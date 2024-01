Test de l’Asus ROG Phone 8 Pro Edition : le roi du gaming n’a pas volé sa couronne

Le roi du gaming est-il de retour‚ÄČ? C'est en tout cas ce √† quoi on s'attend avec l'Asus ROG Phone 8¬†Pro Edition. 24¬†Go de RAM, 1¬†To de stockage et surtout la derni√®re puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8¬†Gen¬†3. Normalement, tout y est pour en faire un monstre de jeux vid√©o.

2024 est une ann√©e de changement pour la gamme ROG d’Asus. Finies les couleurs dans tous les sens ou le design fa√ßon vaisseau spatial. La tendance est plut√īt √† la sobri√©t√© pour le ROG Phone¬†8 Pro Edition que nous avons pu tester. Plus fin, plus sobre, plus l√©ger¬†: selon Asus, c’est ¬ę‚ÄČla plus grande refonte de son histoire‚ÄȬĽ. La gamme est pass√©e ¬ę‚ÄČd’un t√©l√©phone gaming pur sang √† un appareil haut de gamme futuriste et r√©volutionnaire‚ÄȬĽ. Moins qu’une r√©elle volont√© d’Asus, on sent qu’il s’agit d’une n√©cessit√© de plaire √† plus de monde, dans un march√© du smartphone toujours en l√©ger recul et au sein duquel les smartphones gaming peinent √† convaincre selon certains constructeurs. L’ann√©e derni√®re, Lenovo mettait un terme √† sa gamme de smartphones Legion.

Alors, l’Asus ROG Phone¬†8 Pro Edition est-il toujours un smartphone gaming‚ÄČ? Est-il suffisamment ¬ę‚ÄČpasse-partout‚ÄȬĽ pour convaincre le plus grand nombre dans la section des smartphones haut de gamme‚ÄČ? Il pourrait le faire en corrigeant les d√©fauts que nous notions sur l’Asus ROG Phone 7¬†Ultimate, smartphone gaming le plus pouss√© de la marque sorti l’ann√©e derni√®re.

Asus ROG Phone 8 Pro Fiche technique

Ce test a été réalisé avec un Asus ROG Phone 8 Pro Edition en coloris orange prêté par la marque avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage.

Asus ROG Phone 8 Pro Le design fait plut√īt dans la sobri√©t√©

Les folies esth√©tiques d’Asus semblent termin√©es en 2024, retour √† la sobri√©t√©. Le dos est noir mat, stri√© d’une unique ligne pour rappeler tout de m√™me d’o√Ļ vient la gamme ROG. Il y a √©galement le logo de Republic Of Gamers, quelques inscriptions, mais c’est tout. Ce qui se remarque bien plus, c’est le bloc photo¬†: un rectangle avec un angle biseaut√©, une certaine √©paisseur pour une composition assez originale. L’objectif principal est mis en avant, plus gros et s√©par√© des deux autres. √áa ne plaira probablement pas √† tout le monde, mais pourquoi pas.

Lorsqu’on a l’√©cran devant nous, les bordures peuvent para√ģtre √©paisses, n√©anmoins elles ne le sont pas assez pour les mettre en d√©faut. 1,65¬†mm sur le dessus, 1,67¬†mm sur les c√īt√©s et significativement plus sur le dessous, cela reste correct. Pas incurv√©, mais pas plat, l’√©cran est en fait l√©g√®rement bomb√©. De quoi avoir un √©quilibre int√©ressant entre bonne prise en main et esth√©tisme. L’objectif selfie est situ√© en poin√ßon en haut de l’√©cran, align√© au milieu. Quant aux tranches, elles sont plus √©paisses et √©galement bomb√©es.

Les ROG Phone de l’ann√©e derni√®re √©taient assez √©pais¬†: c’est toujours le cas cette ann√©e, mais avec 15¬†% d’√©paisseur en moins. Ce qui donne 8,9¬†mm¬†: plut√īt √©pais, mais pas r√©dhibitoire. 225¬†grammes √† la pes√©e, c’est dans ce qu’on fait de plus lourd sur le haut de gamme, mais rien qui ne soit choquant¬†: le Galaxy¬†S23 Ultra est m√™me un peu plus lourd. Finalement, la recette de cet Asus ROG Phone¬†8 Pro Edition est bien plus classique que celle de ses pr√©d√©cesseurs. La faute probablement √† un manque de client√®le attir√©e par les smartphones au design tr√®s ¬ę‚ÄČgaming‚ÄȬĽ. Il va sans dire que les finitions sont tr√®s bonnes.

