le test du ROG Phone 6 Pro, vous aurez toutes nos conclusions à propos de l’ergonomie, de l’appareil photo, du logiciel, etc.

Asus ROG Phone 6D Performances : de gros scores, mais de la chauffe

Parlons bien, parlons du Dimensity 9000+. Comme le 8+ Gen 1, le 9000+ est la version boostée de la puce haut de gamme de MediaTek. La version boostée signifie ici que cette puce profite d’une cadence plus élevée, elle passe de 3,05 à 3,2 GHz sur le cœur haute performance Cortex-X2. On se retrouve toujours avec une architecture hybride, 1+3+4. Côté GPU, on doit s’attendre à 10 % de plus, grâce à l’arrivée du Mali G710 MC10 d’ARM.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 MediaTek Dimensity 9000+ CPU Octa-core : 1 Cortex-X2 à 3,2 GHz, 3 Cortex-A710 à 2,75 GHz et 4 Cortex-A510 à 1,8 GHz Octa-core : 1 Cortex-X2 à 3,2 GHz, 3 Cortex-A710 à 2,85 GHz et 4 Cortex-A510 à 1,8 GHz GPU Qualcomm Adreno 730 ARM Mali-G710 MC10 Gravure 4 nm 4 nm Modem Qualcomm Snapdragon X65 5G 3GPP Realease-16 5G Wi-Fi et Bluetooth FastConnect 6900 Beidou III-B1C ISP Qualcomm Spectra avec 8K HDR10+ Imagiq 790 avec 8K HDR+

Techniquement, les puces sont deux très proches. On a une puce américaine d’un côté, une puce chinoise de l’autre, mais les deux utilisent des technologies d’ARM. Le fait qu’ils soient construits dans la même usine en utilisant la même architecture et le même processus de fabrication contribue également à cette comparaison. Bien que, à un niveau plus profond, il est évident que MediaTek utilise différentes solutions en dehors du cadre de sa licence ARM.

Asus ne s’est pas embêté puisque le reste des caractéristiques est sensiblement semblable. On a aussi la compatibilité avec les accessoires, les mêmes technologies de charge, mais aussi les mêmes caméras, la même conception interne… à une exception près.

En effet, la version Ultimate est vendue avec l’AeroActive Cooler 6, l’accessoire qui s’attache à l’arrière du ROG Phone pour le refroidir grâce à un ventilateur. Cette version Ultimate, vous n’êtes pas prêts, intègre une technologie nommée AeroActive Portal.

C’est un clapet mécanique qui s’ouvre pour évacuer la chaleur accumulée dans le smartphone. Le refroidissement se fait donc directement grâce à l’air par convection. Asus assure avoir fait fonctionner le cycle d’ouverture et de fermeture 40 000 fois, ce qui devrait assurer une certaine résistance dans le temps. De plus, il est associé à un système qui détecte les chutes pour automatiquement se fermer. Notez que l’AeroActive Portal ne peut être utilisé que si vous avez branché l’AeroActive Cooler 6. Son usage est en conséquence limité.

Malheureusement, ce n’est pas le produit que nous testons, étant donné que nous avons le ROG Phone 6D. Les principales différentes entre 6D et le 6D Ultimate est donc la présence de l’AeroActive Portal, l’écran OLED à l’arrière ainsi que le stockage plus important (512 Go contre 256).

Le plus puissant des smartphones ?

Nous avons mené l’ensemble des tests avec le mode performances (X-Mode), mais sans aucun accessoire branché. Lorsque le mode X est activé, il améliore l’efficacité du matériel et limite les applications en arrière-plan pour libérer de la mémoire afin d’optimiser l’expérience de jeu.

Modèle Asus ROG Phone 6D Asus ROG Phone 6 Pro Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 13 Pro AnTuTu 9 1071018 1109651 949082 812211 AnTuTu CPU 262667 262115 238980 210851 AnTuTu GPU 411279 466005 413733 318695 AnTuTu MEM 196153 196358 153747 151602 AnTuTu UX 202737 185173 142622 131063 PC Mark 2.0 N/C 41463 N/C N/C PC Mark 3.0 19202 17165 N/C 19202 3DMark Slingshot Extreme N/C N/C 3258 N/C 3DMark Wild Life N/C N/C N/C 9757 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 63 FPS N/C 58.4 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 63 / 21 FPS 63 / 46 FPS N/C 60 / 38.8 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 66 / 88 FPS 82 / 101 FPS N/C 60 / 90.89 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 67 / 167 FPS 143 / 252 FPS N/C N/C Lecture / écriture séquentielle 1991 / 1797 Mo/s 1971 / 1470 Mo/s N/C N/C Lecture / écriture aléatoire 107409 / 133959 IOPS 88564 / 118678 IOPS N/C N/C Voir plus de benchmarks

Bien que le téléphone puisse surpasser la concurrence en performances CPU brutes, les tests Geekbench ne font pas mieux que les iPhone 13 Pro et 14 Pro. En fonction des benchmarks, le Dimensity 9000+ est devant.

Geekbench 5 Asus ROG Phone 6D iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro Galaxy S22 Ultra Google Pixel 6 Pro Single-core 1389 1858 1707 1240 1027 Multi-core 4511 5014 4543 3896 2760

Concrètement, nous n’observons aucun ralentissement, quel que soit ce que l’on fait avec ce smartphone. Le Dimensity 9000+ fait, au moins, jeu égal avec Qualcomm et Apple. On trouvera toujours un benchmark dans lequel un des SoC est le meilleur, mais dans l’ensemble, tout se joue dans un mouchoir de poche.

