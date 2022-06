Xiaomi 12S Ultra : un capteur photo Sony IMX989 1 pouce qui dame le pion de Samsung

Le prochain fleuron de Xiaomi va intégrer un nouveau capteur de Sony. En plus du partenariat avec Leica, le fabricant chinois met toutes les chances de son côté pour marquer un pas important en photographie mobile.

On sait désormais que le Xiaomi 12S Ultra sera présenté le 4 juillet 2022 avec les Xiaomi 12S et 12 S Pro. Le prochain fleuron de Xiaomi est particulièrement attendu, car il doit ouvrir d’après la marque une nouvelle ère en matière de photographie mobile. Derrière le discours marketing, il est vrai que Xiaomi peut mettre en avant deux arguments de poids. Le premier est son nouveau partenariat avec Leica pour la conception du Xiaomi 12S Ultra et le second est un tout nouveau capteur photo.

Quand Sony dépasse Samsung

Sur le marché des capteurs photo, on connait surtout Sony et ses capteurs IMX qui équipent de très nombreux smartphones. Le fabricant japonais a toutefois un concurrent de taille désormais sur le secteur avec les capteurs Isocell de Samsung. Ce dernier a battu Sony en lançant les premiers capteurs dépassant les 100 et 200 mégapixels. Pourtant, Sony avançait sur un sujet peut-être plus important quand on parle de qualité photo : la taille du capteur. Avec le lancement du Xperia Pro-I, Sony a fait la démonstration du premier capteur 1 pouce pour smartphone. D’après Sony, c’est avec ces progrès que les smartphones se rapprocheront de la qualité des reflex, et le fabricant a su convaincre Leica et Sharp de lancer des smartphones équipés de capteurs 1 pouce au Japon.

On apprend donc que Sony commercialise un nouveau capteur 1 pouce en plus de son Exmor RS, initialement destiné aux appareils photo compacts, le capteur IMX989. C’est ce nouveau capteur que l’on retrouvera dans le Xiaomi 12S Ultra, le premier smartphone au monde à en être équipé. Couplé avec le traitement d’image de Leica, le Xiaomi 12S Ultra pourrait donc être bluffant en matière de photographie. Tout cela, il faudra le vérifier lors du test de l’appareil. D’après Xiaomi, comparé au capteur 1/1,65 pouce de l’iPhone 13 Pro Max, le capteur IMX989 offrira une surface de capture 172 % plus grande et une vitesse de capture 32,5 % plus rapide.

Si Xiaomi est le premier à mettre la main sur ce capteur, c’est parce que la firme a investi directement dans son développement aux côtés de Sony. En tout, la création du capteur a coûté près de 15 millions de dollars aux deux entreprises.

Reste que l’on connait encore très peu de détails officiels dans le cas du Xiaomi 12S Ultra sur l’ensemble des pièces qui composent l’appareil photo d’un smartphone, de l’objectif au traitement logiciel en passant par le capteur et les puces de traitement. Rendez-vous le 4 juillet pour en savoir plus.

