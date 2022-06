Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra arrivent : cap sur la photo avec Leica

Le partenariat entre le spécialiste de la photo Leica et Xiaomi va bientôt porter ses fruits. La marque chinoise dévoilera ses nouveautés le 4 juillet 2022.

Il ne reste plus longtemps à patienter avant de découvrir les fruits du partenariat entre Leica et Xiaomi. On sait depuis la fin du mois de mai que le spécialiste allemand de la photographie Leica a signé un partenariat avec Xiaomi pour améliorer la photo des smartphones de la marque. Pour Xiaomi, il s’agit « d’un moment décisif » et l’ouverture d’une « nouvelle ère ». Autrement dit, le fabricant est très ambitieux concernant ses prochains appareils.

L’attente touche désormais à son terme, Xiaomi a annoncé une conférence pour le 4 juillet en Chine qui laisse peu de place au doute concernant son contenu.

C’est le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, qui a dévoilé la date par l’intermédiaire de Twitter. La conférence aura lieu le 4 juillet à 13 heures (heure de Paris) et va permettre de découvrir les « dernières innovations, les smartphones Xiaomi développés avec Leica pour ouvrir une nouvelle ère dans l’imagerie ».

After so much hard work, we can finally share our latest innovation, Xiaomi smartphones co-engineered with Leica, ushering in a new era in imagery technology. Looking forward to sharing more at the #Xiaomi12SSeriesLaunch on July 4, 19:00 GMT+8! pic.twitter.com/YHe5Zvqjdb

— leijun (@leijun) June 28, 2022