Les plus aventureux ne prendront pas trop de risques en l’utilisant dans l’eau, puisque cet appareil est certifi√© IP68. Il est ainsi r√©sistant aux poussi√®res ainsi qu’√† la submersion jusqu’√† un m√®tre, sous certaines conditions. Le verre de l’√©cran est un Corning Gorilla Glass Victus¬†2.

Prise en main de l’Asus ROG Phone 8¬†Pro Edition

Cette ann√©e encore, un port USB-C se situe sur le c√īt√© gauche du smartphone. Il est surtout utile pour l’accessoire AeroActive Cooler X √©voqu√© un peu plus loin. Mais on peut tout √† fait l’utiliser sans l’accessoire pour charger le smartphone. Cela peut s’av√©rer plus commode en jeu, si l’on veut √©viter d’√™tre g√™n√© par le c√Ęble sur le c√īt√©. N√©anmoins, cela peut d√©ranger de le sentir √† cet endroit. D’ailleurs, le port USB-C sur la tranche inf√©rieure n’est pas au milieu, mais sur la gauche. M√™me raison¬†: √©viter d’√™tre g√™n√© par le c√Ęble.

Bien que les c√īt√©s du ROG Phone¬†8 Pro Edition soient √† peine arrondis, l’appareil tient bien dans les mains. Et si le smartphone est grand, les boutons ne sont pas plac√©s trop haut et donc assez accessibles. Pos√© √† plat, ce ROG Phone est plut√īt stable, mais pas sur tout l’√©cran. √Ä cause de son bloc photo pro√©minent, d√®s que l’on veut appuyer sur la moiti√© sup√©rieure de l’√©cran, c’est assez instable. Mais pour taper du texte, √ßa ne l’est pas suffisamment.

Pour d√©verrouiller l’appareil, deux solutions s’offrent √† vous. Tout d’abord, le capteur d’empreinte digitale, situ√© sous l’√©cran. Surprenamment, il est situ√© assez haut sur l’√©cran, √† trois centim√®tres environ du bord. Ce n’est pas r√©ellement g√™nant heureusement. D’autant plus que le capteur se d√©clenche rapidement, je n’ai jamais eu l’impression d’attendre. Autre solution¬†: la reconnaissance faciale. Elle aussi se montre fiable et fonctionne m√™me dans certains angles pas √©vidents. Utiliser ces deux modes de d√©verrouillages au quotidien est agr√©able, puisqu’ils se compl√®tent bien.

Les g√Ęchettes tactiles pour un smartphone qui fait aussi office de manette

Sur la tranche droite de l’Asus ROG Phone 8¬†Pro Edition se trouvent deux g√Ęchettes tactiles. Elles permettent de d√©clencher des actions en jeu en appuyant dessus avec l’index. Pour les utiliser, il faut en fait d√©terminer des zones de l’√©cran sur lesquelles les g√Ęchettes simuleront un appui. Par exemple sur un jeu de tir, vous pouvez configurer l’une des g√Ęchettes sur le bouton de vis√©e et l’autre sur le bouton de tir. L’int√©r√™t est de grandement am√©liorer l’ergonomie, les contr√īles tactiles √©tant rarement id√©aux. Un ajout vraiment pratique pour les joueurs, mais pas que.

Ce qu’Asus appelle les ¬ę‚ÄČAirTriggers‚ÄȬĽ peuvent servir √† autre chose. Dans les param√®tres d’Android, on peut les assigner pour d√©clencher certaines actions. Activer l’assistant vocal, changer de mode de sonnerie, faire une capture d’√©cran, etc. On peut m√™me r√©gler le niveau de force du serrage n√©cessaire au d√©clenchement, afin d’√©viter ceux intempestifs.