Nous avons voulu tester les performances du ROG Phone 6D, toujours sans l’aide d’aucun accessoire, dans le temps. Pour ça, nous avons utilisé CPU Throttling Test, une application disponible gratuitement sur le Google Play Store. Elle répète un simple test multithread en langage C pendant 30 minutes. L’objectif est de voir si une limitation de puissance (Power Throttling) se met en place au bout d’un certain, ce qui fait baisser les performances de l’appareil afin d’éviter la surchauffe.

On a bien une baisse des performances, -20 % au bout de 30 minutes, mais l’ensemble reste très cohérent. Le SoC de MediaTek se comporte parfaitement en fournissant des performances stables dans le temps. Cependant, ce test permet d’observer un comportement qui nous embête.

« Se brûler les ailes »

Ainsi, vous connaissez sans doute l’expression, « se brûler les ailes ». Elle nous vient de la mythologie grecque, elle décrit le moment où les ailes d’Icare fondirent quand il vola trop près du Soleil. Cette expression signifie que l’on perd un avantage majeur en dépassant ses limites. Elle correspond bien ce que l’on a pu observer sur le ROG Phone 6D.

En effet, au-delà de ses performances impressionnantes, le ROG Phone 6D chauffe beaucoup trop. Le Dimensity 9000+ fait monter la température de la coque arrière à plus de 45 degrés, jusqu’à plus de 49 degrés sur certains calculs CPU. On a un point chaud au centre du téléphone, et par ailleurs sur les tranches.

C’est trop, et surtout beaucoup plus que le ROG Phone 6 Pro. Vous pouvez toujours y installer le ventilateur AeroActive Cooler 6, néanmoins il faut avoir l’accessoire sur soi. Autrement, ce n’est pas agréable de tenir en mains un téléphone trop chaud, on se brule littéralement les mains.

Le comportement obtenu semble être « normal », Asus communique des données identiques. D’ailleurs, on fait potentiellement baisser la température du point chaud de 10 degrés grâce à l’accessoire AeroActive Cooler 6. Il faudra donc se promener (et acquérir) avec cet accessoire si vous voulez jouer dans de bonnes conditions. De ce que l’on a pu voir, l’AeroActive Portal offre d’importants gains thermiques. Cependant, ce mode est uniquement disponible pour le ROG Phone 6D Ultimate, de plus, il se déclenche lorsque le refroidisseur AeroActive est connecté.

Malgré cette déconvenue, ce téléphone est tout aussi rapide que vous pouvez vous y attendre, l’efficacité est également à la hauteur. C’est vraiment un des smartphones les plus puissants et les plus rapides que j’ai jamais utilisés. Tous les jeux fonctionneront parfaitement. Avec les Kunai GamePad et l’AeroActive, c’est encore plus amusant de jouer. Au quotidien, pour les tâches classiques, la chauffe n’est pas un problème.

Nous n’avons pas trouvé de différences notables pour le reste. Le ROG Phone 6D pré-embarque Android 12, avec le choix entre deux interfaces (Zen UI ou ROG UI), et seulement deux ans de mises à jour majeures. Le Phone 6D intègre les mêmes haut-parleurs doubles (12 x 16) avec une prise jack 3,5 mm, le son est puissant et très suffisant pour tous les usages que l’on a avec un smartphone.

Il a toujours un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un rafraîchissement maximal de 165 Hz, avec la dalle fabriquée par Samsung. La définition est inchangée en FHD+, et il y a une protection Gorilla Glass Victus sur l’écran. Il n’y a toujours pas de taux de rafraîchissement dynamique ici, mais vous pouvez basculer entre un rafraîchissement de 60, 90, 120, 144 ou 165 Hz, ou le régler sur Auto (en fonction des apps).

Il y a aussi une énorme batterie de 6000 mAh, et elle utilise la même configuration de double cellule de 3000 mAh. Le ROG Phone 6D a toujours une charge rapide de 65 W sur la norme USB PD. Nous n’avons observé aucun écart significatif entre les versions Qualcomm et MediaTek. Même constat pour la photographie, malgré des ISP différents, la qualité des photos et des vidéos est la même.

Asus ROG Phone 6D Une petite somme à dépenser

Pour rappel, les principales différences entre la version « basique » et la version Ultimate sont la présence de l’écran PMOLED à l’arrière, ainsi que la trappe de refroidissement. De plus, la version Ultimate embarque 512 Go de stockage (contre 256). Si vous êtes fan de Batman, le ROG Phone 6D existe également en version rebadgée Batman, mais ici le coût de licence nous semble important (280 euros de différence).

Pour information, voici les prix indicatifs :

Le ROG Phone 6D équipé de 16 Go RAM / 256 Go est vendu au prix public indicatif de 949 euros ;

Le ROG Phone 6 Batman Edition équipé de 16 Go RAM / 256 Go est vendu au prix public indicatif de 1 229 euros ;

Le ROG Phone 6D Ultimate équipé de 16 Go RAM / 512 Go est vendu au prix public indicatif de 1 429 euros ;

Le ROG Phone 6 équipé de 12 Go RAM / 256 Go est vendu au prix public indicatif de 1 029 euros ;

Le ROG Phone 6 équipé de 16 Go RAM / 512 Go est vendu au prix public indicatif de 1 149 euros ;

Le ROG Phone 6 Pro équipé de 18 Go RAM / 512 Go est au prix public indicatif de 1 329 euros.

