Xiaomi 12 Ultra : design, bloc photo, puce, prix, date de sortie… tout ce qu’on sait

Les Xiaomi 12 sont tous sortis, ou presque. Il y a eu les Xiaomi 12, 12 Pro, 12X et peut-être bientôt un 12 Lite, mais le constructeur chinois n’a pas encore dévoilé le pinacle de sa gamme : le Xiaomi 12 Ultra. Les rumeurs à son sujet commencent pourtant à s’accumuler. On fait le point.

Design : trois dos pour plus de choix

Divers éléments devraient permettre au Xiaomi 12 Ultra de se démarquer fortement dans la foule des smartphones haut de gamme. Le premier est aussi le plus visible : comme pour le Mi 11 Ultra, Xiaomi aurait choisi d’installer un bloc photo absolument gigantesque au dos de son téléphone, selon le site néerlandais Let’s Go Digital, qui a fait réalisé de multiples rendus 3D à Technizo Concept pour l’occasion. Ce design troquerait donc l’aspect très rectangulaire du bloc de 2021, avec son écran intégré, pour quelque chose de rond. Au centre, on trouverait le principal module photo avec tous les modules secondaires positionnés en cercle autour de lui.

Cependant, des fuites plus récentes provenant du leaker Digital Chat Station, parfois contradictoire, laissent entendre que le Xiaomi 12 Ultra pourrait à nouveau opter pour un design rectangulaire. L’affaire n’est donc pas encore totalement entendue.

Deuxième point notable, ce coup-ci presque certain, un logo Leica devrait loger domicile tel un sticker sur le dos du téléphone, pour souligner le partenariat assigné avec le spécialiste de la photo.

Dernier point différenciant pour le dos du téléphone : celui-ci pourrait exister en trois versions différentes, pour autant de matériaux. En clair, vous auriez un Xiaomi 12 Ultra avec dos en céramique, un autre avec dos en verre et un dernier avec dos en cuir « vegan » (sans doute en plastique donc). Une belle option de personnalisation pour un téléphone qui dépassera certainement de très loin les 1000 euros de budget.

Capteur 200 mégapixels ou pas

Avec un tel bloc photo, on ne s’étonnera pas que le Xiaomi 12 Ultra mise énormément sur la photo. Un partenariat avec Leica aurait donc été signé pour concurrencer les autres marques chinoises, comme OnePlus et Oppo associés avec Hasselblad ou encore Vivo avec Zeiss. Concrètement, on ne sait pas encore ce sur quoi porterait ce partenariat. Généralement, les marques spécialistes de la photo apportent leur science des couleurs ainsi qu’une volée de filtres à appliquer sur vos clichés.

Passons au hardware, et en particulier le module photo principal. L’affaire fait débat. Certaines fuites évoquent la présence d’un capteur Samsung ISOCELL GN5 de 50 mégapixels, mais des fuites plus anciennes avaient un temps évoqué un capteur de 192 pixels beaucoup plus sophistiqué, mais aussi plus compliqué à intégrer.

Pour le reste de la configuration photo, on s’attend à un ultra grand angle et un téléobjectif X5 avec tous deux des capteurs de 48 mégapixels. L’arrivée d’un second téléobjectif X10 par exemple, pour mieux concurrencer les Galaxy S22 Ultra et Huawei P50 Pro, ne semble donc pas pour tout de suite.

Un Snapdragon et un écran QHD+

En dehors de la photo et du design, peu d’informations ont filtré sur ce téléphone concernant sa fiche technique pure et dure. Certains bruits de couloir évoquent tout de même l’arrivée du nouveau SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Sur le papier, celui-ci aurait l’avantage d’être gravé par TSMC, ce qui lui permettrait de mieux maitriser sa montée en température.

Côté RAM, le Xiaomi 12 Ultra devrait s’aligner sur les standards en vigueur avec 12 Go ou 16 Go. Concernant le stockage, rappelons que l’année dernière, seule la version 256 Go était sortie en France. Xiaomi pourrait à nouveau faire ce choix, puisque peu d’utilisateurs·rices pouvant se payer un tel appareil opteront pour une version 128 Go.

Terminons par l’écran. Là aussi, même si aucune fuite ne permet de l’avancer avec plus de certitudes, les standards de l’industrie sont aujourd’hui assez nets pour le haut de gamme : une dalle Oled devrait être au programme, avec une définition QHD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz pour la fluidité. Côté taille cependant, le mystère demeure. Xiaomi a en effet ratiboisé plusieurs de ses modèles sur la gamme 12. Reste à savoir si le 12 Ultra suivra le mouvement.

Enfin, on s’attend à ce que Xiaomi renouvèle son partenariat avec Harman Kardon pour la partie son.

Prix et date de sortie du Xiaomi 12 Ultra

Le Xiaomi 12 Ultra devrait être dévoilé dans le courant du mois de juin en Chine. Il est probable qu’il faille attendre quelques semaines avant de le voir arriver en nos vertes prairies.

Côté prix, le Xiaomi 12 Ultra pourrait peut-être se négocier plus cher que le Mi 11 Ultra, vendu 1200 euros à sa sortie. En effet, le Xiaomi 12 Pro est sorti à 1100 euros. Une marche de 100 euros entre les deux paraît donc fine.