L’accessoire AeroActive Cooler X

Asus en profite pour actualiser son accessoire de smartphone avec l’AeroActive Cooler X. Lui aussi se veut plus discret, puisqu’il est 29¬†% plus petit et 10¬†% plus fin. Le tout en am√©liorant ses performances¬†: 20¬†% de refroidissement suppl√©mentaire selon le fabricant. L’id√©e √©tant de r√©duire la temp√©rature du dos du bo√ģtier de 26¬†¬įC au maximum. Plusieurs puissances de refroidissement sont disponibles¬†: l’une d’entre elles s’adapte en fonction de la chauffe et la plus puissante n√©cessite m√™me de brancher l’Asus ROG Phone 8¬†Pro Edition.

Ce n’est pas qu’un refroidisseur de t√©l√©phone. Cet accessoire sert aussi de stand pour le ROG Phone. Enfin, il dispose aussi de deux g√Ęchettes √† l’arri√®re, qui fonctionnent de la m√™me mani√®re que les AirTriggers¬†: on configure une zone de l’√©cran laquelle l’une des g√Ęchettes va ¬ę‚ÄČappuyer‚ÄȬĽ. L√† encore, le syst√®me fonctionne tr√®s bien. N√©anmoins, leur position ne les rend pas tr√®s ergonomiques, raison pour laquelle il vaut mieux parfois privil√©gier les AirTriggers ou m√™me l’√©cran tactile.

Asus ROG Phone 8 Pro Un bel écran lumineux de 165 Hz, mais qui manque de calibrage

L’√©cran du ROG Phone 8¬†Pro Edition est assez grand¬†: 6,78¬†pouces, pour une d√©finition Full HD+. La dalle LTPO (une Samsung¬†E6) propose un taux de rafra√ģchissement maximal de 165¬†Hz, et elle est adaptative. Cela signifie qu’elle peut osciller de 1 √† 120¬†Hz en fonction de l’usage qu’on fait du smartphone. 120¬†Hz pour les jeux, et jusqu’√† 1¬†Hz seulement pour la lecture. De quoi √©conomiser un peu de batterie. Dommage tout de m√™me que cette adaptabilit√© soit impossible au-del√† des 120¬†Hz.

La luminosit√© maximale annonc√©e par Asus est de 2500¬†cd/m¬≤, ce qui est tr√®s √©lev√© et m√™me sup√©rieur √† l’iPhone¬†15 Pro Max. En pratique, oui, la luminosit√© de ce smartphone Asus est tr√®s √©lev√©e et √ßa n’a jamais √©t√© un probl√®me. √Ä l’inverse, une fonction de r√©duction de la luminosit√© est disponible, ce qui rend la lecture dans le noir un peu plus agr√©able (quoique pas recommand√©e quand m√™me). Et la luminosit√© automatique fonctionne bien, tellement bien qu’on en vient √† oublier qu’elle est activ√©e. Quant aux couleurs, elles sont tr√®s bonnes¬†: l’Asus ROG Phone 8¬†Pro Edition ne va jamais dans le trop vif, ni dans le trop fade. Il se trouve presque toujours au milieu, bien qu’on puisse parfois avoir l’impression qu’il produit quelques tons froids.

Comme tous les smartphones test√©s par la r√©daction, ce ROG Phone est pass√© sous notre sonde √† l’aide du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. La luminosit√© maximale que nous avons obtenue est de 1595¬†cd/m¬≤¬†: un bon r√©sultat qui reste toutefois assez loin de la promesse du constructeur (peut-√™tre bas√©e sur des conditions tr√®s pr√©cises que nous n’avons pas r√©ussir √† reproduire).

Le Delta E moyen (la diff√©rence moyenne entre ce que doit afficher l’√©cran et ce qu’il affiche) est de 5,53. On consid√®re qu’en dessous de 3, l’Ňďil humain ne peut pas voir la diff√©rence, et c’est donc la valeur vis√©e, mais le r√©sultat est ici un peu √©lev√©. La couverture colorim√©trique est quant √† elle tr√®s d√©cevante¬†: 88¬†% seulement du DCI-P3. M√™me des smartphones √† moins de 400¬†euros arrivent √† couvrir cet espace enti√®rement. Au moins, la temp√©rature de couleurs semble rattraper le tout¬†: 6894K, l√† o√Ļ on essaie d’atteindre les 6500¬†K. Ces mesures ont √©t√© r√©alis√©es avec le profil colorim√©trique par d√©faut, √† savoir le mode ¬ę‚ÄČoptimal‚ÄȬĽ.

Asus ROG Phone 8 Pro Logiciel : Asus sait y faire en matière de gaming

L√† o√Ļ plusieurs marques sortent en ce moment des mod√®les sous Android¬†13, Asus joue l’√©l√®ve mod√®le en d√©barquant directement Android¬†14. Malheureusement, cela se fait au prix d’une grosse concession pour un smartphone haut de gamme¬†: le nombre de mises √† jour. Asus annonce deux ans de mises √† jour d’Android et quatre ans de patchs de s√©curit√©. Avec le ROG Phone¬†8 Pro Edition, la marque se positionne en face de Samsung, Apple, Google ou encore Xiaomi. On aurait aim√© au moins trois ann√©es de mises √† jour majeures, voire quatre pour √™tre vraiment comp√©titif sur ce point.

Si Asus propose sa propre interface avec des r√©glages diff√©rents ou des affichages diff√©rents d’Android stock, la marque laisse le choix. Pour le r√©glage du volume, l’horloge ou encore les param√®tres rapides, on peut pour chacun d√©cider de prendre la version Android stock ou celle d’Asus de mani√®re ind√©pendante. Cela peut se faire m√™me apr√®s la configuration. Par exemple, chez Asus, les param√®tres rapides ne sont pas sous forme de tuiles, mais de bulles, ce qui permet d’en avoir davantage sur une m√™me ligne. Il y a √©galement un menu sur le c√īt√© de l’√©cran qu’on peut ouvrir¬†: il propose quelques param√®tres rapides ainsi que quelques applications. On peut m√™me choisir ceux qui seront affich√©s dans les r√©glages.

√Ä part Instagram et Facebook, il n’y a aucune autre application pr√©install√©e. Il y a pourtant une boutique de th√®mes qui changent le fond d’√©cran, les menus ou encore la forme et la couleur des applications. Enfin, on trouve une fonction pour ¬ę‚ÄČcloner‚ÄȬĽ des applications, ce qui permet d’utiliser plusieurs comptes sur le smartphone, sans avoir √† se d√©connecter et √† se reconnecter. Un param√®tre permet de d√©clencher certaines actions lorsqu’on tapote le dos de l’appareil, afin de faire une capture d’√©cran ou d’ouvrir l’appareil photo.

Armoury Crate, le logiciel d√©di√© au gaming d’Asus

L’interface d’Asus version ROG se concentre principalement sur l’application Armoury Crate, l’une des plus compl√®tes qu’on puisse trouver sur le march√©. Elle offre tout un tas de fonctionnalit√©s d√©di√©es au jeu vid√©o. Par exemple, on peut choisir d’afficher son jeu en plein √©cran, de mani√®re centr√©e ou d√©centr√©e.

L’id√©e est de pouvoir choisir si l’on veut √©viter que l’objectif selfie cache une partie du jeu, sur laquelle il peut y avoir des boutons ou des informations utiles. Armoury Crate est aussi un menu avec sa biblioth√®que de jeux install√©s, qui permet de g√©rer diff√©rents profils (AirTriggers, modes de performance, d’affichage) et m√™me d’en t√©l√©charger certains pr√™ts √† l’emploi.

Les fonctionnalit√©s d’intelligence artificielle d’Asus

2024, ann√©e de l’intelligence artificielle oblige, Asus a int√©gr√© plusieurs fonctionnalit√©s bas√©es sur cette technologie. La premi√®re, AI Grabber, est utile pour ¬ę‚ÄČla capture de texte‚ÄȬĽ, pour saisir du texte dans les jeux vid√©o. Par exemple, on peut s√©lectionner un nom de mission dans¬†Genshin Impact pour le chercher rapidement sur Internet. Alors, une fen√™tre flottante s’ouvre et on peut naviguer pour chercher une solution ou une strat√©gie √† adopter.

Il y a aussi AI Wallpaper, qui permet de g√©n√©rer des fonds d’√©cran gr√Ęce au mod√®le Stable Diffusion. Malheureusement, la fonctionnalit√© n’est pas encore disponible¬†: elle le sera via une mise √† jour ult√©rieure.

Un petit écran LED au dos

Ce ROG Phone, comme d’autres avant lui, est √©quip√© d’un petit √©cran √† l’arri√®re. Cette ann√©e, la recette s’est simplifi√©e¬†: uniquement 341¬†LED et non un v√©ritable √©cran. Il n’est disponible que sur les versions Pro du ROG Phone¬†8 et permet d’afficher plusieurs animations (plus de 20 sont disponibles), r√©gl√©es ou cr√©√©es par l’utilisateur.

Il y en a un pour la musique avec la visualisation sous forme de barres verticales, un pour les appels entrants, pour les notifications, la charge de la batterie, la prise de photo, et m√™me un compte √† rebours du retardateur. L’√©clairage peut √™tre planifi√© pour √™tre d√©sactiv√© la nuit. Ce n’est pas ce qui se fait de plus utile, mais √ßa peut ais√©ment remplacer la LED de notification regrett√©e par certains. On aurait quand m√™me aim√© pouvoir r√©gler l’intensit√© lumineuse.

La fonction ¬ę‚ÄČG√©nie du jeu‚ÄȬĽ

Ce mode se d√©clenche en faisant glisser son doigt d’un coin sup√©rieur de l’√©cran vers le milieu. Alors, une fen√™tre se superpose au jeu et c’est l√† que tous les param√®tres sont disponibles. On peut principalement changer le mode de performance (entre le mode X, le plus performant, un mode dynamique, un mode d’√©conomie d’√©nergie ou un mode personnalis√©).

Un bouton permet de consulter le nombre de FPS, la temp√©rature de l’appareil, la latence, etc. Certaines de ces informations peuvent aussi √™tre affich√©es en temps r√©el en se superposant au jeu. On peut bloquer les appels et notifications, verrouiller la luminosit√©. Une fonction de clip permet de d√©clencher un enregistrement vid√©o d’une certaine dur√©e (qu’on peut modifier).

G√©nie du jeu offre aussi la possibilit√© de charger des macros, de modifier les profils de vibrations ou encore d’ajouter un r√©ticule fixe sur l’√©cran. Il y a m√™me un mode permettant de continuer √† faire fonctionner une application en arri√®re-plan, sans pour autant l’afficher. On imagine que pour les amateurs de jeux incr√©mentaux (idle games), cela peut √™tre tr√®s utile.

Autre fonctionnalit√© int√©ressante¬†: X Sense, qui est toutefois en b√™ta. Elle permet, dans certains jeux, de ramasser automatiquement des objets, d’activer un mode de course automatique, d’acc√©l√©rer les dialogues, ou encore de fuir rapidement d’un combat.

Asus ROG Phone 8 Pro Performances : vous ne trouverez pas mieux que ce ROG Phone

Smartphone se voulant le plus performant oblige, le ROG Phone¬†8 Pro Edition dispose de la toute derni√®re puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8¬†Gen¬†3. Il promet 30¬†% de performances CPU et 25¬†% de performances GPU en plus par rapport au tr√®s bon Snapdragon 8¬†Gen¬†2. Un SoC √©paul√© par pas moins de 24¬†Go de RAM en LPDDR5X. Le plus int√©ressant sur un tel smartphone, ce n’est pas tant de tester l’usage¬†: bien s√Ľr qu’il est fluide en toutes circonstances. Non, le plus int√©ressant, ce sont les benchmarks.

Modèle Asus ROG Phone 8 Pro Asus ROG Phone 7 Ultimate Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max AnTuTu 10 2105923 N/C 1525434 1523431 AnTuTu 9 N/C 1288958 N/C N/C AnTuTu CPU 442704 277460 387601 374317 AnTuTu GPU 880348 562063 626189 523543 AnTuTu MEM 427773 255190 256166 286364 AnTuTu UX 355098 194245 255478 339207 PC Mark 3.0 21763 19250 15899 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 21.80 FPS N/C N/C 3DMark Wild Life Extreme 5178 3639 3781 3776 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 31 FPS N/C 23 FPS 23 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 122 / 90 FPS 63 / 47 FPS 97 / 70 FPS 53 / 43 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 135 / 156 FPS 78 / 93 FPS 108 / 126 FPS 56 / 100 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 165 / 378 FPS 143 / 222 FPS 120 / 303 FPS 60 / 209 FPS Geekbench 5 Single-core N/C N/C 1538 N/C Geekbench 5 Multi-core N/C N/C 5036 N/C Geekbench 5 Compute N/C N/C 9588 N/C Geekbench 6 Single-core 2213 1451 N/C 2960 Geekbench 6 Multi-core 6973 4335 N/C 7556 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 16583 3411 N/C 27368 Lecture / écriture séquentielle N/C 3227.08 / 2901.84 Mo/s 3011 / 1743 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire N/C 100300.5 / 105711.26 IOPS 109659 / 38793 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

Au regard des smartphones test√©s par nos soins, l’Asus ROG Phone¬†8 Pro Edition est sans conteste le mod√®le le plus puissant, et de loin. Sur la tr√®s grande majorit√© des mesures de performance que nous effectuons, ce smartphone d√©passe les autres. En t√©moignent les √©carts sur les scores AnTuTu, PC Mark, 3DMark ou encore GFXBench.

Les benchmarks, c’est une bonne chose, mais √ßa peut manquer de concret. Dans l’id√©e, l’Asus ROG Phone¬†8 Pro Edition permet de jouer √†¬†Fortnite en qualit√© maximale √† 60¬†FPS constamment, sans aucun ralentissement. M√™me chose sur¬†Genshin Impact¬†: durant mes sessions de jeu, je n’ai constat√© aucun ralentissement. On peut ais√©ment atteindre les 90¬†FPS, mais les deux jeux ne semblent pas supporter cette fr√©quence d’images ainsi que la qualit√© maximale (les param√®tres emp√™chent d’activer les 90¬†FPS avec la qualit√© graphique maximale). C’est du niveau, voire plus, que ce que proposait le Samsung Galaxy¬†S23 Ultra l’ann√©e derni√®re, et qui √©tait selon nous le meilleur smartphone de 2023.

Pour le refroidissement, le design de ce smartphone permet de diriger la chaleur du processeur vers le dos de l’appareil. Il dispose d’ailleurs d’une chambre √† vapeur, comme certains smartphones haut de gamme. Durant nos tests, la temp√©rature maximale est rest√©e assez stable¬†: jusqu’√† 41¬†¬įC, mais pas plus. C’est tr√®s correct pour un smartphone¬†: Asus a fait l√† une d√©monstration de son expertise. Une temp√©rature assez basse, d’autant plus qu’elle n’a pas √©t√© mesur√©e avec l’AeroActive Cooler X. Ce dernier permet de stabiliser la temp√©rature √† 33¬†¬įC environ dans le mode glacial (le deuxi√®me le plus performant, qui ne demande pas de brancher le smartphone).

Ce smartphone est √©quip√© de rien de moins que de 1¬†To de stockage en UFS¬†4.0. Malheureusement, impossible de l’√©tendre √† l’aide d’une microSD, bien que tr√®s peu d’utilisateurs en auraient eu besoin.

Asus ROG Phone 8 Pro Photo et vid√©o¬†: le 8¬†Pro Edition est √† la tra√ģne

L’Asus ROG Phone 8¬†Pro Edition est √©quip√© de quatre capteurs photo au total¬†:

Un capteur grand-angle Sony¬†IMX980 de 50¬†Mpx, avec stabilisation¬†6 axes, √©quivalent 24¬†mm, f/1,9‚ÄČ;

Un ultra-grand-angle de 13¬†Mpx, champ de vision de 120¬į, f/2,2‚ÄČ;

Un t√©l√©objectif¬†x3 de 32¬†Mpx, OIS, f/2,4‚ÄČ;

Un capteur selfie de 32¬†Mpx, f/2,05‚ÄČ;

Asus indique dans un sondage r√©alis√© par ses soins que l’am√©lioration souhait√©e par 41,9¬†% des clients du ROG Phone¬†7 √©tait la photographie. Alors, changements r√©ussis sur cette nouvelle mouture‚ÄČ?

La caméra principale

Le suspense ne durera pas plus longtemps¬†: non, la photo du ROG Phone¬†8 Pro Edition ne vaut pas pr√®s de 1500¬†euros. Pour le prix, la qualit√© du capteur principal est tr√®s d√©cevante. Reconnaissons tout de m√™me √† Asus le fait que l’appareil ne fasse pas de folies pour r√©cup√©rer de la lumi√®re ou am√©liorer sa pr√©cision. En t√©moigne la balance des blancs qui est tr√®s bien g√©r√©e. Le respect des couleurs est plut√īt bon, bien que certaines teintes soient un peu trop vertes.

Malheureusement, la plage dynamique n’est pas suffisante¬†: sur plusieurs clich√©s, on perd des d√©tails dans les coins les plus sombres, alors que l’√©clairage naturel aurait pu suffire pour avoir de jolies photos. Le piqu√© est lui aussi quelque peu d√©cevant, puisque sur des surfaces planes, on perd de la texture et sur les endroits tr√®s contrast√©s, on sent un traitement num√©rique f√©brile.

L’ultra-grand-angle

Ce capteur secondaire non plus n’est pas tr√®s bon, enfin pas au prix de ce dernier ROG Phone. S’il ne va jamais dans le pi√®ge de la surexposition, cela se fait au d√©triment des zones les plus sombres¬†: on perd beaucoup de d√©tails et de textures l√† aussi.

Les couleurs sont, comme pour le capteur principal, l√©g√®rement verd√Ętres ici. On constate dans les coins quelques aberrations chromatiques pour les clich√©s avec le plus de contrastes.

Le téléobjectif x3

Compar√© aux deux capteurs abord√©s pr√©c√©demment, le t√©l√©objectif¬†x3 est la bonne surprise de cet Asus ROG Phone¬†8 Pro Edition. Enfin presque¬†: lorsque l’√©clairage naturel vient √† manquer, on perd tout piqu√©.

Mais de jour, on le surprend √† produire des photos avec de belles couleurs, sans artifices, et avec pas mal de d√©tails pour un t√©l√©objectif. Il est presque au m√™me niveau que le t√©l√©objectif¬†x3 du Galaxy¬†S23 Ultra, c’est pour dire.

La caméra selfie

Là aussi, le capteur selfie est quelque peu décevant pour un smartphone à plus de 1000 euros. Alors oui, les couleurs sont assez naturelles et les visages pas lissés.

Mais, on ne peut s’emp√™cher de remarquer quelques aberrations chromatiques, vivotant entre le bleu et le rouge. De plus, √ßa manque de d√©tails √† certains endroits, alors m√™me qu’ils ne sont naturellement pas sous-expos√©s.

Mode nuit

Le mode nuit est en demi-teinte. En fait, avec le capteur principal, on peut avoir des photos vraiment jolies. Avec le capteur ultra-grand-angle, c’est plus compliqu√©, on perd toute la texture sur de grandes zones.

Globalement, ce mode tient ses promesses et arrive √† tirer parti des sources de lumi√®re artificielle pour produire de belles photos. Pourtant, √† plus de 1400¬†euros, c’est tout juste passable.

Mode portrait

L√† encore, le mode portrait n’est pas au niveau des Pixel, Galaxy et iPhone les plus chers. Si le piqu√© est tr√®s correct (surtout √† la lumi√®re du jour), on constate quelques erreurs de d√©tourage de cheveux √©vitables.

En dehors du détourage, les tons de la peau sont bien représentés, la lumière dégagée est satisfaisante.

Asus ROG Phone 8 Pro Audio et son

Pour √©couter de la musique, il y a un port jack 3,5¬†mm sur la tranche inf√©rieure du smartphone, pour brancher ses √©couteurs ou un casque. Ce ROG Phone¬†8 Pro Edition permet aussi d’√©couter sa musique en sans-fil via le Bluetooth et il dispose aussi de deux haut-parleurs pour profiter de la st√©r√©o. Ce qu’on peut d’embl√©e noter, c’est que le volume sonore est le m√™me entre les deux. Le haut-parleur inf√©rieur n’√©met pas plus de son que celui plac√© en haut de l’√©cran, bien qu’on puisse sentir qu’il transmet plus de basses. C’est particuli√®rement appr√©ciable, d’autant plus sur un smartphone gaming.

Asus a fait le choix de la rondeur pour le rendu sonore de son smartphone, quitte √† ne pas avantager les voix comme c’est traditionnellement le cas. C’est tr√®s bien pour sonoriser une pi√®ce ou jouer √† un jeu vid√©o. Malheureusement, d√®s qu’on pousse le volume au-del√† des deux tiers, il peut y avoir des distorsions et pas qu’au niveau des aigus. Cependant, soyez rassur√©s, la qualit√© audio est globalement tr√®s bonne.

Asus ROG Phone 8 Pro Réseau et communication

Ce mod√®le a naturellement tout ce qu’on peut demander √† un smartphone haut de gamme en termes de r√©seau et communication. 5G, NFC, Bluetooth¬†5.3, GPS (GNSS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) ou encore Wi-Fi 6E (il sera compatible Wi-Fi 7). Ce ROG Phone dispose de deux ports nanoSIM. Malheureusement, aucune eSIM dessus, sur du haut de gamme comme celui-ci, √ßa laisse un peu √† d√©sirer.

La qualit√© des appels audio n’est pas satisfaisante sur cet appareil, la faute au r√©glage de r√©duction de bruit par l’IA qui n’est pas activ√© par d√©faut. Sans, un bruit de fond constant transpara√ģt en m√™me temps que votre voix. Ce qui peut √™tre d√©routant, c’est que lorsqu’on ne parle pas, le microphone se coupe enti√®rement. En activant ce param√®tre, c’est mieux, bien que la voix soit davantage compress√©e. Aussi, le temps de r√©action du t√©l√©phone laisse un peu √† d√©sirer. Lorsqu’on reprend une phrase, la premi√®re syllabe peut √™tre rogn√©e.

Asus ROG Phone 8 Pro Une belle autonomie et une charge puissante : le combo idéal

Pour alimenter la b√™te, c’est une batterie de 5500¬†mAh que le ROG Phone¬†8 Pro Edition renferme. Asus garantit une journ√©e d’utilisation (23,8¬†heures), ou 22¬†heures de lecture vid√©o sur Netflix, 17¬†heures de navigation sur Instagram ou 14¬†heures de vid√©os sur TikTok.

Sur une session de 20¬†minutes de¬†Fortnite, avec le mode de performance activ√© et la luminosit√© √† 50¬†%, on ne perd que 8¬†% de batterie. Dans les m√™mes conditions sur¬†Genshin Impact, c’est 6¬†% de batterie que l’on perd. Ce n’est pas beaucoup, peu importe la gamme du smartphone en question. Mais pour un appareil qui offre ce qu’on trouve de mieux, c’est tr√®s bien. De quoi encha√ģner les parties, m√™me sans chargeur.

Dans un usage plus g√©n√©ral, je n’ai jamais vraiment pens√© √† la batterie qu’il me restait √† la fin de la journ√©e, ni √† me dire qu’il fallait que je le recharge. Pour un usage mixte (navigation, messages, lecture vid√©o, jeux vid√©o l√©gers), on peut arriver √† deux jours d’autonomie. N√©anmoins, si vous jouez √† des jeux un peu plus gourmands, cela peut descendre √† une journ√©e et demie, ce qui reste tr√®s correct.

Recharge

Pour passer de 0 √† 100¬†% de batterie, comptez th√©oriquement 39¬†minutes. Une vitesse possible par la puissance de charge maximale¬†: 65 W. Si OnePlus et Xiaomi proposent des puissances plus √©lev√©es, c’est d√©j√† bien mieux que Samsung ou Apple. Voici un aper√ßu de notre test de charge en partant de 0¬†%¬†:

10¬†minutes¬†: 33¬†%‚ÄČ;

20¬†minutes:¬† 59¬†%‚ÄČ;

30¬†minutes¬†: 81¬†%‚ÄČ;

40¬†minutes¬†: 95¬†%‚ÄČ;

47 minutes : 100 %.

C’est un peu plus long que ce qui est annonc√© par Asus, mais c’est tr√®s correct. Ce mod√®le est √©galement compatible avec la charge sans-fil, √† une puissance maximale de 15¬†W gr√Ęce √† la compatibilit√© Qi¬†1.3. Une bonne nouvelle pour un changement qu’on attendait depuis d√©j√† plusieurs ann√©es.

Asus ROG Phone 8 Pro Prix et date de sortie

L’Asus ROG Phone 8¬†Pro Edition sera disponible √† partir du 7¬†f√©vrier 2024 en exclusivit√© sur le site d’Asus. Ce smartphone sera vendu dans une unique version avec 24¬†Go de RAM et 1¬†To de stockage, en coloris noir. Son prix sera de 1499,99¬†euros, en comprenant l’AeroActive Cooler X (d’une valeur de 79,99¬†euros).